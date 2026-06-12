Dove guardare Women's EURO Under 19 2026: TV e streaming
venerdì 12 giugno 2026
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Puoi seguire il torneo sulle emittenti partner della UEFA e in diretta streaming.
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Il Campionato Europeo UEFA Under 19 femminile 2026 si disputerà in Bosnia-Erzegovina dal 27 giugno al 10 luglio. Scopri come guardare le partite in qualsiasi parte del mondo grazie alle emittenti partner elencate di seguito.
Per i dettagli esatti sulla programmazione, consulta il palinsesto delle singole emittenti.
UEFA.tv
In alcuni territori, le partite saranno trasmesse in diretta streaming su UEFA.tv. Gli highlights di tutte le partite saranno disponibili a partire dalla mezzanotte CET.
Emittenti ufficiali di Women's EURO Under 19
Women's EURO Under 19 sarà trasmesso in Europa e nel resto del mondo dalle emittenti elencate di seguito.
Europa
Andorra: la chaine L'Équipe
Austria: sportdigital
Belgio: RTBF Auvio
Danimarca: Sport Live
Francia: la chaine L'Équipe
Germania: sportdigital
Grecia: ERT
Ungheria: M4 Sport Online
Israele: sport1
Italia: RAISPORT
Paesi Bassi: Ziggo Sport
Norvegia: VGTV
Polonia: TVP Sport
Portogallo: Canal 11
Romania: Pro Tv
Spagna: RTVE Play
San Marino: RAISPORT
Svizzera: sportdigital
Ucraina: Megogo
Città del Vaticano: RAISPORT
Altri territori
Algeria: BeIN Connect
Samoa americane: ViX
Argentina: Disney+
Bahrein: BeIN Connect
Belize: Disney+
Benin: New World Sport
Bolivia: Disney+
Brasile: Disney+
Burkina Faso: New World Sport
Burundi: New World Sport
Camerun: New World Sport
Repubblica Centrafricana: New World Sport
Ciad: New World Sport, BeIN Connect
Cile: Disney+
Colombia: Disney+
Comore: New World Sport
Repubblica del Congo: New World Sport
Costa Rica: Disney+
Repubblica Democratica del Congo: New World Sport
Gibuti: BeIN Connect, New World Sport
Repubblica Dominicana: Disney+
Ecuador: Disney+
Egitto: BeIN Connect
El Salvador: Disney+
Guyana francese: Disney+, la chaine L'Équipe
Polinesia francese: la chaine L'Équipe
Terre australi e antartiche francesi: la chaine L'Équipe
Gabon: New World Sport
Ghana: SportyTV
Guadalupa: la chaine L'Équipe
Guam: ViX
Guatemala: Disney+
Guinea: New World Sport
Honduras: Disney+
Iran: BeIN Connect
Iraq: BeIN Connect
Costa d'Avorio: New World Sport
Giordania: BeIN Connect
Kenya: SportyTV
Kuwait: BeIN Connect
Libano: BeIN Connect
Libia: BeIN Connect
Madagascar: New World Sport
Mali: New World Sport
Isole Marianne: ViX
Martinica: la chaine L'Équipe
Mauritania: BeIN Connect, New World Sport
Mauritius: la chaine L'Équipe, New World Sport
Mayotte: la chaine L'Équipe
Midway: ViX
Marocco: BeIN Connect
Nuova Caledonia: la chaine L'Équipe
Nicaragua: Disney+
Niger: New World Sport
Nigeria: SportyTV
Oman: BeIN Connect
Palestina (Striscia di Gaza e Cisgiordania): BeIN Connect
Panama: Disney+
Paraguay: Disney+
Perù: Disney+
Porto Rico: ViX
Qatar: BeIN Connect
Réunion: la chaine L'Équipe
Ruanda: New World Sport
Arabia Saudita: BeIN Connect
Senegal: New World Sport
Seychelles: New World Sport
Somalia: BeIN Connect
Sudafrica: SportyTV
South Sudan: BeIN Connect
St. Barts: la chaine L'Équipe
St. Martin: la chaine L'Équipe
Saint-Pierre e Miquelon: la chaine L'Équipe
Sudan: BeIN Connect
Syria: BeIN Connect
Togo: New World Sport
Tunisia: BeIN Connect
Emirati Arabi Uniti: BeIN Connect
Stati Uniti: ViX
Isole Vergini americane: ViX
Uruguay: Disney+
Venezuela: Disney+
Wallis e Futuna: la chaine L'Équipe
Yemen: BeIN Connect