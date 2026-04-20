Il trionfo del Real Madrid: la UEFA Youth League 2025/26 in breve

Il Real Madrid si è aggiudicato la UEFA Youth League 2025/26, conquistando il secondo titolo nella competizione, dopo aver vinto semifinale e finale ai rigori.

In semifinale, il Real Madrid ha pareggiato a sette minuti dalla fine contro il Paris Saint-Germain, poi, nella serie di rigori, il portiere Javier Navarro è stato decisivo con tre parate. Il Club Brugge è diventato la prima squadra belga a raggiungere la finale dopo aver eliminato il Benfica e ha portato il Real Madrid a un’altra lotteria dal dischetto rimontando fino all’1-1 nella gara decisiva. Tuttavia, altre due parate di Navarro sono risultate determinanti, permettendo alla formazione spagnola di aggiungere questo trionfo a quello già conquistato nel 2019/20.

Le finals si sono disputate allo Stade de la Tuilière, scelto a causa dei lavori di ristrutturazione della sede abituale, lo Stadio di Colovray. Questa seconda stagione del nuovo format della competizione, introdotto insieme alla nuova UEFA Champions League, ha fatto registrare il numero di gol più alto di sempre. Inoltre, è stato stabilito un record storico per la UEFA Youth League, con la prima affluenza di 50.000 spettatori in occasione della sfida dei sedicesimi tra Köln e Inter.

10 Rodrigo Marina (Real Betis)

9 Bendegúz Kovács (AZ Alkmaar)

9 Gonçalo Moreira (Benfica)

9 Francisco Silva (Benfica)

9 Emre Ünüvar (Ajax)

Record e statistiche

Il Real Madrid è diventato la terza squadra a vincere più titoli, dopo il Barcelona (tre) e il Chelsea (due).

Il Club Brugge è il primo club belga a raggiungere la finale e il 14° finalista diverso, proveniente dalla 12ª federazione nazionale diversa. È stato anche il primo club belga a disputare una finale UEFA dopo l’Action 21 Charleroi nella UEFA Futsal Cup 2004/05.

Questa è stata la prima delle 12 finali della competizione a essere decisa ai calci di rigore.

Il Benfica ha segnato 39 gol nella competizione, un record, superando il primato del Chelsea (36 nel 2014/15).

Benfica e Real Madrid hanno eguagliato il Barcelona raggiungendo le final four per la quinta volta.

È stata la prima volta, dalla stagione 2021/22, in cui tutte e quattro le semifinaliste provenivano dal percorso UEFA Champions League.

Un pubblico record di 50.000 spettatori ha assistito alla sfida dei sedicesimi tra Köln e Inter, superando il precedente primato di 40.368 spettatori stabilito da Trabzonspor – Inter nei quarti del 2024/25.

Il Real Madrid si è confermato, raggiungendo almeno gli ottavi di finale in tutte le 12 edizioni. Ha inoltre centrato un record di nove quarti di finale e, nel corso di questa stagione, è diventato il primo club a disputare 100 partite nella competizione.

L’Atlético de Madrid ha mantenuto il proprio primato, qualificandosi sempre almeno per i sedicesimi o per gli spareggi (equivalenti nel vecchio formato).

Emre Ünüvar dell'Ajax ha segnato nove gol nella fase campionato, eguagliando il record della fase a gironi stabilito da Roberto Núñez dell’Atlético Madrid nel 2015/16.

Luca Williams-Barnett del Tottenham Hotspur è diventato il quinto giocatore a segnare cinque gol in una partita di UEFA Youth League, nella vittoria nella fase campionato contro lo Slavia Praha.

Club delle Isole Faroe (Víkingur) e di Gibilterra (Lincoln Red Imps) sono diventati i primi delle rispettive nazioni a superare un turno. In particolare, il Lincoln Red Imps ha ottenuto le prime vittorie di Gibilterra nella UEFA Youth League.

Gli 845 gol complessivi rappresentano il totale più alto nelle 12 edizioni; inoltre, nonostante il maggior numero di partite introdotto dal formato 2024/25, la media di 3,86 gol a partita costituisce comunque un nuovo record.

Albo d'oro

Finali

2026: Real Madrid 1-1, 4-2pens Club Brugge (beaten semi-finalists: Benfica & Paris Saint-Germain)

2025: Barcelona 4-1 Trabzonspor (beaten semi-finalists: AZ Alkmaar & Salzburg)

2024: Olympiacos 3-0 AC Milan (beaten semi-finalists: Nantes & Porto)

2023: AZ Alkmaar 5-0 Hajduk Split (beaten semi-finalists: AC Milan & Sporting CP)

2022: Benfica 6-0 Salzburg (beaten semi-finalists: Atlético de Madrid & Juventus)

2021: No competition

2020: Real Madrid 3-2 Benfica (beaten semi-finalists: Salzburg & Ajax)

2019: Porto 3-1 Chelsea (beaten semi-finalists: Barcelona & Hoffenheim)

2018: Barcelona 3-0 Chelsea (beaten semi-finalists: Manchester City & Porto)

2017: Salzburg 2-1 Benfica (beaten semi-finalists: Barcelona & Real Madrid)

2016: Chelsea 2-1 Paris Saint-Germain (beaten semi-finalists: Anderlecht & Real Madrid)

2015: Chelsea 3-2 Shakhtar Donetsk (beaten semi-finalists: Anderlecht & Roma)

2014: Barcelona 3-0 Benfica (beaten semi-finalists: Real Madrid & Schalke)

Tutte le finals si sono svolte a Nyon tranne l'edizione 2026 a Losanna e l'edizione 2023 a Ginevra

Club Brugge - Real Madrid: guarda i calci di rigore

Capocannoniere per stagione

2025/26: Rodrigo Marina (Real Betis) 10

2024/25: Matvii Ponomarenko (Dynamo Kyiv), Mamadou Sangaré (Paris Saint-Germain), Phillip Verhounig (Salzburg) 8

2023/24: Amin Chiakha (Copenhagen), Rodrigo Mora (Porto) 7

2022/23: Bilal Mazhar (Panathinaikos), Mexx Meerdink (AZ Alkmaar) 9

2021/22: Mads Hansen (Midtjylland), Aral Simsir (Midtjylland) 7

2020/21: stagione cancellata

2019/20: Roberto Piccoli (Atalanta), Gonçalo Ramos (Benfica) 8

2018/19: Charlie Brown (Chelsea) 12

2017/18: Ivan Ignatev (Krasnodar) 10

2016/17: Jordi Mboula (Barcelona), Kaj Sierhuis (Ajax) 8

2015/16: Roberto Nuñez (Atlético de Madrid) 9

2014/15: Dominic Solanke (Chelsea) 12

2013/14: Munir El Haddadi (Barcelona) 11

Titoli

Per squadra

3 Barcelona

2 Chelsea

2 Real Madrid

1 AZ Alkmaar

1 Benfica

1 Olympiacos

1 Porto

1 Salzburg

Per Paese

5 Spagna

2 Inghilterra

2 Portogallo

1 Austria

1 Grecia

1 Paesi Bassi

Highlights UEFA Youth League: Real Madrid - Paris 1-1 (5-4 ai rigori)

Presenze in finale

Per squadra

4 Benfica

4 Chelsea

3 Barcelona

2 Real Madrid

2 Salzburg

1 AC Milan

1 AZ Alkmaar

1 Club Brugge

1 Hajduk Split

1 Olympiacos

1 Paris Saint-Germain

1 Porto

1 Shakhtar Donetsk

1 Trabzonspor

Per Paese

5 Spagna

5 Portogallo

4 Inghilterra

2 Austria

1 Belgio

1 Croazia

1 Francia

1 Grecia

1 Italia

1 Paesi Bassi

1 Turchia

1 Ucraina

Highlights UEFA Youth League: Benfica - Club Brugge 1-3

Presenze in semifinale

Per squadra

5 Barcelona

5 Benfica

5 Real Madrid

4 Chelsea



4 Salzburg

3 Porto

2 AC Milan

2 Anderlecht

2 AZ Alkmaar

2 Paris Saint-Germain

1 Ajax

1 Atlético de Madrid

1 Club Brugge

1 Hajduk Split

1 Hoffenheim

1 Juventus

1 Manchester City

1 Nantes

1 Olympiacos

1 Roma

1 Schalke

1 Shakhtar Donetsk

1 Sporting CP

1 Trabzonspor

Per Paese

11 Spagna

9 Portogallo

5 Inghilterra

4 Austria

4 Italia

3 Belgio

3 Francia

3 Paesi Bassi

2 Germania

1 Croazia

1 Grecia

1 Turchia

1 Ucraina

In grassetto = compreso 2026