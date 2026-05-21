Analisi della finale di UEFA Europa League: Youri Tielemans ed Emiliano Buendía regalano la coppa all'Aston Villa

"È stato un gol semplicemente incredibile", ha detto l’osservatore tecnico UEFA, Gaizka Mendieta. L’ex centrocampista della nazionale spagnola ha individuato nei due gol decisivi i momenti chiave che hanno permesso all’Aston Villa di conquistare il suo primo titolo di UEFA Europa League mercoledì sera a Istanbul.

La partita contro il Freiburg (alla sua prima finale europea) è stata molto equilibrata fino a quando Youri Tielemans ha aperto le marcature con un gol spettacolare al 41° minuto. "La parte migliore è stata il suo fantastico tiro", ha detto Mendieta. "Il modo in cui si posiziona per coordinarsi con la parte anteriore del piede è fantastico. Non ha avuto bisogno di troppa potenza, è bastata la sua tecnica e la precisione nel tiro al volo. Ma il gol è anche il frutto di un grande lavoro di squadra in una brillante azione su palla inattiva".

La cronaca della finale

Analisi di Europa League: il tempismo perfetto di Tielemans

Secondo Mendieta, "l'importanza del tempismo" è fondamentale nel gol.

"Tielemans non si muove in anticipo, ma aspetta il momento giusto per inserirsi nello spazio in cui avevano previsto di mandare la palla. È un ottimo gol di un singolo giocatore, ma anche uno schema perfetto su calcio piazzato".

L'impatto combinato dei ruoli di Morgan Rogers, Tielemans e dei giocatori nell'area di rigore che bloccano i propri marcatori, è chiaramente visibile nel video qui sopra.

Il capitano dell'Aston Villa, John McGinn, ha sottolineato il ruolo del "nostro grande allenatore dei calci piazzati, Austin MacPhee" durante gli allenamenti. "Abbiamo cercato di spiazzarli e ha funzionato, dandoci la svolta che ci ha permesso di giocare il nostro calcio", ha detto il nazionale scozzese.

Il secondo gol, segnato allo scadere del primo tempo, è arrivato in un attacco di terza fase dopo un altro calcio d'angolo. Questa volta è stato Emiliano Buendía a sorprendere il portiere del Freiburg, Noah Atubolu.

"Proprio come Tielemans, anche Buendía è intelligente e legge bene il gioco", ha spiegato Mendieta. "Osserva bene il campo e compie un ottimo primo passo per inserirsi alle spalle del difensore, con spazio e tempo sufficienti per ricevere la palla. Sapeva esattamente cosa voleva fare. Poi entra in gioco la sua qualità con il pallone. È un tiro straordinario. Non troppo potente. Con la giusta quantità di effetto e altezza per volare dritto all'incrocio dei pali".

Analisi di Europa League: il gol di Buendía

Come mostra il video qui sopra, il Villa è riuscito alla fine a crearsi spazi mantenendo il possesso palla con intelligenza nell'ultimo terzo di campo, nonostante la marcatura a uomo del Freiburg.

Rogers ha segnato il terzo gol nel secondo tempo, regalando all'allenatore Unai Emery la quinta Europa League, un record: lo spagnolo è così diventato il primo allenatore a vincere la Coppa UEFA/Europa League con tre squadre diverse.