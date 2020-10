Romelu Lukaku votato Calciatore della Stagione di Europa League

Romelu Lukaku è stato votato Calciatore della Stagione di UEFA Europa League 2019/20.

Il 27enne belga è arrivato davanti a Éver Banega e Bruno Fernandes e si è aggiudicato la quarta edizione del premio, annunciato durante il sorteggio della fase a gironi di UEFA Europa League a Nyon. L'anno scorso, il premio è stato assegnato al suo compagno di nazionale Eden Hazard.

Lukaku è andato a segno in tutte e sei le partite dell'Inter (entrata dai sedicesimi), realizzando sette gol e due assist in totale. Nella finale di agosto ha aperto le marcature dal dischetto ma ha deviato sfortunatamente nella propria porta una conclusione del Siviglia, che si è aggiudicato il titolo.

Lukaku ha comunque chiuso il 2019/20 con 34 gol in tutte le competizioni, eguagliando il bottino di Ronaldo alla sua prima stagione in nerazzurro (1997/98). Dopo aver trovato la rete nelle ultime due partite di UEFA Champions League prima di passare all'Europa League, ha segnato in otto gare consecutive delle competizioni UEFA.

Top ten giocatori della UEFA Europa League 2019/20

1 Romelu Lukaku (Inter) – 270 punti

2 Bruno Fernandes (Sporting CP/Manchester United) – 128 punti

3 Éver Banega (Sevilla) – 118 punti

4 Luuk de Jong (Sevilla) – 64 punti

5 Jesús Navas (Sevilla) – 59 punti

6 Lucas Ocampos (Sevilla) – 39 punti

7 Kai Havertz (Leverkusen) – 17 punti

8 Diego Carlos (Sevilla) – 9 punti

9 Adama Traoré (Wolves) – 8 punti

10 Jules Koundé (Sevilla) – 7 punti

Come è stato selezionato Lukaku

Accedi per guardare gratuitamente gli highlights 11 volte di fila per Lukaku

La giuria era composta dagli allenatori dei 48 club della fase a gironi della scorsa stagione, insieme a 55 giornalisti selezionati dal gruppo European Sports Media (ESM) in rappresentanza di ogni federazione UEFA.

I giurati hanno scelto i loro tre giocatori preferiti assegnando cinque punti al primo, tre al secondo e uno al terzo. Gli allenatori non potevano votare per i giocatori della propria squadra.



Albo d'oro

2018/19: Eden Hazard

2017/18: Antoine Griezmann

2016/17: Paul Pogba

I vincitori degli altri premi per la stagione 2019/20

Calciatore dell'Anno UEFA: Robert Lewandowski

Calciatrice dell'Anno UEFA: Pernille Harder

Allenatore dell'Anno - calcio maschile: Hansi Flick

Allenatore dell'anno - calcio femminile: Jean-Luc Vasseur

All the winners UEFA

Portiere della Stagione - calcio maschile: Manuel Neuer

Difensore della Stagione - calcio maschile: Joshua Kimmich

Centrocampista della Stagione - calcio maschile: Kevin De Bruyne



Portiere della Stagione - calcio femminile: Sarah Bouhaddi

Difensore della stagione - calcio femminile: Wendie Renard

Centrocampista della Stagione - calcio femminile: Dzsenifer Marozsán

Attaccante della Stagione - calcio femminile: Pernille Harder



Premio del Presidente UEFA: Didier Drogba