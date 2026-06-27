Giornata 1 Women's Under-19: la Svizzera frena la Spagna, successi per Austria, Germania e Svezia

I Campionati Europei UEFA Under 19 Femminili 2026 sono iniziati sabato con i successi della Germania contro la Bosnia-Erzegovina (5-0) e della Svezia sulla Polonia (1-0) nel Gruppo A.

Il Gruppo B ha preso il via domenica con la Svizzera che ha fermato sul 2-2 la Spagna campione in carica a Sarajevo e l'Austria che ha superato 3-0 l'Islanda a Zenica.

Le sfide di EURO U19 Femminile

Gruppo B: domenica

Svizzera - Spagna 2-2

Nel caldo afoso dello Stadio Asim Ferhatović Hase di Sarajevo, la Spagna domina fin dall’inizio, ma va sotto al 34’. Emilie Mece avanza dalla destra entrando in area e lascia partire un tiro a parabola che si insacca all’incrocio dei pali opposto.

Le campionesse in carica pareggiano immediatamente grazie a un pallonetto dalla distanza firmato da Ainoa Gómez, che va di nuovo a segno poco dopo l’ora di gioco, inserendosi per colpire di testa su un cross morbido di Rosalía Domínguez. Ma all’87’ il rigore della subentrata Emanuela Pfister regala un punto alla Svizzera.

Austria - Islanda 3-0

In un primo tempo combattuto allo stadio Bilino Polje di Zenica, l’Austria passa in vantaggio al 28’, quando Denise Lueger si avventa su un pallone vagante e conclude a rete. Il raddoppio arriva poco prima dell’intervallo: su cross di Maja Keckeis, Ronja Leidler svetta di testa e firma il 2-0.

L’Islanda prova a reagire, ma è decisivo un super intervento in due tempi di Herdís Halla Guðbjartsdóttir, che salva il risultato anche con una deviazione sulla traversa. Nei minuti di recupero, la subentrata Tina Krassnig cala il tris, permettendo all’Austria di salire in vetta al girone dopo aver vinto all’esordio per la prima volta in una fase finale giovanile femminile UEFA.

Gruppo A: Sabato

La Germania parte con una vittoria al Training Centre FFBH di Zenica, ma deve faticare contro la Bosnia ed Erzegovina. Dopo una grande occasione per Sara Mujdžić, fermata da Janne Krumme, le tedesche sbloccano il match prima dell’intervallo: Helen Börner recupera un pallone vagante e serve Paula Rintzner per l’1-0.

Nella ripresa Felicia Strässer firma una doppietta (azione personale e colpo di testa su corner di Paula Rintzner), poi Elira Terakaj serve Emma Memminger per il quarto gol e Lany Bäcker chiude i conti da lontano per il 5-0 finale.

Nonostante il dominio della Polonia nel primo tempo allo stadio Grbavica di Sarajevo, la migliore occasione per passare in vantaggio è della Svezia, con Astrid Forss lanciata in profondità da Inez Amcoff.

Lo stesso copione si ripete nella ripresa: Polonia padrona del possesso e del territorio, ma Svezia solida in difesa e pericolosa in contropiede. A decidere la gara, a sette minuti dalla fine, è la neoentrata Agnes Ekberg, protagonista di un’azione sulla destra conclusa con un cross deviato nella propria porta da Iga Witkowska sotto pressione.

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