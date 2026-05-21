Squadra della Stagione della UEFA Europa League 2025/26

﻿I campioni dell’Aston Villa dominano la Squadra della Stagione della UEFA Europa League, scelta dal Gruppo degli Osservatori Tecnici UEFA, con ben quattro giocatori presenti nella formazione.

Tra i pali è stato scelto Emiliano Martínez, mentre a centrocampo trovano spazio il miglior giocatore della stagione Morgan Rogers — protagonista anche nella finale vinta 3-0 contro il Freiburg — insieme al compagno di squadra John McGinn. In attacco è stato inserito anche Emiliano Buendía, altro grande protagonista della finale di Istanbul con una delle reti decisive. Il Freiburg, finalista sconfitto, e il Nottingham Forest, semifinalista, vantano due rappresentanti ciascuno nella selezione. Presenti inoltre giocatori del Braga, Celta Vigo e Real Betis.

Portiere

Emiliano Martínez (Aston Villa)

Difensori

Victor Gómez (Braga)

Matthias Ginter (Freiburg)

Morato (Nottingham Forest)

Oscar Mingueza (Celta)

Centrocampisti

Maximilian Eggestein (Freiburg)

John McGinn (Aston Villa)

Morgan Rogers (Aston Villa)

Attaccanti

Antony (Real Betis)

Igor Jesus (Nottingham Forest)

Emiliano Buendía (Aston Villa)