UEFA Europa League Ufficiale Risultati e statistiche live
Scarica
UEFA.com funziona meglio su altri browser
Per la migliore esperienza possibile, consigliamo Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Analisi della finale di UEFA Europa League: Youri Tielemans ed Emiliano Buendía regalano la coppa all'Aston Villa

giovedì 21 maggio 2026

L'osservatore tecnico della UEFA, Gaizka Mendieta, ha analizzato come due fantastici gol alla fine di un primo tempo molto equilibrato, abbiano spianato la strada all'Aston Villa verso la conquista del suo primo titolo di UEFA Europa League a Istanbul.

Emiliano Buendía festeggia il suo gol nella finale di Europa League
Emiliano Buendía festeggia il suo gol nella finale di Europa League AFP via Getty Images

"È stato un gol semplicemente incredibile", ha detto l’osservatore tecnico UEFA, Gaizka Mendieta. L’ex centrocampista della nazionale spagnola ha individuato nei due gol decisivi i momenti chiave che hanno permesso all’Aston Villa di conquistare il suo primo titolo di UEFA Europa League mercoledì sera a Istanbul.

La partita contro il Freiburg (alla sua prima finale europea) è stata molto equilibrata fino a quando Youri Tielemans ha aperto le marcature con un gol spettacolare al 41° minuto. "La parte migliore è stata il suo fantastico tiro", ha detto Mendieta. "Il modo in cui si posiziona per coordinarsi con la parte anteriore del piede è fantastico. Non ha avuto bisogno di troppa potenza, è bastata la sua tecnica e la precisione nel tiro al volo. Ma il gol è anche il frutto di un grande lavoro di squadra in una brillante azione su palla inattiva".

La cronaca della finale
Analisi di Europa League: il tempismo perfetto di Tielemans

Secondo Mendieta, "l'importanza del tempismo" è fondamentale nel gol.

"Tielemans non si muove in anticipo, ma aspetta il momento giusto per inserirsi nello spazio in cui avevano previsto di mandare la palla. È un ottimo gol di un singolo giocatore, ma anche uno schema perfetto su calcio piazzato".

L'impatto combinato dei ruoli di Morgan Rogers, Tielemans e dei giocatori nell'area di rigore che bloccano i propri marcatori, è chiaramente visibile nel video qui sopra.

Il capitano dell'Aston Villa, John McGinn, ha sottolineato il ruolo del "nostro grande allenatore dei calci piazzati, Austin MacPhee" durante gli allenamenti. "Abbiamo cercato di spiazzarli e ha funzionato, dandoci la svolta che ci ha permesso di giocare il nostro calcio", ha detto il nazionale scozzese.

Il secondo gol, segnato allo scadere del primo tempo, è arrivato in un attacco di terza fase dopo un altro calcio d'angolo. Questa volta è stato Emiliano Buendía a sorprendere il portiere del Freiburg, Noah Atubolu.

"Proprio come Tielemans, anche Buendía è intelligente e legge bene il gioco", ha spiegato Mendieta. "Osserva bene il campo e compie un ottimo primo passo per inserirsi alle spalle del difensore, con spazio e tempo sufficienti per ricevere la palla. Sapeva esattamente cosa voleva fare. Poi entra in gioco la sua qualità con il pallone. È un tiro straordinario. Non troppo potente. Con la giusta quantità di effetto e altezza per volare dritto all'incrocio dei pali".

Analisi di Europa League: il gol di Buendía

Come mostra il video qui sopra, il Villa è riuscito alla fine a crearsi spazi mantenendo il possesso palla con intelligenza nell'ultimo terzo di campo, nonostante la marcatura a uomo del Freiburg.

Rogers ha segnato il terzo gol nel secondo tempo, regalando all'allenatore Unai Emery la quinta Europa League, un record: lo spagnolo è così diventato il primo allenatore a vincere la Coppa UEFA/Europa League con tre squadre diverse.

Altri articoli simili

Analisi Tattica di Europa League: la velocità in attacco dell'Aston Villa e i cambi di ritmo
Live 08/05/2026

Analisi Tattica di Europa League: la velocità in attacco dell'Aston Villa e i cambi di ritmo

L'osservatore tecnico UEFA, Willi Ruttensteiner, ha analizzato il 4-0 dell'Aston Villa sul Nottingham Forest che è valsa la qualificazione in finale di UEFA Europa League.
Analisi tattica di Europa League: la perseveranza di Ollie Watkins decisiva all'andata
Live 13/03/2026

Analisi tattica di Europa League: la perseveranza di Ollie Watkins decisiva all'andata

L'osservatore tecnico UEFA, Steve Holland, ha analizzato in che modo l'attaccante dell'Aston Villa sia stato decisivo nella partita di andata degli ottavi di finale di UEFA Europa League.
Analisi Europa League: Łukasz Skorupski tiene in corsa il Bologna
Live 27/02/2026

Analisi Europa League: Łukasz Skorupski tiene in corsa il Bologna

L'osservatore tecnico UEFA, Rui Faria, analizza gli interventi del portiere che hanno dato coraggio al Bologna al ritorno degli spareggi per la fase a eliminazione diretta.
Analisi Lavoro di Squadra, Europa League: i gol dei difensori di Roma e Aston Villa
Live 21/11/2025

Analisi Lavoro di Squadra, Europa League: i gol dei difensori di Roma e Aston Villa

L'unità di approfondimento UEFA esamina due bei gol segnati dai difensori nelle prime giornate di UEFA Europa League.
© 1998-2026 UEFA. All rights reserved. Ultimo aggiornamento: giovedì 21 maggio 2026

Scelti per te

Il Villa domina e torna a festeggiare
Live 20/05/2026

Il Villa domina e torna a festeggiare

La formazione inglese vince una competizione europea dopo 44 anni, ennesimo successo nel torneo per Unay Emery.
Player of the Match: Buendía
Live 20/05/2026

Player of the Match: Buendía

Emiliano Buendía, attaccante dell'Aston Villa, è stato nominato Hankook Player of the Match della finale.