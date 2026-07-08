Finale Women's EURO Under 19: Germania - Spagna
mercoledì 8 luglio 2026
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La Germania sfida la Spagna nella finale di venerdì al Grbavica Stadium di Sarajevo.
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La Germania affronterà la Spagna nella finale di Women's EURO Under 19 di venerdì al Grbavica Stadium di Sarajevo.
Calendario fase a eliminazione diretta
Semifinali: martedì 7 luglio
Spagna 3-0 Svezia (Training Centre FFBH, Zenica)
Germania - Austria 1-0 (Grbavica Stadium, Sarajevo)
Finale: venerdì 10 luglio
Germania - Spagna (18:00 CET, Grbavica Stadium, Sarajevo)
Orari CET
- La Spagna ha battuto la Germania 5-0 al primo turno preliminare e l'ha sconfitta in tre finali su quattro. Si tratta del quindicesimo confronto diretto tra le due squadre alla fase finale di EURO WU19/WU18.
Germania
Primo turno: seconda Gruppo A2 (giocato in Germania)
2-2 contro Belgio, 8-0 contro Isole Faroe, 0-5 contro Spagna
Secondo turno: vincente Gruppo A6 (giocato in Germania)
3-0 contro Irlanda, 4-2 contro Slovacchia, 2-1 contro Francia
Vincitrice Gruppo A fase finale
5-0 - Bosnia ed Erzegovina (Training Centre FFBH, Zenica), 1-1 contro Polonia (Asim Ferhatovic Hase Stadium, Sarajevo), 2-0 contro Svezia (Training Centre FFBH, Zenica)
Semifinali
1-0dts contro Austria (Grbavica Stadium, Sarajevo)
Migliori marcatrici fase finale: Felicia Strässer, Tessa Zimmermann 2
Migliore marcatrice (qualificazioni comprese): Felicia Strässer 4
2024/25: non qualificata
Miglior traguardo: campione x 6 (2000, 2001, 2002, 2006, 2007, 2011)
Bilancio in finale: V6 S4
Finali precedenti
2023: 0-0dts, 2-3dcr contro Spagna
2019: 1-2 contro Francia
2018: 0-1 contro Spagna
2011: 8-1 contro Norvegia
2007: 2-0dts contro Inghilterra
2006: 3-0 contro Francia
2004: 1-2 contro Spagna
2002: 3-1 contro Francia
2001: 3-2 contro Norvegia
2000: 4-2 contro Spagna
- La Germania vuole raggiungere nuovamente la Spagna a sette titoli. Ha vinto l'unico torneo UEFA disputato in Bosnia ed Erzegovina in passato, il Campionato Europeo Under 17 del 2022 (battendo la Spagna ai rigori al Grbavica Stadium).
Spagna (campione in carica)
Primo turno: vincitrice Gruppo A2 (giocato in Germania)
8-0 contro Isole Faroe, 5-1 contro Belgio, 5-0 contro Germania
Secondo turno: vincitrice Gruppo A7 (giocato in Portogallo)
3-0 contro Ungheria, 3-0 contro Irlanda del Nord, 0-0 contro Portogallo
Vincitrice Gruppo B fase finale
2-2 contro Svizzera (Asim Ferhatovic Hase Stadium, Sarajevo), 4-0 contro Islanda (Training Centre FFBH, Zenica), 2-1 contro (Bilino Polje Stadium, Zenica)
Semifinali
3-0 contro Svezia (Training Centre FFBH, Zenica)
Migliori marcatrici fase finale: Alba Cerrato, Rosalía Domínguez, Ainoa Gómez 3
Migliori marcatrici (qualificazioni comprese): Alba Cerrato, Ainoa Gómez, Celia Segura 6
2024/25: campione
Miglio traguardo: campione x 7 (2004, 2017, 2018, 2022, 2023, 2024, 2025)
Bilancio in finale: V7 S5
Finali precedenti
2025: 4-0 contro Francia
2024: 2-1dts contro Paesi Bassi
2023: 0-0dts, 3-2dcr contro Germania
2022: 2-1 contro Norvegia
2018: 1-0 contro Germania
2017: 3-2 contro Francia
2016: 1-2 contro Francia
2015: 1-3 contro Svezia
2014: 0-1 contro Paesi Bassi
2012: 0-1dts contro Svezia
2004: 2-1 contro Germania
2000: 2-4 contro Germania
- La Spagna aumenta a 13 il record di presenze in finale (decima in 11 edizioni) e punta al quinto titolo consecutivo, altro record. Laia Lopez, Alba Cerrato, Celia Segura, Ainoa Gomez, Emma Moreno, Amaya Garcia, Irune Dorado, Celia Segura ed Elene Gurtubay erano in squadra l'anno scorso. Laia Lopez, Alba Cerrato, Celia Segura, Ainoa Gomez, Emma Moreno, Amaya Garcia, Irune Dorado e Celia Segura hanno vinto anche EURO Under 17 nel 2024.
Tutte le statistiche includono il Campionato Europeo Under 18 (dal 1998 al 2001). La fase finale dell'Europeo Under 18 del 1999 è stata disputata con la formula del girone all'italiana a quattro squadre, senza finale.