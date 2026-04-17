Riepilogo semifinali UEFA Youth League: Benfica - Club Brugge 1-3, Real Madrid - Paris Saint-Germain 1-1 (5-4 ai rigori)

Nelle semifinali di UEFA Youth League, il Club Brugge ha battuto 3-1 il Benica, mentre il Real Madrid ha superato ai rigori il Paris Saint-Germain. Le due finaliste si affronteranno lunedì a Losanna.

Nonostante il Benfica avesse segnato un numero record di gol in questa edizione di UEFA Youth League, il Club Brugge ha saputo fronteggiare il potenziale offensivo dei portoghesi qualificandosi per la prima volta in finale.

Le semifinali di venerdì e la finale di lunedì si giocano allo Stade de la Tuilière di Losanna a causa dei lavori di ristrutturazione dello stadio Colovray di Nyon, sede abituale della fase finale in Svizzera.

Il Benfica, che già prima della partita di oggi deteneva il record stagionale di gol fatti (38) in una singola stagione, si presenta alla sfida col prolifico attaccante Gonçalo Moreira, che ha scontato la squalifica nei quarti di finale, ma senza Rafael Quintas per squalifica. I padroni di casa partono forte e vanno al tiro al 7' con Federico Coletta, la cui conclusione viene respinta da Argus Vanden Driessche.

Il Club Brugge (privo di Naïm Amengai e Lucas Delorge per squalifica) che aveva mantenuto la porta inviolata in sei delle nove partite disputate prima della semifinale, tiene a bada l'attacco del Benfica e prova a colpire gli avversari soprattutto in contropiede..

Al 37' il Club Brugge sblocca il risultato: Tobias Lund Jensen viene atterrato in area da Miguel Figueiredo, e passa in vantaggio con la ribattuta di Laurens Goemaere sul rigore parato da Diogo Ferreira. Nei minuti di recupero del primo tempo, Gonçalo Oliveira colpisce la traversa di testa su calcio d'angolo battuto da Coletta.

All'inizio del secondo tempo, il Club Brugge sfiora il raddoppio con un contropiede finalizzato da Tian Koren ma respinto da Diogo Ferreira.

Il Club Brugge raddoppia al 57’ con l'ennesimo contropiede: André Garcia parte in progressione dalla propria metà campo, raggiunge l’area di rigore del Benfica e trafigge con freddezza di sinistro Diogo Ferreira. Dieci minuti dopo Yanis Musuayi segna il terzo gol, con un tiro al volo da distanza ravvicinata sugli sviluppi di un calcio d'angolo.

Il Benfica continua a spingere e trova il gol della bandiera solo nei minuti di recupero con un autogol di Wout Verlinden. Con questa vittoria, il Club Brugge diventa la 14ª finalista diversa di 12 diverse nazioni nelle 12 edizioni del torneo.

Statistica: il Club Brugge è la prima squadra a battere il Benfica in cinque semifinali.

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Il Real Madrid, che come il Benfica ha eguagliato il record del Barcelona di cinque presenze in semifinale, parte meglio e sfiora la traversa con un potente tiro di Alexis Ciria dopo la parata di Martin James. Ma il Paris, che aveva vinto la sua unica semifinale precedente nel 2016 contro il Real Madrid, alza i ritmi e passa in vantaggio al 29' con un tiro dal limite dell'area di Elijah Ly su assist di Rayan Abo El Nay.

Poco prima della mezz'ora, Elijah Ly si lancia su un cross di Rayan Abo El Nay dalla destra e, colpendo di prima intenzione dal limite dell'area, insacca con una splendida conclusione a giro sopra Navarro.

Con il passare dei minuti, sembra che il Real Madrid non riesca a trovare la via del gol. Ma a otto minuti dalla fine, subito dopo un'ottima parata di James su Ortega, Liberto Navascues è riuscito in qualche modo a trovare lo spazio in area per battere il portiere parigino con un tiro rasoterra sul primo palo.

Ai calci di rigore Alexis Ciria colpisce il palo con il primo tiro del Real Madrid, e James si tuffa per parare il terzo tiro di Carlos Díez. Navarro ha risposto immediatamente parando sia su Aymen Assab che su Yanis Khafi, e a oltranza il portiere del Real Madrid sigilla la vittoria, respingendo con un intervento in tuffo il rigore di Emmanuel Mbemba dopo che Joan Martínez ha portato il risultato sul 5-4.

Statistica: il Real Madrid, vincitore della stagione 2019/20, nella sua seconda finale, spera di diventare solo la terza squadra a vincere più titoli dopo il Barcellona (tre titoli) e il Chelsea (due).