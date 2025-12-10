Percorso Campioni nazionali UEFA Youth League: le qualificate ai sedicesimi

AZ Alkmaar, Dinamo-Minsk, Dynamo Kyiv, HJK Helsinki, Legia Warszawa, Köln, Maccabi Haifa, Puskás Academy, Real Betis e Žilina sono le squadre che hanno superato il terzo e ultimo turno del percorso Campioni nazionali di UEFA Youth League.

Le qualificate dal percorso Campioni nazionali saranno sorteggiate in casa contro le squadre che si sono classificate tra il settimo e il sedicesimo posto nella fase campionato: Atlético de Madrid, Barcelona, Tottenham Hotspur, Manchester City, Borussia Dortmund, Sporting CP, Paris Saint-Germain, Inter, Ajax e Liverpool.

In tutto sono 50 i club che hanno seguito questo percorso, con 10 squadre che raggiungeranno le prime 22 classificate del percorso UEFA Champions League ai sedicesimi di finale. Venti club hanno disputato le 10 sfide del primo turno e i vincitori hanno raggiunto le 30 squadre che entravano in gara al secondo turno.

Calendario e risultati terzo turno

Mercoledì 10 dicembre

Midtjylland - Köln 1-4 (tot. 2-5)

Dinamo Tbilisi - Dinamo-Minsk 0-2 (tot- 2-2. Dinamo Minsk vince 4-2 dcr)

Real Betis - Porto 5-0 (tot. 9-0)

Žilina - Crvena Zvezda 2-0 (tot. 3-3, Žilina vince 7-6 dcr)

Puskás Akadémia - FCSB 2-3 (tot. 4-4, Puskás Akadémia vince 4-2 dcr)

Nantes - Maccabi Haifa 2-3 (tot. 2-4)

Genk - HJK Helsinki 2-2 (tot. 2-3)

Hibernian - Dynamo Kyiv 1-1 (tot. 1-2)

Martedì 9 dicembre

PAOK - Legia Warszawa 1-2 (tot.: 2-4)

AZ Alkmaar - Aston Villa 2-1 (tot.: 4-3)

Venerdì 5 dicembre

Dinamo-Minsk - Dinamo Tbilisi 0-2

Mercoledì 26 novembre

Crvena Zvezda - Žilina 3-1

Dynamo Kyiv vx Hibernian 1-0

Aston Villa - AZ Alkmaar 2-2

Porto - Real Betis 0-4

FCSB - Puskás Akadémia 1-2

Maccabi Haifa - Nantes 1-0

HJK Helsinki - Genk 1-0

Köln - Midtjylland 1-1

Martedì 25 novembre

Legia Warszawa - PAOK 2-1

﻿Guida alle squadre

AZ e Porto sono ex vincitori. L'AZ era partito dal percorso campioni nazionali quando ha vinto l'edizione 2022/23 e anche quando ha raggiunto le semifinali della scorsa stagione, così come il Nantes quando ha raggiunto quella fase nel 2023/24.

Dinamo-Minsk, FCSB, HJK, Legia e Köln hanno iniziato nel terzo turno e puntano alla prima qualificazione alla fase a eliminazione diretta.

AZ, Dynamo Kyiv, Midtjylland, Puskás Akadémia e Real Betis nella passata stagione hanno superato il percorso campioni secondo l'attuale format. Genk e Legia Warszawa hanno perso nel terzo turno.

Il Midtjylland ha superato il percorso campioni nazionali per ben sette volte su altrettanti tentativi, stabilendo un record.

Risultati secondo turno

Mercoledì 5 novembre

Crvena Zvezda - Baník Ostrava 4-1 (tot. 4-1)

FCSB - Lokomotiva Zagreb 3-2 (tot. 6-4)

2 Korriuku - Hibernian 1-0 (tot. 1-4)

Sabah - Nantes 1-2 (tot. 1-7)

Aston Villa - Skënderbeu 6-0 (tot. 7-1)

Dinamo Tbilisi - AEK Larnaca 2-0 (tot. 6-3)

Fiorentina - Legia Warszawa 3-2 (tot. 4-6)

Maccabi Haifa - Austria Wien 3-1 (tot. 4-2)

Porto - Bravo 4-1 (tot. 8-1)

Real Betis - Basel 2-0 (tot. 4-3)

Trabzonspor - HJK Helsinki 0-1 (tot. 2-3)

PAOK - KA Akureyri 2-0 (tot. 4-0)

Puskás Akadémia - Brann 0-0 (tot. 1-1, Puskás Akadémia vince 3-1 dcr)

Ludogorets - Dinamo-Minsk 0-2 (tot. 1-2)

Budućnost Podgorica - Midtjylland 1-5 (tot. 1-8)

Köln - Racing Union Luxembourg 2-1﻿ (tot. 5-1)

Brommapojkarna - Dynamo Kyiv 1-2 (tot. 1-3)

Shelbourne - Žilina 0-0 (tot. 2-2, Žilina vince 2-0 dcr)

Martedì 4 novembre

Genk - Víkingur 3-1 (tot.: 11-1)

Lincoln Red Imps - AZ Alkmaar 0-5 (tot.: 0-9)

Andata

Sabato 1 novembre

Dinamo-Minsk - Ludogorets 0-1

Giovedì 23 ottobre

HJK Helsinki - Trabzonspor 2-2

Mercoledì 22 ottobre

Legia Warszawa - Fiorentina 4-1

Lokomotiva Zagreb - FCSB 2-3

Dynamo Kyiv - Brommapojkarna 1-0

AEK Larnaca - Dinamo Tbilisi 3-4

Midtjylland - Budućnost Podgorica 3-0

Baník Ostrava - Crvena Zvezda 0-0

Austria Wien - Maccabi Haifa 1-1

KA Akureyri - PAOK 0-2

Žilina - Shelbourne 2-2

Nantes - Sabah 5-0

Bravo - Porto 0-4

Brann - Puskás Akadémia 1-1

Racing Union Luxembourg - Köln 0-3

Basel - Real Betis 3-2

Hibernian - 2 Korriku 4-0

Víkingur - Genk 0-8

Martedì 21 ottobre

Skënderbeu - Aston Villa 1-1

AZ Alkmaar - Lincoln Red Imps 4-0

Guida alle squadre

Al secondo turno, AEK Larnaca, Baník Ostrava, Bravo, Brommapojkarna e Fiorentina hanno fatto il loro debutto nella competizione.

Austria Wien e FCSB partecipano per la prima volta dalla stagione inaugurale 2013/14.

Al secondo turno entravano in gara anche i vicecampioni 2024/25 Trabzonspor e gli ex vincitori AZ Alkmaar e Porto. Il Trabzonspor ha raggiunto la finale la scorsa stagione attraverso il percorso Campioni nazionali, così come fece l’AZ quando vinse la competizione nel 2022/23.

FCSB, Köln e Sabah cercavano di superare questa fase per la prima volta.

La Dinamo-Minsk ha eliminato il Ludogorets in questa fase anche nel 2023/24.

Calendario primo turno

Ritorno

Mercoledì 1 ottobre

KA Akureyri - Jelgava 1-0 (tot.: 3-2)

Rabotnicki - Shelbourne 1-7 (tot.: 1-12)

Skënderbeu - Inter Escaldes 5-0 (tot.: 15-0)

HJK Helsinki - Be1 NFA 4-0 (tot.: 5-1)

Dinamo Tbilisi - Zrinjski 3-0 ﻿(tot.: 4-1)

Racing Union Lussemburgo - Larne 3-1 (tot.: 3-3, vittoria Racing Union 5-4 dcr)

Lincoln Red Imps - Naxxar Lions 4-1 (tot.: 6-1)

Víkingur - Narva Trans 4-1 (tot.: 4-2)

Martedì 30 settembre

Dinamo-Minsk - Ordabasy 2-0 (tot: 3-1)

Budućnost Podgorica - Haverfordwest County 2-1 (tot: 5-3)

Venerdì 26 settembre

Ordabasy - Dinamo-Minsk 1-1

Giovedì 18 settembre

Narva Trans - Víkingur 1-0

Inter Escaldes - Skënderbeu 0-10

Jelgava - KA Akureyri 2-2

Naxxar Lions - Lincoln Red Imps 0-2

Be1 NFA - HJK Helsinki 1-1

Zrinjski Mostar - Dinamo Tbilisi 1-1

Larne - Racing Union Lussemburgo 2-0

Shelbourne - Rabotnicki 5-0

Haverfordwest County - Budućnost Podgorica 2-3

Fase a eliminazione diretta di UEFA Youth League: il cammino verso Nyon

Sorteggio sedicesimi di finale: 12 dicembre, Nyon

Sedicesimi di finale: 3/4 febbraio

Sorteggio fase a eliminazione diretta (dagli ottavi di finale in poi): 6 febbraio, Nyon

Ottavi di finale: 24/25 febbraio

Quarti di finale: 17/18 marzo

Semifinali: 17 aprile (Colovray Sports Centre, Nyon)

Finale: 20 aprile (Colovray Sports Centre, Nyon)