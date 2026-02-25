Ottavi di finale di UEFA Youth League: Atleti, Benfica, Club Brugge, Inter, Paris, Real Madrid, Sporting, Villarreal ai quarti

Gli accoppiamenti dei quarti di finale di UEFA Youth League sono stati definiti con la conclusione degli ottavi di finale.

Tra le squadre qualificate figurano gli ex campioni Benfica e Real Madrid, i vicecampioni Paris Saint-Germain e altre due squadre con esperienza nelle Final Four, ovvero Atlético de Madrid e Sporting CP. Club Brugge e Villarreal sono invece alla loro prima qualificazione ai quarti, mentre l'Inter punta al debutto nella fase finale di Nyon. La sconfitta dell'AZ Alkmaar contro il Benfica comporta che, per la terza stagione consecutiva, nessuna delle semifinaliste dell'anno precedente riuscirà a qualificarsi nuovamente.

Il sorteggio per il resto della competizione è già stato effettuato: i quarti di finale si giocheranno il 17/18 marzo. Le vincitrici si qualificheranno alla fase finale a eliminazione diretta di Nyon, in programma il 17 e il 20 aprile.

Verso Nyon: il tabellone della fase a eliminazione diretta di Youth League Quarti di finale (17/18 marzo) Inter - Benfica

Real Madrid - Sporting CP

Atlético de Madrid - Club Brugge

Villarreal - Paris Saint-Germain Semifinali (17 aprile, Nyon) Inter / Benfica - Atlético de Madrid / Club Brugge

Real Madrid / Sporting CP - Villarreal / Paris Saint-Germain Finale (20 aprile, Nyon) Inter / Benfica / Atlético de Madrid / Club Brugge - Real Madrid / Sporting CP / Villarreal / Paris Saint-Germain

Dove guardare la Youth League: TV/streaming

I risultati di mercoledì

Benfica - AZ Alkmaar 6-2

Il Benfica punta a vendicare l'eliminazione ai rigori nei sedicesimi di finale della scorsa stagione per mano dell'AZ, anch'essa ex vincitrice della Youth League. Dopo due minuti Francisco Silva sblocca il risultato di testa su cross di Federico Coletta. Al 20' Jaden Umeh porta il risultato sul 2-0 con un tiro al volo. Poco dopo Francisco Silva ribadisce in rete una conclusione di Umeh respinta da un difensore dell'AZ. Gli ospiti accorciano le distanze con un rigore di Bendegúz Kovács concesso per un fallo su Hessel de Wit.

Il Benfica continua a spingere e al 38' Francisco Silva completa la sua tripletta segnando su un calcio d'angolo battuto da Gonçalo Moreira. Poco prima dell'ora di gioco, Gonçalo Moreira segna di testa su cross di Umeh, poi Miguel Figueiredo raddoppia di testa e De Wit serve a Kovács la palla per il suo secondo gol personale, eliminando l'AZ, semifinalista della scorsa stagione, e portando il Benfica ai quarti di finale per la settima volta.

Paris Saint-Germain - HJK Helsinki 6-1

Il Paris parte forte e passa in vantaggio al sesto minuto con un rigore guadagnato e trasformato da Adam Ayari dopo un fallo di Jere Kari. Poco dopo il quarto d'ora Ayari raddoppia con un tiro basso da fuori area. Pierre Mounguengue segna il terzo gol al 27' su una punizione di Mathis Jangeal.

Jangeal segna il quarto gol al 55° minuto, ma Art Berisha accorcia le distanze per l'HJK, la prima squadra finlandese a raggiungere questa fase. Nel finale Younes Idder allunga il vantaggio del Paris, seguito dal gol del sostituto Yanis Khafi dalla distanza, che conferma la squadra finalista del 2015/16 ai quarti di finale.

Atlético de Madrid - Maccabi Haifa 1-1 (vittoria Atleti 4-3 dcr)

Jorge Rajado porta l'Atleti in vantaggio al quarto minuto, completando un rapido contropiede: aggira il portiere Mark Golenkov e insacca a porta vuota. La squadra di casa continua a dominare contro il club che ha eliminato il Barcelona, detentore del titolo, nei sedicesimi di finale, con Rajado che va vicino al gol più di una volta.

Il Maccabi cresce e a 20 minuti dalla fine, il tiro del sostituto Ilay Roach viene respinto sulla linea da Daniel Muñoz, ma Yinon Faingezicht è più rapido di tutti e ribadisce in rete la respinta. Il risultato rimane in pareggio e servono i calci di rigore per decretare la qualificata ai quarti. Mentre il secondo rigore del Maccabi di Noam Sztejfman viene parato da Diego Piqueras, la squadra di casa trasforma tutti e cinque i suoi tiri, raggiungendo i quarti di finale per la sesta volta.

Real Madrid - Chelsea 1-0

Il Real Madrid (arrivato almeno agli ottavi in tutte e 12 le edizioni della competizione), passa in vantaggio al nono minuto grazie al tiro deviato di Daniel Yañez dall'esterno dell'area.

Il Chelsea continua a cercare il pareggio nel secondo tempo, ma il Real Madrid resiste. Jacobo Ortega colpisce l'interno del palo nel finale, ma la vittoria porta il Real Madrid alla sua nona qualificazione ai quarti - due in più di qualsiasi altro club.

Žilina - Club Brugge 0-1

Lo Žilina, che aveva perso entrambi i precedenti ottavi di finale ai rigori, sfiora subito il gol con Patrik Baleja. Ma è il Club Brugge, alla sua prima partecipazione a questo turno, a passare in vantaggio al 35' con Tian Koren.

Lo Žilina continua a spingere, ma viene eliminato ancora una volta agli ottavi di finale, mentre il Club Brugge prosegue il suo cammino.

Villarreal - Legia Warszawa 2-1

In un incontro tra due esordienti agli ottavi di finale, il Legia – la prima squadra polacca a raggiungere questa fase – rimane in dieci uomini dopo appena mezz'ora, quando Szymon Chojecki viene espulso per un fallo su Joselillo Gaitán. Il Villarreal passa in vantaggio all'inizio del secondo tempo con Hugo López che devia in rete un pallone di Joselillo Gaitán.

A due minuti dalla fine Julio Arjona Teres raddoppia il vantaggio del Villarreal con un colpo di testa su cross di Adrian Vivo. Samuel Kovacik trasforma un rigore nei minuti di recupero per il Legia dopo un fallo in area di Moussa Traore su Mateusz Lauryn.

I risultati di martedì

Inter - Real Betis 5-3

Youth League round of 16 highlights: Inter 5-3 Real Betis

Jamal Iddrissou dell'Inter ha segnato due gol nei primi sei minuti, trasformando un rigore dopo essere stato atterrato dal portiere del Betis Yan Zhuravskyi e poi segnando di testa su cross di Mattia Mosconi. Al 32' il Betis ha accorciato le distanze su calcio di punizione e, poco prima dell'intervallo, Rodrigo Marina ha segnato di testa su calcio d'angolo battuto da Rica. Poco dopo l'inizio del secondo tempo, Marina è diventato il primo giocatore a raggiungere i dieci gol in questa stagione dopo un bell'assist di Iván Corralejo.

Ma al 70° minuto Iddrissou ha completato la sua tripletta, ribadendo in rete la punizione di Mattia Marello. Poco dopo, Mosconi dopo una bella azione personale nella propria metà campo, ha passato la palla al sostituto Matias Mancuso che ha riportato in vantaggio l'Inter. Nei minuti di recupero il Betis è rimasto in dieci per l'espulsione di Jean Emmanuel N'Agoran. Marello ha trasformato la punizione scaturita dal fallo, confermando la seconda qualificazione consecutiva dell'Inter ai quarti di finale.

Eintracht Frankfurt - Sporting CP 0-1

Highlights ottavi di finale Youth League: Frankfurt - Sporting CP 0-1

Lo Sporting è passato in vantaggio al 19' quando il cross dalla destra di Salvador Blopa è finito in rete dopo aver colpito il piede di Amil Siljevic. Il portiere di casa ha respinto un tiro di Blopa all'inizio del secondo tempo e ha deviato sopra la traversa un calcio di punizione di Gabriel Silva poco dopo l'ora di gioco, mettendo a segno una serie di parate che hanno permesso al Frankfurt di restare in partita.

Nel secondo tempo il Frankfurt si è gettato in avanti alla ricerca del pari, ma lo Sporting ha resistito. A sette minuti dalla fine, la squadra di casa ha perso Boakye Osei per un secondo cartellino giallo e lo Sporting si è assicurato il terzo quarto di finale in cinque stagioni.