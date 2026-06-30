Seconda giornata Women's Under-19 EURO: Austria e Svezia in semifinale, Spagna dominante

Austria e Svezia sono le prime due squadre qualificate alle semifinali del Campionato Europeo Under 19 UEFA femminile 2026.

Il Gruppo B è ripreso mercoledì. L'Austria ha superato per la prima volta la fase a gironi di un torneo giovanile femminile battendo la Svizzera per 3-1. A seguire, la Spagna ha eliminato l'Islanda, centrando la sua prima vittoria nel torneo con un perentorio 4-0.

La vittoria per 5-0 contro la Bosnia ed Erzegovina ha portato la Svezia a sei punti nel Gruppo A. Poiché l'altra vincitrice della prima giornata, la Germania, ha pareggiato 1-1 con la Polonia, la qualificazione della Svezia è assicurata e le padrone di casa non possono più passare il turno. Il Gruppo A termina venerdì, il Gruppo B sabato.

Partite di EURO WU19

Gruppo B: mercoledì

L'Austria, priva di Anna Osl per infortunio, aveva vinto la partita d'esordio contro l'Islanda e sa che una vittoria allo stadio Grbavica di Sarajevo le garantirebbe il passaggio del turno. Dopo una prima mezz'ora piuttosto tranquilla, le austriache iniziano a premere il piede sull'acceleratore. Anche se il portiere svizzero Yara Zwyssig si dimostra ancora una volta in ottima forma, viene battuta da Katie Richter, che insacca di testa su cross di Valentina Pötzl.

Poco prima dell'ora di gioco, il capitano austriaco Valentina Illinger raddoppia dalla distanza. La Svizzera accorcia con Rahel Hinder, che insacca di testa su calcio d'angolo di Ramona Schallberger, ma la subentrata Greta Spinn suggella la vittoria dell'Austria nel recupero su assist di Tina Krassnig.

Dopo essersi vista sfuggire la vittoria all’ultimo minuto contro la Svizzera domenica, la Spagna rilancia la sua corsa verso il quinto titolo consecutivo con una prestazione travolgente al Centro di Allenamento FFBH di Zenica. Celia Segura e Rosalía Domínguez finalizzano al meglio due rapide manovre, consentendo alla Spagna di prendere subito il controllo della partita.

Rosalía firma poi il terzo gol con un tocco intelligente alla mezz’ora, mentre Alba Cerrato cala il poker prima dell’intervallo da posizione defilata. La Spagna monopolizza il possesso palla nel secondo tempo, ma il risultato resta di 4-0.

Gruppo A: martedì

Highlights WEURO U19: Bosnia ed Erzegovina - Svezia 0-5

La Svezia ha apportato cinque cambi nella formazione iniziale rispetto alla vittoria d'esordio contro la Polonia di sabato, incluso il ritorno dalla squalifica di Fanny Peterson, la sedicenne stella dell'Hammarby, che però al 15° minuto si è vista parare un rigore da Nadija Golubović. Poco dopo, allo stadio Bilino Polje di Zenica, la Svezia è passata in vantaggio grazie a un cross di Paula Klingspor trasformato in rete da Fabienne Bartholdson.

Filippa Andersson Widén, convocata all'ultimo minuto per questa fase finale, ha raddoppiato con un'azione personale e un tiro in porta, per poi siglare il terzo gol poco prima dell'intervallo con una conclusione potente da fuori area. Bartholdson ha colpito il palo con un colpo di testa su calcio d'angolo a rientrare di Klingspor, ma un calcio piazzato simile di Thea Staffansson è stato deviato nella propria porta da Golubović, e la subentrata Agnes Ekberg ha poi realizzato il quinto gol, con la qualificazione ormai assicurata dall'altro risultato.

Dove guardare le partite: TV/streaming

Highlights WEURO U19: Polonia - Germania 1-1

Allo stadio Asim Ferhatovic Hase di Sarajevo, la Polonia è passata in vantaggio poco dopo la mezz'ora con un colpo di testa di Oliwia Związek su cross di Lena Świrska. Janne Krumme, portiere della Germania, si è poi distinta in un uno contro uno con Emilia Sobierajska, lanciata a tu per tu.

La Germania, priva di Zoe Schick (fuori dal torneo per un infortunio al ginocchio) e Maria Penner, ha cercato la reazione e, dopo due parate decisive dei portieri all'inizio del secondo tempo, Tessa Zimmermann ha pareggiato con un tiro a giro. Entrambe le squadre avrebbero potuto vincere da lì in poi, ma il loro destino si deciderà venerdì.

Clicca sui link delle partite per il commento completo e le reazioni.