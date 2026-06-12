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Dove guardare Women's EURO Under 19 2026: TV e streaming

venerdì 12 giugno 2026

Puoi seguire il torneo sulle emittenti partner della UEFA e in diretta streaming.

Dove guardare Women's EURO Under 19 2026: TV e streaming

Il Campionato Europeo UEFA Under 19 femminile 2026 si disputerà in Bosnia-Erzegovina dal 27 giugno al 10 luglio. Scopri come guardare le partite in qualsiasi parte del mondo grazie alle emittenti partner elencate di seguito.

Per i dettagli esatti sulla programmazione, consulta il palinsesto delle singole emittenti.

UEFA.tv

In alcuni territori, le partite saranno trasmesse in diretta streaming su UEFA.tv. Gli highlights di tutte le partite saranno disponibili a partire dalla mezzanotte CET.

Emittenti ufficiali di Women's EURO Under 19

Women's EURO Under 19 sarà trasmesso in Europa e nel resto del mondo dalle emittenti elencate di seguito.

Europa

Andorra: la chaine L'Équipe

Austria: sportdigital

Belgio: RTBF Auvio

Danimarca: Sport Live
Francia: la chaine L'Équipe

Germania: sportdigital
Grecia: ERT
Ungheria: M4 Sport Online
Israele: sport1
Italia: RAISPORT
Paesi Bassi: Ziggo Sport

Norvegia: VGTV
Polonia: TVP Sport
Portogallo: Canal 11
Romania: Pro Tv
Spagna: RTVE Play 
San Marino: RAISPORT 
Svizzera: sportdigital
Ucraina: Megogo
Città del Vaticano: RAISPORT

Altri territori

Algeria: BeIN Connect
Samoa americane: ViX
Argentina:﻿ Disney+
Bahrein: BeIN Connect
Belize: Disney+
Benin: New World Sport
Bolivia: Disney+
Brasile: Disney+
Burkina Faso: New World Sport
Burundi: New World Sport
Camerun: New World Sport
Repubblica Centrafricana: New World Sport
Ciad: New World Sport, BeIN Connect 
Cile: Disney+
Colombia: Disney+
Comore: New World Sport
Repubblica del Congo: New World Sport
﻿Costa Rica: Disney+
Repubblica Democratica del Congo: New World Sport
﻿Gibuti: BeIN Connect, New World Sport 
Repubblica Dominicana: Disney+
Ecuador: Disney+
Egitto: BeIN Connect
El Salvador: Disney+
Guyana francese: Disney+, la chaine L'Équipe
Polinesia francese: la chaine L'Équipe

Terre australi e antartiche francesi: la chaine L'Équipe
Gabon: New World Sport
Ghana: SportyTV

Guadalupa: la chaine L'Équipe
Guam: ViX
Guatemala: Disney+
Guinea: New World Sport
Honduras: Disney+
Iran: BeIN Connect
Iraq: BeIN Connect
Costa d'Avorio: New World Sport
Giordania: BeIN Connect
Kenya: SportyTV
Kuwait: BeIN Connect
Libano: BeIN Connect
Libia: BeIN Connect
Madagascar: New World Sport
Mali: New World Sport
Isole Marianne: ViX

Martinica: la chaine L'Équipe
Mauritania: BeIN Connect, New World Sport 
Mauritius: la chaine L'Équipe, New World Sport

Mayotte: la chaine L'Équipe
Midway: ViX
﻿Marocco: BeIN Connect

Nuova Caledonia: la chaine L'Équipe
Nicaragua: Disney+
Niger: New World Sport

Nigeria: SportyTV
Oman: BeIN Connect
Palestina (Striscia di Gaza e Cisgiordania): BeIN Connect
Panama: Disney+
Paraguay: Disney+
Perù: Disney+
Porto Rico: ViX

Qatar: BeIN Connect
Réunion: la chaine L'Équipe
﻿Ruanda:﻿ New World Sport
Arabia Saudita: BeIN Connect
Senegal: New World Sport
Seychelles: New World Sport
Somalia: BeIN Connect
Sudafrica: SportyTV
South Sudan: BeIN Connect

St. Barts: la chaine L'Équipe

St. Martin: la chaine L'Équipe

Saint-Pierre e Miquelon: la chaine L'Équipe
Sudan: BeIN Connect
Syria: BeIN Connect
Togo: New World Sport
Tunisia: BeIN Connect
Emirati Arabi Uniti: BeIN Connect
Stati Uniti: ViX
Isole Vergini americane: ViX
Uruguay: Disney+
Venezuela: Disney+

Wallis e Futuna: la chaine L'Équipe
Yemen: BeIN Connect

© 1998-2026 UEFA. All rights reserved. Ultimo aggiornamento: venerdì 12 giugno 2026

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