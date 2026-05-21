Gol della Stagione 2025/26 di UEFA Europa League: la rete di Jones El-Abdellaoui al primo posto per gli Osservatori Tecnici

I dieci gol più belli della ﻿UEFA Europa League 2025/26 sono stati scelti dal gruppo degli Osservatori Tecnici UEFA, che hanno premiato lo spettacolare gol al volo di El-Abdellaoui col Celta contro il Ludogorets nella fase campionato.

Il tiro dalla metà campo dell'esterno dell'Utrecht, Miguel Rodriguez, contro il Real Betis si è classificato al secondo posto, mentre il potente tiro al volo di Sandro Lauper con la maglia dello Young Boys in casa dello Stuttgart si è piazzato al terzo posto. In classifica ci sono anche due dei gol segnati dall'Aston Villa nella vittoria per 3-0 in finale contro il Freiburg.

Classifica Gol della Stagione 2025/26 di Europa League

1° Jones El-Abdellaoui (Ludogorets - Celta 3-2) – fase campionato, 27/11/2025

2° Miguel Rodriguez (Real Betis - Utrecht 2-1) – fase campionato, 27/11/2025

3° Sandro Lauper (Stuttgart - Young Boys 3-2) – fase campionato, 29/01/2026

4° Tomi Horvat (Celtic - Sturm Graz 2-1) – fase campionato, 23/10/2025

5° Emiliano Buendía (Freiburg - Aston Villa 0-3) – finale, 20/05/2026

6° Konstantinos Karetsas (Genk - Basel 2-1) – fase campionato, 27/11/2025

7° Youri Tielemans (Freiburg - Aston Villa 0-3) – finale, 20/05/2026

8° Fer López (Crvena Zvezda - Celta 1-1) – fase campionato, 29/01/2026

9° Darius Olaru (Basel - FCSB 3-1) – fase campionato, 06/11/2025

10° Igor Matanović (Celta - Freiburg 1-3) – quarti di finale, 16/04/2026