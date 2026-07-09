UEFA.com funziona meglio su altri browser
Per la migliore esperienza possibile, consigliamo Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Anteprima finale Women's EURO Under 19 2026: Germania - Spagna

giovedì 9 luglio 2026

Tutto quello che c'è da sapere sulla finale di venerdì a Sarajevo.

Melanie Behringer, Luzie Zahringer, Irune Dorado e David Aznar a Sarajevo prima della finale
Melanie Behringer, Luzie Zahringer, Irune Dorado e David Aznar a Sarajevo prima della finale UEFA via Getty Images

La Germania affronta la Spagna campione in carica nella finale del Campionato Europeo Under 19 UEFA femminile al Grbavica Stadium di Sarajevo (Bosnia ed Erzegovina).

La finale di Women's EURO U19 in breve

Quando: venerdì 10 luglio, 18:00 CET
Dove: Grbavica Stadium, Sarajevo﻿
Cosa: finale di Women's EURO Under 19 2026
Come seguirla: clicca qui per il prepartita e la copertura in diretta
Dove guardarla: consulta l'elenco delle emittenti o guardala in diretta su UEFA.tv in alcuni territori

Introduzione

Le due nazioni più dominanti nelle competizioni UEFA per club femminili si sfidano ancora una volta in finale. La Spagna, che punta al quinto titolo consecutivo (record), ha superato la Germania lo scorso anno conquistando il trofeo per la settima volta e ha anche vinto tre degli ultimi quattro confronti diretti in finale.

Highlights semifinale Women's EURO Under 19: Spagna - Svezia 3-0

La Germania, che ha perso 5-0 contro la Spagna al primo turno di qualificazione a dicembre, ha vinto il Gruppo A ma ha avuto più difficoltà del previsto contro l'Austria nella semifinale di martedì allo stadio Grbavica, vincendo 1-0 ai supplementari con un gol della subentrata Tessa Zimmermann. Priva di Zoe Schick per infortunio e di diverse altre giocatrici chiave, la squadra riabbraccia però la capitana Luzie Zähringer, squalificata in semifinale.

La Spagna, alla quinta finale consecutiva (record ex equo) e alla decima in 11 edizioni, ha concluso al primo posto nel Gruppo B e ﻿ha battuto la Svezia 3-0 in semifinale. Rosalía Domínguez ha segnato il suo terzo gol ed è salita in vetta alla classifica marcatrici del torneo insieme ad Alba Cerrato e Ainoa Gómez, che non solo hanno vinto questo torneo nel 2025 ma hanno anche trionfato agli Europei Under 17 del 2024.﻿

Finali precedenti agli Europei femminili U19/U18 tra Germania e Spagna

2023: Spagna - Germania 0-0dts, 3-2dcr (Leuven, Belgio)
2018: Spagna - Germania 1-0 (Biel/Bienne, Svizzera)
2004: Spagna - Germania 3-1 (Vantaa, Finlandia)
2000: Germania - Spagna 4-2 (Boulogne-sur-Mer, Francia)

Il cammino verso la finale

Germania

Vincitrice Gruppo A
5-0 contro Bosnia ed Erzegovina (Training Centre FFBH, Zenica), 1-1 contro Polonia (Asim Ferhatovic Hase Stadium, Sarajevo), 2-0 contro (Training Centre FFBH, Zenica)
Semifinali
1-0dts contro Austria (Grbavica Stadium, Sarajevo)﻿

Highlights semifinale Women's EURO Under-19: Germania - Austria 1-0 (dts)

Spagna

Vincitrice Gruppo B
2-2 contro Svizzera (Asim Ferhatovic Hase Stadium, Sarajevo), 4-0 contro Islanda (Training Centre FFBH, Zenica), 2-1 contro Austria (Bilino Polje Stadium, Zenica)
Semifinali
3-0 contro Svezia (Training Centre FFBH, Zenica)﻿

Ex vincitrici di EURO U19/U18 EURO con Germania e Spagna

Germania
Fatmire Alushi (2006), Linda Bresonik (2001), Sarah Günther (2000, 2001, 2002), Nadine Kessler (2006, 2007), Anja Mittag (2002), Viola Odebrecht (2001), Babett Peter (2006), Bianca Schmidt (2007), Petra Wimbersky (2000, 2001)

Spagna
Teresa Abelleira (2018), Ona Batlle (2017), Aitana Bonmatí (2017), Veronica Boquete (2004), Laia Codina (2018), Athenea (2018), Olga Carmona (2018), Patri Guijarro (2017)

Le parole dal campo

Melanie Behringer, Ct Germania: "È la prima finale agli Europei [per questa generazione], quindi è una novità. Voglio ringraziare David [Aznar, allenatore della Spagna], perché abbiamo perso contro di loro nelle qualificazioni ed è stata una sconfitta molto importante. Sembra assurdo, ma è stata importantissima per noi".

"Dopo quella partita abbiamo pensato a cosa migliorare, perché il 5-0 contro la Spagna è stato pesante, ma abbiamo fatto bene e speriamo di essere pronte per venerdì".

David Aznar, Ct Spagna: "Siamo molto felici di essere di nuovo in finale. È la quinta consecutiva per la Spagna e ci prepariamo per la Germania, un'ottima squadra con un'ottima allenatrice".

"Sarà una partita completamente diversa [rispetto alle qualificazioni di dicembre]. È una finale, un altro contesto. Germania e Spagna sono cresciute molto quest'anno: sarà una bella gara con molte giocatrici di talento".

La capitana tedesca Luzie Zahringer e la capitana spagnola Irune Dorado.
La capitana tedesca Luzie Zahringer e la capitana spagnola Irune Dorado.UEFA via Getty Images

Squadra arbitrale della finale di Women's EURO Under 19

UEFA via Getty Images

Arbitro: Miriama Bočková (Slovacchia)
Assistenti: Aleksandra Mostowska (Polonia), Vasilia Tsiklitari (Grecia)
Quarto ufficiale: Deborah Bianchi (Italia)

Statistiche

  • La Spagna ha raggiunto la sua tredicesima finale (record) e ha superato la Germania. Ha eguagliato il proprio primato arrivando a questo punto per cinque anni consecutivi.
  • La Spagna ha sette titoli contro i sei della Germania, superata lo scorso anno con la quarta vittoria consecutiva (altro record).
  • Alba Cerrato, Rosalía Domínguez e Ainoa Gómez sono in testa alla classifica marcatrici della fase finale insieme alla svizzera Emanuela Pfister.
  • Laia Lopez, Alba Cerrato, Celia Segura, Emma Moreno, Amaya Garcia, Irune Dorado ed Elene Gurtubay hanno vinto la finale della scorsa edizione, mentre Ainoa Gomez è rimasta in panchina. Laia Lopez, Alba Cerrato, Celia Segura, Emma Moreno, Amaya Garcia e Irune Dorado hanno vinto anche EURO U17 nel 2024.
  • Alla fase finale sono stati segnati 50 gol: non accadeva dal 2017.

Maggior numero di titoli nelle competizioni per nazionali giovanili femminili

15 Germania
12 Spagna
6 Francia
3 Svezia
2 Paesi Bassi

Include i Campionati Europei Under 19/Under 18/Under 17. Numero complessivo di tornei: 42.

© 1998-2026 UEFA. All rights reserved. Ultimo aggiornamento: giovedì 9 luglio 2026

Scelti per te

Germania - Spagna: conosciamo le finaliste
Live 08/07/2026

Germania - Spagna: conosciamo le finaliste

La Germania sfida la Spagna nella finale di venerdì al Grbavica Stadium di Sarajevo.
La classifica delle migliori marcatrici
Live 08/07/2026

La classifica delle migliori marcatrici

Le tre spagnole Alba Cerrato, Rosalía Domínguez e Ainoa Gómez e la svizzera Emanuela Pfister sono a quota tre gol.
Riepilogo: Germania e Spagna in finale
Live 07/07/2026

Riepilogo: Germania e Spagna in finale

La Germania si impone 1-0 contro l'Austria ai supplementari, la Spagna travolge 3-0 la Svezia.
Riepilogo: passa la Germania, la Polonia vince ma non basta
Live 03/07/2026

Riepilogo: passa la Germania, la Polonia vince ma non basta

La Germania ha battuto la Svezia e si è qualificata per le semifinali di martedì a spese della Polonia, nel Gruppo A.
Riepilogo: Austria e Svezia in semifinale
Live 30/06/2026

Riepilogo: Austria e Svezia in semifinale

Austria e Svezia si qualificano con una giornata di anticipo, pari tra Germania e Polonia.
Riepilogo: pari Spagna, successi per Austria, Germania e Svezia
Live 27/06/2026

Riepilogo: pari Spagna, successi per Austria, Germania e Svezia

La Svizzera ha pareggiato 2-2 contro la Spagna campione e l'Austria ha battuto 3-0 l'Islanda nel Gruppo B; il Gruppo A è iniziato sabato con i successi di Germania e Svezia.