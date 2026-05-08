Analisi Tattica di Europa League: la velocità in attacco dell'Aston Villa e i cambi di ritmo

Quali sono stati i fattori determinanti che hanno permesso all’Aston Villa di ribaltare lo svantaggio di 1-0 dell’andata e di raggiungere la sua prima finale europea dal 1982? Secondo Willi Ruttensteiner, osservatore tecnico e membro dell’unità di analisi delle partite della UEFA, sono stati tre i fattori chiave della vittoria per 4-0 contro il Nottingham Forest in UEFA Europa League: verticalità, gioco offensivo e precisione sotto porta.

La cronaca di Villa - Forest 4-0

In un'atmosfera che il capitano John McGinn ha definito "la più rumorosa che abbia mai sentito a Villa Park, persino durante il riscaldamento", Ruttensteiner è rimasto colpito dal modo in cui l'Aston Villa di Unai Emery ha approcciato la sfida. La squadra ha avuto "ottimo piano di gioco che ha permesso loro di attaccare in profondità e giocare in avanti con rapidità, esercitando al contempo una pressione costante dopo aver perso palla".

Ruttensteiner ha prestato particolare attenzione all’«incredibile voglia di vincere questa partita dell’Aston Villa. Fin dal primo minuto era chiara la determinazione nei giocatori e in tutto l'ambiente». L'osservatore ha anche elogiato l’atmosfera del Villa Park, descrivendo il pubblico come un fattore determinante. "Si percepiva persino attraverso lo schermo televisivo", ha detto. "L’intero stadio ha spinto la squadra verso la vittoria".

Giocare a un'intensità così elevata "ha reso estremamente difficile per il Forest gestire le transizioni o impostare i contropiedi", e altrettanto impressionante è stata la capacità dell'Aston Villa di attaccare subito dopo aver recuperato palla. Ciò è evidente dal primo gol nel video qui sotto, dove un'efficace contropressione per recuperare palla in zona alta ha permesso a Emi Buendía di emergere con la sua classe.

Riguardo Buendía, Ruttensteiner ha sottolineato "la sua grande capacità di dribbling, prima di trovare il momento giusto per passare la palla a Watkins".

Analisi tattica: l'intensità e la precisione dell'Aston Villa

Allo stesso modo, il terzo gol ha messo in luce la grande manovra offensiva dell'Aston Villa, partita dai piedi del portiere Emiliano Martínez. "È stata un'ottima costruzione dal basso con una verticalità molto marcata", ha spiegato Ruttensteiner. "Si vedono chiaramente i passaggi tra le linee, l'avanzata diretta verso la porta e la determinazione in ogni azione. Poi, ovviamente, c'è stata l'ottima conclusione di McGinn".

Parlando della serata indimenticabile, l'allenatore Unai Emery ha detto: "È stata una serata speciale: i tifosi lo hanno capito e hanno creato un'atmosfera incredibile. Hanno giocato con noi, trasmettendoci la loro energia e la loro voglia. Vincere questa competizione è molto importante per i tifosi, e i giocatori hanno risposto in modo fantastico in campo".

Ruttensteiner si è affermato come allenatore ed esperto di calcio giovanile in Austria, dove ha anche guidato la nazionale U21 per sei anni dal 1999. Dal 2001 al 2017 ha ricoperto il ruolo di direttore tecnico della Federcalcio austriaca, per poi diventare direttore sportivo e successivamente allenatore della Nazionale israeliana.