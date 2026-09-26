Prima giornata UEFA Nations League: la Spagna batte l'Inghilterra, vittorie per Croazia, Svizzera e Finlandia

Nelle partite di sabato della Lega A, lo spagnolo Mikel Oyarzabal segna il gol decisivo che permette alla Spagna di battere l’Inghilterra – proprio come aveva fatto a UEFA EURO 2024 – mentre l’intramontabile Luka Modrić è il protagonista della vittoria della Croazia in Cechia.

Nelle partite della prima giornata di venerdì, Kylian Mbappé ha segnato l'unico gol della sfida in Turchia, regalando a Zinédine Zidane la vittoria nella partita d'esordio da Ct della Francia. L'Italia invece ha perso contro il Belgio a Roma la sua prima partita nel secondo mandato di Roberto Mancini sulla panchina degli Azzurri.

Nelle gare di giovedì, la nuova avventura di Jürgen Klopp alla guida della nazionale tedesca è iniziata con un pareggio, mentre Jorge Jesus ha cominciato bene il suo nuovo corso da Ct del Portogallo ed Erling Haaland ha segnato una doppietta contro la Danimarca.

Vi raccontiamo tutte le partite della prima giornata.

Lamine Yamal dopo il primo gol della Spagna DeFodi Images via Getty Images

Mikel Oyarzabal segna un altro gol decisivo contro l’Inghilterra dopo quello che aveva regalato il successo alla Spagna nella finale di EURO 2024.

Nella sfida di Wembley, i campioni del mondo passano in vantaggio dopo appena due minuti con Lamine Yamal che sfrutta un errore difensivo. Sul finire del primo tempo, i padroni di casa ribaltano la partita col contropiede di Anthony Gordon (36') e col colpo di testa di Harry Kane (40') deviato da Marc Cucurella. Kane sbaglia un rigore al 54', e da quel momento l’inerzia della partita cambia in favore degli ospiti che prima pareggiano col subentrato Álex Baena (60') e poi segnano il gol della vittoria al 74' su assist di Baena.

L'esultanza di Luka Modrić per il primo gol alla Cechia AFP via Getty Images

La Croazia si aggiudica la partita dopo un secondo tempo di fuoco a Praga. Nel primo tempo entrambe le squadre pensano maggiormente a difendersi, tanto che si registra un solo tiro in porta degno di nota con un tiro al volo di Luka Sučić.

Il secondo tempo si anima nel giro di pochi minuti. Al 47' Luka Modrić porta in vantaggio gli ospiti con una conclusione potente, poi al 54' Adam Hložek serve un assist per Adam Karabec che non sbaglia portando il risultato sull’1-1. Al 74' i croati segnano la rete della vittoria con un colpo di testa di Marco Pašalić su un cross ben calibrato di Ivan Perišić.

Il meglio dagli altri campi

La Svizzera inizia la sua nuova avventura in Lega B con un netto 3-0 in casa della Macedonia del Nord grazie al gol di Remo Freuler e alla doppietta di Zeki Amdouni.

Joel Pohjanpalo segna la prima tripletta dell'edizione 2026/27 nel 7-0 in casa di San Marino nel Gruppo C1, balzando in vetta alla classifica marcatori.

Il Lussemburgo non era riuscito a vincere nella Lega C della Nations League 2024/25, ma questa volta conquista la vittoria al primo tentativo, con un clamoroso 2-1 in trasferta contro la Bulgaria nel Gruppo C4.

Le partite di venerdì

Highlights Nations League: Turchia - Francia 0-1

Michael Olise serve l'assist per il 67esimo gol in nazionale di Kylian Mbappé, che però si infortuna nell'azione e offusca in parte l'esordio di Zinédine Zidane sulla panchina dei Bleus.

Nel primo tempo, Olise tenta una splendida conclusione a giro parata dal portiere, mentre Mike Maignan è bravo a opporsi a İsmail Yüksek nella ripresa, ma la rete di Mbappé al 54' minuto smorza le speranze di rimonta della Turchia. Jules Koundé sfiora il raddoppio, ma è solo dopo l'espulsione del portiere Uğurcan Çakır nel finale che la Francia può tirare un sospiro di sollievo.

Highlights Nations League: Italia - Belgio 0-2

Il Belgio centra la prima vittoria contro l'Italia in Nations League con una prestazione di carattere, decisa però da due fiammate individuali.

Mika Godts apre le marcature al 21' sfruttando un passaggio di Kevin De Bruyne e trafiggendo Gianluigi Donnarumma, che tiene vive le speranze azzurre con una magnifica doppia parata su Charles De Ketelaere e Nicolas Raskin. L'Italia migliora nella ripresa, ma il subentrato Dodi Lukébakio sigla la vittoria con una splendida conclusione da 20 metri.

Il meglio dagli altri campi

Highlights Nations League: Svezia - Romania 2-1

L'Irlanda del Nord conquista la sua prima storica vittoria in Lega B in modo rocambolesco. Pierce Charles para un rigore a Khvicha Kvaratskhelia nel secondo tempo, mentre Shea Charles firma il gol decisivo al 99' con una splendida conclusione al volo.

Danylo Sikan recupera il tempo perso segnando il gol della vittoria dell'Ucraina in casa dell'Ungheria: l'attaccante, alla prima presenza in nazionale dopo più di tre anni, non trovata la rete da settembre 2021.

Viktor Gyökeres, capocannoniere della Nations League 2024/25, torna a segnare anche in questa edizione, firmando il gol decisivo poco prima dell'intervallo nel 2-1 tra Svezia e Romania. I padroni di casa erano andati in vantaggio con Alexander Isak.

Le sfide di giovedì

Highlights Nations League: Paesi Bassi - Germania 1-1

La rete di Gakpo nei minuti di recupero consente ai Paesi Bassi di strappare un punto e garantire un esordio senza sconfitte sia al nuovo allenatore Xavi Hernández che a Klopp, alla sua prima partita alla guida della Germania.

Felix Nmecha alla mezz'ora porta in vantaggio la Germania da distanza ravvicinata dopo che un tiro di Karim Adeyemi viene respinto. Sia Adeyemi che l'olandese Mexx Meerdink, entrato a partita in corso, vanno vicino al gol, ma a mettere il sigillo alla partita ci pensa Gakpo con un tiro al volo al 92'.

Highlights Nations League: Serbia - Grecia 1-2

Il subentrato Tasos Douvikas decide la partita all’ultimo respiro con un colpo di testa su un magnifico cross di Kostas Tsimikas, poco dopo il palo colpito da Saša Lukić dall’altra parte del campo per la Serbia.

I padroni di casa passano in vantaggio al quarto minuto con Andrija Živković su assist di Dušan Tadić – al suo ritorno in Nazionale dopo il ritiro. Vangelis Pavlidis prova subito a pareggiare ma il suo tiro colpisce il palo. Da quel momento in poi la Grecia domina la partita, ma trova il pari solo al 74° minuto con Christos Tzolis, prima del gol della vittoria al quinto minuto di recupero di Douvikas.

Highlights: Norvegia - Danimarca 3-2

La Norvegia vince il derby del nord Europa a Oslo, grazie al gol decisivo di Erling Haaland al 74’.

Oscar Bobb apre le marcature al 14' con un bel tiro a giro. Dopo soli quattro minuti Haaland raddoppia il vantaggio della Norvegia, raccogliendo un passaggio di Antonio Nusa e infilando la palla in rete con un tocco di punta. Un calcio di punizione battuto magistralmente da Mikkel Damsgaard permette alla Danimarca di accorciare le distanze prima del pari di Rasmus Højlund con un colpo di testa all’ora di gioco. Ma al 74' ci pensa Haaland a regalare il successo alla Norvegia per 3-2.

Highlights Nations League: Portogallo - Galles 1-0

Il gol di João Félix al 22° minuto basta al Portogallo per battere il Galles a Lisbona.

I campioni in carica partono forte e sfiorano due volte il vantaggio: prima con un tiro di Cristiano Ronaldo che lambisce il palo, poi con un colpo di testa di Rúben Dias. Al 22' il Portogallo segna l'unico gol della partita con una conclusione potente di João Félix su assist di Nuno Mendes. La Seleção domina per lunghi tratti, ma il Galles, appena promosso, sfiora il pareggio a 16 minuti dalla fine, quando Brennan Johnson calcia al volo da posizione defilata colpendo la traversa, quando solo l’ottimo intervento di Rúben Dias impedisce agli ospiti di capitalizzare il rimbalzo.

Il meglio dagli altri campi

Highlights: Kosovo - Repubblica d'Irlanda 1-0