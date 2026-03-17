Quarti di finale di UEFA Youth League: Paris Saint-Germain, Real Madrid, Benfica e Club Brugge qualificati

Paris Saint-Germain, Real Madrid, Benfica e Club Brugge hanno superato i quarti di finale di UEFA Youth League.

I quarti di finale (gara secca) hanno deciso le quattro squadre che accederanno alla fase finale a eliminazione diretta, in programma a Losanna il 17 e il 20 aprile. Il Paris martedì ha vinto 1-0 in casa del Villarreal e giocherà contro il Real Madrid, che ha vinto in rimonta per 2-1 contro lo Sporting.

Nell'altra partita disputata martedì, il Club Brugge ha raggiunto la fase finale per la prima volta dopo aver battuto l'Atlético Madrid per 4-0, segnando tre gol nei primi 27 minuti. Nell'ultimo quarto di finale, il Benfica ha vinto 3-2 in casa dell'Inter e affronterà il Brugge.

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Le partite di mercoledì

Real Madrid - Sporting CP 2-1

Il Real Madrid, alla sua nona qualificazione ai quarti di finale (un record), domina per gran parte del primo tempo, ma non riesce a superare il portiere dello Sporting Miguel Gouveia. Al 43° minuto Flávio Gonçalves, che martedì sera era rimasto in panchina nel successo dello Sporting contro il Bodø/Glimt dalla UEFA Champions League, intercetta un passaggio difensivo del Real Madrid e batte con freddezza Illia Voloshyn.

Subito dopo l'intervallo, Alexis Ciria colpisce il palo con un tiro al volo per il Real Madrid, ma al 51' il punteggio va sull'1-1 quando Carlos Díez serve Jacobo Ortega che segna da posizione defilata. Prima dell'ora di gioco, un colpo di testa di Gabriel Silva dello Sporting finisce sulla parte interna del palo, permettendo a Roberto Martín del Real Madrid di ribadire in rete quello che si rivela essere il gol della vittoria con un bel tocco al volo appena dentro l'area. La squadra spagnola è adesso alla sua quinta semifinale, eguagliando il record del Barcelona.

Inter - Benfica 2-3

Il Benfica, pur senza il capocannoniere Gonçalo Moreira per squalifica, inizia alla grande e si porta in vantaggio al 26° minuto, quando Federico Coletta, compagno di squadra di Mattia Mosconi e Lamine Ballo dell’Inter nell’Italia vincitrice degli Europei Under 17 UEFA 2024, devia di testa un cross a giro di Daniel Banjaqui. Il 2-0 arriva al 58', con Tiago Freitas che devia di testa un cross di Jaden Umeh. Con questo gol, il Benfica si è portato a 37 reti in questa stagione, superando il record della competizione stabilito dal Chelsea nel 2014/15.

L'Inter manda in campo quasi immediatamente Aymen Zouin che, al suo primo tocco, accorcia le distanze su assist di Mosconi. A 13 minuti dalla fine, Francisco Silva raggiunge Moreira a quota nove gol in questa stagione, insaccando dopo un cross di Banjaqui. Un altro subentrato dell'Inter, Anas El Mahboubi, segna di testa impattando un calcio di punizione di Mattia Marello all'88', ma il Benfica resiste e conquista la sua quinta semifinale dopo aver vinto tutte e quattro le precedenti.

Le partite di martedì

Atlético Madrid-Club Brugge 0-4

Quarti di finale UEFA Youth League: Atleti - Club Brugge 0-4 ﻿

Il Club Brugge passa in vantaggio al 5' con Yanis Musuayi su calcio d'angolo di Lucas Delorge. A metà del primo tempo, Tian Koren devia in rete un cross rasoterra di Tobias Jensen; poco dopo, Musuayi sigla il 3-0 recuperando palla sulla sinistra, accentrandosi e insaccando da posizione angolata. Nella ripresa, l'Atletico Madrid spinge a colpisce un palo con Miguel Gil, ma il capitano riceve poi il secondo cartellino giallo e il subentrato Jesse Bisiwu segna il quarto gol su calcio di punizione.

Villarreal - Paris Saint-Germain 0-1

UEFA Youth League quarter-final highlights: Villarreal 0-1 Paris Saint-Germain

Il Paris Saint-Germain sblocca il risultato al 26' con Elijah Ly su assist di Pierre Mounguengue. Iker Adelantado colpisce il palo per il Villarreal, che sfiora il gol anche a inizio ripresa con Hugo López lanciato a rete, ma il portiere Martin James interviene. Poco prima del quarto d'ora, il Villarreal ottiene un calcio rigore per fallo su Hugo López; quest'ultimo si incarica della battuta ma si fa ipnotizzare da James. A 10' minuti dal termine, Joselillo Gaitán colpisce la traversa con James fuori posizione.

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