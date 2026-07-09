Anteprima finale Women's EURO Under 19 2026: Germania - Spagna

La Germania affronta la Spagna campione in carica nella finale del Campionato Europeo Under 19 UEFA femminile al Grbavica Stadium di Sarajevo (Bosnia ed Erzegovina).

Introduzione

Le due nazioni più dominanti nelle competizioni UEFA per club femminili si sfidano ancora una volta in finale. La Spagna, che punta al quinto titolo consecutivo (record), ha superato la Germania lo scorso anno conquistando il trofeo per la settima volta e ha anche vinto tre degli ultimi quattro confronti diretti in finale.

Highlights semifinale Women's EURO Under 19: Spagna - Svezia 3-0

La Germania, che ha perso 5-0 contro la Spagna al primo turno di qualificazione a dicembre, ha vinto il Gruppo A ma ha avuto più difficoltà del previsto contro l'Austria nella semifinale di martedì allo stadio Grbavica, vincendo 1-0 ai supplementari con un gol della subentrata Tessa Zimmermann. Priva di Zoe Schick per infortunio e di diverse altre giocatrici chiave, la squadra riabbraccia però la capitana Luzie Zähringer, squalificata in semifinale.

La Spagna, alla quinta finale consecutiva (record ex equo) e alla decima in 11 edizioni, ha concluso al primo posto nel Gruppo B e ﻿ha battuto la Svezia 3-0 in semifinale. Rosalía Domínguez ha segnato il suo terzo gol ed è salita in vetta alla classifica marcatrici del torneo insieme ad Alba Cerrato e Ainoa Gómez, che non solo hanno vinto questo torneo nel 2025 ma hanno anche trionfato agli Europei Under 17 del 2024.﻿

Finali precedenti agli Europei femminili U19/U18 tra Germania e Spagna 2023: Spagna - Germania 0-0dts, 3-2dcr (Leuven, Belgio)

2018: Spagna - Germania 1-0 (Biel/Bienne, Svizzera)

2004: Spagna - Germania 3-1 (Vantaa, Finlandia)

2000: Germania - Spagna 4-2 (Boulogne-sur-Mer, Francia)

Il cammino verso la finale

Germania

Vincitrice Gruppo A

5-0 contro Bosnia ed Erzegovina (Training Centre FFBH, Zenica), 1-1 contro Polonia (Asim Ferhatovic Hase Stadium, Sarajevo), 2-0 contro (Training Centre FFBH, Zenica)

Semifinali

1-0dts contro Austria (Grbavica Stadium, Sarajevo)﻿

Highlights semifinale Women's EURO Under-19: Germania - Austria 1-0 (dts)

Spagna

Vincitrice Gruppo B

2-2 contro Svizzera (Asim Ferhatovic Hase Stadium, Sarajevo), 4-0 contro Islanda (Training Centre FFBH, Zenica), 2-1 contro Austria (Bilino Polje Stadium, Zenica)

Semifinali

3-0 contro Svezia (Training Centre FFBH, Zenica)﻿

Ex vincitrici di EURO U19/U18 EURO con Germania e Spagna Germania

Fatmire Alushi (2006), Linda Bresonik (2001), Sarah Günther (2000, 2001, 2002), Nadine Kessler (2006, 2007), Anja Mittag (2002), Viola Odebrecht (2001), Babett Peter (2006), Bianca Schmidt (2007), Petra Wimbersky (2000, 2001) Spagna

Teresa Abelleira (2018), Ona Batlle (2017), Aitana Bonmatí (2017), Veronica Boquete (2004), Laia Codina (2018), Athenea (2018), Olga Carmona (2018), Patri Guijarro (2017)

Le parole dal campo

Melanie Behringer, Ct Germania: "È la prima finale agli Europei [per questa generazione], quindi è una novità. Voglio ringraziare David [Aznar, allenatore della Spagna], perché abbiamo perso contro di loro nelle qualificazioni ed è stata una sconfitta molto importante. Sembra assurdo, ma è stata importantissima per noi".

"Dopo quella partita abbiamo pensato a cosa migliorare, perché il 5-0 contro la Spagna è stato pesante, ma abbiamo fatto bene e speriamo di essere pronte per venerdì".

David Aznar, Ct Spagna: "Siamo molto felici di essere di nuovo in finale. È la quinta consecutiva per la Spagna e ci prepariamo per la Germania, un'ottima squadra con un'ottima allenatrice".

"Sarà una partita completamente diversa [rispetto alle qualificazioni di dicembre]. È una finale, un altro contesto. Germania e Spagna sono cresciute molto quest'anno: sarà una bella gara con molte giocatrici di talento".

La capitana tedesca Luzie Zahringer e la capitana spagnola Irune Dorado. UEFA via Getty Images

Squadra arbitrale della finale di Women's EURO Under 19 UEFA via Getty Images Arbitro: Miriama Bočková (Slovacchia)

Assistenti: Aleksandra Mostowska (Polonia), Vasilia Tsiklitari (Grecia)

Quarto ufficiale: Deborah Bianchi (Italia)

Statistiche

La Spagna ha raggiunto la sua tredicesima finale (record) e ha superato la Germania. Ha eguagliato il proprio primato arrivando a questo punto per cinque anni consecutivi.

La Spagna ha sette titoli contro i sei della Germania, superata lo scorso anno con la quarta vittoria consecutiva (altro record).

Alba Cerrato, Rosalía Domínguez e Ainoa Gómez sono in testa alla classifica marcatrici della fase finale insieme alla svizzera Emanuela Pfister.

Laia Lopez, Alba Cerrato, Celia Segura, Emma Moreno, Amaya Garcia, Irune Dorado ed Elene Gurtubay hanno vinto la finale della scorsa edizione, mentre Ainoa Gomez è rimasta in panchina. Laia Lopez, Alba Cerrato, Celia Segura, Emma Moreno, Amaya Garcia e Irune Dorado hanno vinto anche EURO U17 nel 2024.



Alla fase finale sono stati segnati 50 gol: non accadeva dal 2017.