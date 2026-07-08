Migliori marcatrici di Women's EURO Under 19: Alba Cerrato, Rosalía Domínguez, Ainoa Gómez, Emanuela Pfister

Le tre spagnole Alba Cerrato, Rosalía Domínguez e Ainoa Gómez e la svizzera Emanuela Pfister guidano la corsa per conquistare il titolo di migliore marcatrice del Campionato Europeo Femminile UEFA Under 19 2026, in vista della finale di venerdì a Sarajevo.

Women's EURO Under 19: tutte le statistiche

Pfister ha trasformato il gol del pareggio su rigore nel finale della prima giornata contro la Spagna, poi ha segnato una doppietta nella vittoria per 4-3 contro l'Islanda, ma la sua squadra è stata eliminata nella fase a gironi. Cerrato, Rosalía e Ainoa hanno segnato due reti nella fase a gironi, per poi trovare il gol nella semifinale vinta per 3-0 dalla Spagna contro la Svezia, e hanno ora l'opportunità di migliorare il proprio bottino nella partita decisiva contro la Germania.

I tre gol della Pfister nella fase finale l'hanno portata a otto gol in stagione, qualificazioni comprese, un dato che la porta in vetta alla classifica delle marcatrici, insieme a Goren Tamar di Israele e Adéla Trachtová della Cechia.

Migliori marcatrici fase finale di WEURO Under 19 2026 3 Alba Cerrato (Spagna)

3 Rosalía Domínguez (Spagna)

3 Ainoa Gómez (Spagna)

3 Emanuela Pfister (Svizzera) 2 Filippa Andersson Widén (Svezia)

2 Weronika Araśniewicz (Polonia)

2 Ingibjörg Magnúsdóttir (Islanda)

2 Felicia Strässer﻿ (Germania)

2 Lena Świrska (Polonia)

2 Tessa Zimmermann (Germania)

Migliori marcatrici WEURO Under 19 2026 (incluse qualificazioni) 8 Emanuela Pfister (Svizzera)﻿

8 Goren Tamar (Israele)

8 Adéla Trachtová (Cechia) 7 Victoria Havalec (Slovacchia)﻿

7 Greta Spinn﻿ (Austria)

Emanuela Pfister della Svizzera Getty Images

Fase finale di WU19 EURO/WU18 EURO: le migliori marcatrici

2024/25: Liana Joseph (Francia) 4

2023/24: Nina Matejić (Serbia) 5

2022/23: Louna Ribadeira (Francia) 4

2021/22: Nicole Arcangeli (Italia) 5

2019/20 e 2020/21: edizioni cancellate per il COVID

2018/19: Melvine Malard (Francia) 4

2017/18: Olga Carmona (Spagna), Dajan Hashemi (Danimarca), Paulina Krumbiegel (Germania), Alisha Lehmann (Svizzera), Andrea Norheim (Norvegia), Géraldine Reuteler (Svizzera), Lynn Wilms (Paesi Bassi) 2

2016/17: Patri Guijarro (Spagna) 5

2015/16: Marie-Antoinette Katoto (Francia) 6

2014/15: Stina Blackstenius (Svezia) 6

2013/14: Vivianne Miedema (Paesi Bassi) 6

2012/13: Pauline Bremer (Germania) 6

2011/12: Elin Rubensson (Svezia) 5

2010/11: Melissa Bjånesøy (Norvegia) 7

2009/10: Lieke Martens (Paesi Bassi), Turid Knaak (Germania) 4

2008/09: Sofia Jakobsson (Svezia) 5

2007/08: Marie Pollmann (Germania) 4

2006/07: Marie-Laure Delie (Francia), Fanndis Fridriksdóttir (Islanda), Ellen White (Inghilterra) 3

2005/06: Elena Danilova (Russia) 7

2004/05: Elena Danilova (Russia) 9

2003/04: Anja Mittag (Germania) 6

2002/03: Shelley Thompson (Germania) 4

2001/02: Claire Morel (Francia), Barbara Müller (Germania) 4

2000/01: Marie Knutsen (Norvegia), Petra Wimbersky (Germania) 2

1999/2000: Laura del Río (Spagna) 7

1998/99: Christina Albertsen (Svezia) 4

1997/98: no fase finale (quarti/semifinali/finale con gare di andata e ritorno)

Patricia Guijarro a EURO U19 Femminile

Le migliori marcatrici di WU19 EURO/WU18 EURO (incluse qualificazioni)

2024/25: Anastasiya Kavaliova (Bielorussia) 8

2023/24: Danique Tolhoek (Paesi Bassi) 15

2022/23: Louna Ribadeira (Francia) 11

2021/22: Maja Jelčić (Bosnia ed Erzegovina) 7

2019/20 & 2020/21: edizioni cancellate per il COVID

2018/19: Sjoeke Nüsken (Germania) 12

2017/18: Fenna Kalma (Paesi Bassi) 13

2016/17: Lucía García (Spagna) 13

2015/16: Sippie Folkertsma (Paesi Bassi) 11

2014/15: Stina Blackstenius (Svezia) 20

2013/14: Stina Blackstenius (Svezia) 12

2012/13: Jovana Damnjanović (Serbia) 14

2011/12: Elin Rubensson (Svezia) 13

2010/11: Melissa Bjånesøy (Norvegia) 13

2009/10: Rebecca Dempster (Scozia) 10

2008/09: Lidija Kuliš (Bosnia ed Erzegovina), Dzsenifer Marozsán (Germania) 10

2007/08: Kim Kulig (Germania) 12

2006/07: Marie-Laure Delie (Francia) 12

2005/06: Elena Danilova (Russia) 17

2004/05: Elena Danilova (Russia) 15

2003/04: Anja Mittag (Germania) 12

2002/03: Yulya Korniyevets (Ucraina) 9

2001/02: Nicole Gassmann (Svizzera), Suzanne Grant (Scozia) 8

2000/01: Olga Aniskovtseva (Bielorussia), Donna James (Scozia), Petra Wimbersky (Germania) 8

1999/2000: Laura del Río (Spagna), Jessica Thorn (Finlandia) 9

1998/99: Helena Hasselberg (Svezia) 11

1997/98: Therese Lundin (Svezia) 11

Migliori marcatrici assolute WU19 EURO/WU18 EURO (fase finale)

Elena Danilova (Russia) 17

Marie-Laure Delie (Francia) 9

Toni Duggan (Inghilterra) 9

Stina Blackstenius (Svezia) 8

Melissa Bjånesøy (Norvegia) 7

Laura del Río (Spagna) 7

Anja Mittag (Germania) 7

Migliori marcatrici assolute WU19 EURO/WU18 EURO (incluse qualificazioni)

Elena Danilova (Russia) 33

Stina Blackstenius (Svezia) 32

Agnese Ricco (Italia) 23

Isabel Kerschowski (Germania) 22

Nina Matejić (Serbia) 22

Elin Rubensson (Svezia) 21

Elena Terekhova (Russia) 21

(Women's EURO Under 18 dal 1997/98 al 2000/01, Women's EURO Under 19 a seguire)