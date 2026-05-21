Morgan Rogers nominato Giocatore della Stagione della UEFA Europa League 2025/26
giovedì 21 maggio 2026
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Morgan Rogers dell'Aston Villa è stato nominato Giocatore della Stagione della UEFA Europa League.
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Il Gruppo di Osservatori Tecnici UEFA ha nominato Morgan Rogers dell'Aston Villa miglior Giocatore della Stagione della UEFA Europa League 2025/26.
Rogers in Europa League 2025/26
Presenze: 15
Minuti giocati: 1088
Gol: 3
Assist: 5
Distanza coperta: 121.6km
Rogers è stato uno dei pilastri della squadra che ha conquistato il titolo con un netto 3-0 in finale contro il Freiburg, coronando una stagione da protagonista nel centrocampo di Unai Emery con il gol che ha chiuso la sfida decisiva di Istanbul.
Rogers era già andato a segno contro Salzburg e Bologna nel corso della competizione, mentre i suoi cinque assist stagionali rappresentano il miglior dato della squadra insieme a Emi Buendía. Con 1088 minuti giocati, Rogers è stato il calciatore più utilizzato dell’Aston Villa, con ben 67 minuti in più rispetto a qualsiasi altro compagno. Impressionante anche il dato relativo ai chilometri percorsi: 121,6 km complessivi, addirittura 8,1 km in più rispetto a chiunque altro nella rosa.
Precedenti vincitori
2024/25: Cristian Romero (Tottenham)
2023/24: Pierre-Emerick Aubameyang (Marseille)
2022/23: Jesús Navas (Sevilla)
2021/22: Filip Kostić (Frankfurt)
2020/21: Gerard Moreno (Villarreal)
2019/20: Romelu Lukaku (Inter)
2018/19: Eden Hazard (Chelsea)
2017/18: Antoine Griezmann (Atleti)
2016/17: Paul Pogba (Man Utd)