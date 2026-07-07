Riepilogo semifinali di EURO Women's Under-19: Germania e Spagna in finale

Spagna e Germania vincono le semifinali del Campionato Europeo Under 19 UEFA femminile e si preparano alla finale di venerdì al Grbavica Stadium di Sarajevo.

Calendario fase a eliminazione diretta Semifinali: martedì 7 luglio Spagna - Svezia 3-0 (Training Centre FFBH, Zenica)

Germania - Austria 1-0 (dts, Grbavica Stadium, Sarajevo) Finale: venerdì 10 luglio Germania - Spagna (18:00 CET, Grbavica Stadium, Sarajevo)

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La Spagna passa in vantaggio al 3' con Alba Cerrato, che raccoglie l'assist di Rosalía Domínguez, si gira e insacca con una splendida conclusione all'incrocio dal vertice dell'area. La Svezia, priva di Tilde Karlsson e Filippa Andersson Widén, è in difficoltà, ma con pazienza e qualche accorgimento tattico riesce a mantenere il risultato sull'1-0 fino all'intervallo nonostante le numerose occasioni create da Celia Segura.

Tuttavia, al quarto d'ora della ripresa, la Spagna raddoppia con Rosalía grazie a un tiro a giro dalla distanza che forse è anche più bello del primo gol. Quattro minuti dopo Ainoa Gómez insacca di testa su cross di Rosalía, poi la Spagna continua a monopolizzare il possesso palla e chiude una prestazione di assoluto dominio.

La Germania, senza la capitana Luzie Zähringer in difesa, parte forte contro l’Austria, che però mostra grande compattezza difensiva. Le occasioni tedesche nel primo tempo non si concretizzano: Felicia Strässer si vede negare il gol da Vivien Grabenhofer, mentre Helen Börner calcia alto.

Poco prima dell’intervallo, l’Austria perde per infortunio anche la capitana Valentina Illinger. Nella ripresa la formazione austriaca continua a resistere: Anika Hofschweiger realizza un intervento decisivo su Emma Memminger, mentre un colpo di testa di Strässer viene salvato sulla linea.

La conclusione dalla distanza di Memminger, deviata dalla traversa, rimanda ogni verdetto ai tempi supplementari. La Germania insiste e al 109° minuto vede finalmente premiata la propria pressione: Tessa Zimmerman, appena entrata, si libera dalla marcatura e firma il vantaggio con un colpo di testa sul secondo palo sugli sviluppi del calcio d’angolo battuto da Lenelotte Müller.