Johan Manzambi nominato Rivelazione della Stagione 2025/26 di UEFA Europa League

Gli Osservatori Tecnici UEFA hanno scelto il centrocampista del Freiburg, Johan Manzambi, come Giocatore Rivelazione della UEFA Europa League 2025/26.

Manzambi nella Europa League 2025/26 Presenze: 15

Minuti giocati: 1103

Gol: 2

Assist: 2

Il ventenne nazionale svizzero ha dato un contributo fondamentale alla qualificazione della sua squadra in finale, disputando tutte e 15 le partite del Freiburg, segnando due gol e fornendo due assist. Il suo momento più alto è stato probabilmente nella partita di ritorno della semifinale contro il Braga, quando al 41° minuto ha tagliato verso l’interno dalla sinistra prima di calciare un magnifico tiro a giro nell’angolo più lontano, portando la sua squadra in vantaggio per la prima volta nella doppia sfida. I suoi 33 tiri in porta nell'arco dell'intera stagione sono stati 11 in più rispetto a qualsiasi altro suo compagno di squadra.

Il premio di "Rivelazione della Stagione" viene assegnato a un giovane calciatore emergente che ha offerto prestazioni eccezionali durante l'intera stagione. I candidati non devono avere più di 21 anni all'inizio della stagione e possono vincere il premio solo una volta nella loro carriera; sono inoltre esclusi dalla competizione i precedenti vincitori del premio di "Giovane della Stagione".

Il vincitore viene selezionato in base a eccezionali capacità individuali, un impatto chiaro e misurabile sulle prestazioni della squadra, nonché notevoli progressi, maturità e costanza rispetto alla propria età. Il premio è pensato per celebrare la stagione di svolta del giocatore, le cui prestazioni lo distinguono come uno dei talenti più promettenti della sua generazione e una potenziale futura stella.