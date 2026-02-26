Riepilogo dei sedicesimi di finale di UEFA Youth League: Inter, Paris-Saint Germain, Atleti qualificate

I sedicesimi di finale di UEFA Youth League si sono conclusi mercoledì e hanno determinato le squadre che prenderanno parte agli ottavi di finale.

Chi si è qualificato agli ottavi? Atlético de Madrid (ESP), AZ Alkmaar (NED), Benfica (POR), Chelsea (ENG), Club Brugge (BEL), Eintracht Frankfurt (GER), HJK Helsinki (FIN), Inter (ITA), Legia Warszawa (POL), Maccabi Haifa (ISR), Paris Saint-Germain (FRA), Real Betis (ESP), Real Madrid (ESP), Sporting CP (POR), Villarreal (ESP), Žilina (SVK)

Davanti ad un pubblico da record di 50.000 spettatori a Colonia, l'Inter ha trovato i gol della vittoria al 97' e al 99' con Dilan Zarate e Roberts Kukulis, battendo il Köln per 3-1. Rodrigo Marina, invece, è stato l'eroe del Real Betis, segnando una tripletta nella vittoria per 5-1 della sua squadra contro il Tottenham.

Ci sono state due vittorie spettacolari ai calci di rigore: il Maccabi Haifa ha battuto i campioni in carica del Barcelona per 3-1 dopo il 2-2 dei tempi regolamentari, mentre l’HJK Helsinki ha superato il Manchester City per 5-4 al termine di un emozionante 3-3. Entrambe sono le prime squadre della propria nazione a raggiungere gli ottavi di finale, così come il Legia Warszawa che ha battuto l'Ajax per 2-1.

Negli altri incontri, Benfica e Villarreal hanno ottenuto successi per 3-2 rispettivamente contro Slavia Praha e Leverkusen; lo Sporting CP ha sconfitto il Puskás Akadémia per 2-1. Vittorie nette per l’Atletico Madrid contro la Dinamo Kiev (6-2) e per il Paris contro la Dinamo Minsk (4-0).

Sedicesimi UEFA Youth League: Köln - Inter 1-3﻿

Martedì, una tripletta di Bendegúz Kovács ha regalato all’AZ la qualificazione contro il Borussia Dortmund, mentre il Real Madrid ha confermato il suo primato, qualificandosi agli ottavi in tutte le 12 edizioni della competizione grazie al 5-2 inflitto al Marseille. Nell’occasione, i Blancos sono diventati la prima squadra a raggiungere le 100 partite e i 250 gol nella UEFA Youth League.

Il Chelsea, primo nella fase campionato, ha avuto la meglio contro il PSV Eindhoven solo dopo un epico shoot-out ai calci di rigore.

Il Club Brugge ha rimontato da due gol di svantaggio e ha battuto il Monaco per 3-2, raggiungendo gli ottavi di finale per la prima volta nella sua storia, un traguardo eguagliato dall’Eintracht, che ha superato l’Athletic Club ai calci di rigore. Lo Žilina ha battuto per 2-1 il Liverpool, raggiungendo gli ottavi di finale per la terza volta in cinque anni.

Le 16 squadre qualificate prenderanno parte al sorteggio di venerdì alle 13:00 CET, che definirà il tabellone della fase a eliminazione diretta per il resto della competizione.

Sedicesimi di finale UEFA Youth League: HJK - Man City 3-3 (5-4 dcr)

SEDICESIMI DI FINALE DI UEFA YOUTH LEAGUE

UEFA Youth League highlights: Club Brugge 3-2 Monaco

Mercoledì 4 febbraio

Dynamo Kyiv - Atlético de Madrid 2-6

Legia Warszawa - Ajax 2-1

Paris Saint-Germain - Dinamo-Minsk 4-0

Benfica - Slavia Praha 3-2

Villarreal - Bayer Leverkusen 3-2

HJK Helsinki - Manchester City 3-3 (HJK Helsinki vince 5-4 ai rigori)

Puskás Akadémia - Sporting CP 1-2

Maccabi Haifa - Barcelona 2-2 (Maccabi Haifa vince 3-1 ai rigori)

Köln - Inter 1-3

Real Betis - Tottenham Hotspur 5-1

Sedicesimi di finale UEFA Youth League: Chelsea - PSV 1-1 (7-6 dcr)

Martedì 3 febbraio

AZ Alkmaar - Borussia Dortmund 4-0

Club Brugge - Monaco 3-2

Real Madrid - Marseille 5-2

Žilina - Liverpool 2-1

Chelsea - PSV Eindhoven 1-1 (il Chelsea vince 7-6 ai rigori)

Athletic Club - Eintracht Frankfurt 2-2 (il Frankfurt vince 4-3 ai rigori)

Sedicesimi di finale UEFA Youth League: Club Brugge - Monaco 3-2 ﻿

CALENDARIO DELLA FASE A ELIMINAZIONE di UEFA YOUTH LEAGUE

Sorteggio fase a eliminazione diretta (dagli ottavi di finale in poi): 6 febbraio, Nyon

Ottavi di finale: 24/25 febbraio

Quarti di finale: 17/18 marzo﻿

Semifinali: 17 aprile

Finale: 20 aprile