Terza giornata Women's EURO Under 19: La Germania passa insieme a Svezia ed Austria

La Germania ha battuto la Svezia e ha raggiunto le semifinali del Campionato Europeo Under 19 UEFA femminile 2026.

La Svezia era già qualificata prima della terza giornata, ma la Germania, sua avversaria, doveva evitare la sconfitta per impedire alla Polonia di conquistare l'altro posto in semifinale. La Germania ha vinto 2-0 superando la Svezia per il primo posto, nonostante la Polonia si sia assicurata una vittoria per 5-1 contro la Bosnia-Erzegovina, che ha segnato il primo gol della sua nazione in una fase finale femminile UEFA.

Il Gruppo B si conclude sabato con Islanda-Svizzera a Sarajevo e Spagna-Austria a Zenica.

Calendario e risultati di Women's EURO U19

Gruppo A: venerdì

Avendo bisogno di almeno un punto al centro di allenamento FFBH di Zenica per raggiungere la Svezia, già qualificata, in semifinale, la Germania ha iniziato bene e ha ottenuto un rigore al 12° minuto quando Emma Memminger è stata atterrata appena dentro l'area. Laila Portella ha superato Saga Andersson dal dischetto. La Svezia ha perso Tilde Karlsson per espulsione all'inizio del secondo tempo, e il punteggio è diventato 2-0 quando Maj Schneider ha insaccato il raddoppio.

Polonia - Bosnia ed Erzegovina 5-1

La Polonia ha ottenuto la vittoria di cui aveva bisogno contro le padrone di casa allo stadio Grbavica di Sarajevo, ma si è rivelata vana a causa della vittoria della Germania. Le vincitrici sono partite forte e sono passate in vantaggio dopo soli nove minuti, quando Lena Świrska ha servito la compagna Weronika Araśniewicz che ha insaccato di testa dal centro dell'area. Świrska ha poi raddoppiato con un tiro di sinistro che si è infilato all'incrocio dei pali con una rapida girata appena dentro l'area di rigore.

Weronika Araśniewicz ha poi siglato la sua doppietta con un altro colpo di testa poco prima dell'intervallo. La Polonia ha continuato a dominare anche nel secondo tempo, con Zuzanna Witek che ha trasformato un calcio di punizione e Świrska che si è avventata su un pallone vagante per segnare nel finale, mentre Natalija Mirković ha realizzato il gol della bandiera per le padrone di casa del torneo.

Dove guardare le partite: TV/streaming

Gruppo B: sabato



Islanda - Svizzera (17:00 CET, Asim Ferhatovic Hase Stadium, Sarajevo)﻿

Spagna - Austria (17:00 CET, Bilino Polje Stadium, Zenica)