Morgan Rogers nominato Giocatore della Stagione della UEFA Europa League 2025/26

Il Gruppo di Osservatori Tecnici UEFA ha nominato Morgan Rogers dell'Aston Villa miglior Giocatore della Stagione della UEFA Europa League 2025/26.

Rogers in Europa League 2025/26 Presenze: 15

Minuti giocati: 1088

Gol: 3

Assist: 5

Distanza coperta: 121.6km

Rogers è stato uno dei pilastri della squadra che ha conquistato il titolo con un netto 3-0 in finale contro il Freiburg, coronando una stagione da protagonista nel centrocampo di Unai Emery con il gol che ha chiuso la sfida decisiva di Istanbul.

Rogers era già andato a segno contro Salzburg e Bologna nel corso della competizione, mentre i suoi cinque assist stagionali rappresentano il miglior dato della squadra insieme a Emi Buendía. Con 1088 minuti giocati, Rogers è stato il calciatore più utilizzato dell’Aston Villa, con ben 67 minuti in più rispetto a qualsiasi altro compagno. Impressionante anche il dato relativo ai chilometri percorsi: 121,6 km complessivi, addirittura 8,1 km in più rispetto a chiunque altro nella rosa.