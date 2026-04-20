Finale UEFA Youth League: Club Brugge - Real Madrid 1-1 (Madrid vince 4-2 ai rigori)

Il Real Madrid ha conquistato il suo secondo titolo della UEFA Youth League superando il Club Brugge a Losanna, al termine della prima finale nella storia della competizione decisa ai calci di rigore.

Jacobo Ortega ha portato in vantaggio il Real Madrid a metà del primo tempo, ma al 64' Lund Jensen ha firmato il gol del pareggio. La partita si è così decisa dagli undici metri, dove Javier Navarro, già protagonista nella semifinale vinta ai rigori contro il Paris Saint-Germain, si è confermato decisivo con due parate. Grazie a questa vittoria, il Real Madrid diventa così la terza squadra a vincere più di una volta questa competizione.

I momenti chiave

23' Jacobo Ortega trova il gol del vantaggio per il Madrid

64' Jensen riporta la sfida in parità Calci di rigore: Javier Navarro para due rigori

La partita in breve: rigori fatali per il Club Brugge, il Real Madrid festeggia

Il Club Brugge schiera la stessa formazione che ha vinto la semifinale di venerdì contro il Benfica, mentre il Real Madrid, dopo aver eliminato il Paris Saint-Germain ai rigori, cambia la linea difensiva scegliendo il terzino sinistro Álvaro Lezcano, per spostare Diego Aguado al centro al posto di Víctor Valdepeñas.

Daniel Yañez ha la prima vera occasione per il Real Madrid, con un tiro a giro che finisce di poco fuori all'11'. Cinque minuti più tardi è ancora l'attaccante del Real a rendersi pericoloso, ma Argus Vanden Driessche è decisivo con una parata. Il duello tra i due si rinnova poco dopo, con il portiere belga che blocca la conclusione sul primo palo dopo l'iniziativa personale dell'attaccante del Real Madrid.

Ma proprio da Daniel Yañez parte l'azione del primo gol del Real: passaggio per Jesus Fortea e cross che viene deviato verso Jacobo Ortega, bravo a trovare il gol con un elegante colpo di tacco. Ortega sfiora subito il raddoppio, ma viene fermato da un ottimo intervento difensivo.

Il Club Brugge, che nel suo cammino verso la finale ha subito solo sei gol in dieci partite, riesce a limitare lo svantaggio fino all'intervallo. Nella ripresa, con l'ingresso in campo di Naim Amengai, assente in semifinale per squalifica, la squadra belga inizia a rendersi più pericolosa e Koren sfiora il bersaglio dopo un’azione personale.

Quattro minuti dopo trova il pareggio: Koren sfonda da destra, dialoga con Andre Garcia e trova Tobias Lund Jensen pronto ad insaccare in rete. Poco dopo, Koren strappa la palla a un difensore del Real e parte verso la porta dei Blancos, ma Javier Navarro esce e blocca con sicurezza.

Il subentrato Diego Villalba impegna Vanden Driessche mentre il Real Madrid prova a tornare avanti, ma per la seconda volta in queste finali di Losanna si arriva ai calci di rigore. Navarro, che in semifinale contro il Paris Saint-Germain ha parato tre tiri dal dischetto, si ripete neutralizzando il secondo tentativo del Club Brugge, calciato da Amengai, e il quarto di Koren, prima che Diego Aguado trasformi il rigore decisivo per il Real Madrid.

Il Real Madrid festeggia il gol del vantaggio UEFA via Getty Images

Formazioni

Club Brugge: Vanden Driessche; Elbay (Braspenning 87'), Verlinden, Wins (Delorge 60'), Garcia; Okon, Goemaere, Da Silva (Amengai 46'); Jensen (Bisiwu 90+1'), Musuayi, Koren

Real Madrid: Javier Navarro; Jesús Fortea (Melvin Ukpeigbe 46'), Joan Martínez, Diego Aguado, Álvaro Lezcano, Alvaro Lezcano; Diego Martínez (Diego Villalba 71'), Cestero (Marcos Viega 83'), Carlos Díez; Daniel Yáñez, Jacobo Ortega, Alexis Ciria (Liberto Navascués 77')

Tobias Lund Jensen del Club Brugge festeggia il gol del momentaneo pareggio UEFA via Getty Images

Statistiche

Il Real Madrid è solo la terza squadra a vincere più volte questa competizione, dopo il Barcelona (tre titoli) e il Chelsea (due).

Nei 90 minuti, il Real Madrid ha effettuato 21 tiri in porta contro i 5 del Club Brugge.

Il Club Brugge è stato la prima squadra belga a raggiungere la finale. Inoltre, è stato il primo club belga a disputare una finale di una competizione UEFA dai tempi dell'Action 21 Charleroi, vincitore della Coppa UEFA di futsal 2004/05.

Javier Navarro Jimenez del Real Madrid decisivo durante i calci di rigore UEFA via Getty Images