UEFA Nations League 2026/27: guida alle partite

Nella UEFA Nations League 2026/27 ci saranno tante sfide imperdibili tra le big del calcio europeo, nonché un rematch della finale di UEFA EURO 2024.

Vi raccontiamo le partite più attese dopo il sorteggio del 12 febbraio.

Calendario Nations League

Gruppo A2: Paesi Bassi - Germania, 24/09

Nella prima tornata di partite della prima serata ci sarà un grande classico del calcio europeo. Il commissario tecnico dei Paesi Bassi, Ronald Koeman, sa bene che sarà un incontro che infiammerà giocatori e tifosi di entrambe le squadre. "Tra le due nazionali ci sono sempre state partite fantastiche", ha dichiarato. "A volte perdiamo, ma abbiamo anche vinto, come nella prima edizione della Nations League" [nel 2018, quando i Paesi Bassi si imposero 3-0 contro la Germania ad Amsterdam]. È sempre fantastico giocare contro la Germania".

La Germania è imbattuta negli ultimi quattro incontri tra le due squadre (2 vittorie e 2 pareggi). L'allenatore Julian Nagelsmann (che ha guidato i tedeschi in tre di queste partite) ha detto alla UEFA: "Abbiamo già giocato contro i Paesi Bassi. Sappiamo che ha tanti giocatori di talento". Con le trasferte in Serbia e Grecia che attendono le due squadre nel girone, sarà importante per entrambe un inizio positivo.

UEFA Nations League: la reazione a caldo di Julian Nagelsmann sulle avversarie della Germania dopo il sorteggio

Gruppo A3: Inghilterra - Spagna, 26/09

La prima giornata propone un secondo big match dato che a Wembley si giocherà la rivincita della finale di UEFA EURO 2024. La giovane Spagna di Luis de la Fuente in quell'occasione si impose 2-1 a Berlino, e anche questa volta i vice campioni della Nations League della Spagna puntano a vincere la competizione. "È un torneo che suscita grandi aspettative e speranze", ha detto De la Fuente alla UEFA. "Ma è molto difficile".

Per testare le difficoltà del torneo, l'Inghilterra di Thomas Tuchel non dovrà aspettare molto, dato che già nella prima giornata ci sarà uno scontro al vertice. Tornati nella Lega A dopo aver conquistato la promozione nell'edizione 2024/25, la nazionale dei Tre Leoni ha ottenuto ciò che il loro allenatore sperava. "Volevamo un girone competitivo", ha dichiarato Tuchel alla UEFA. "Vogliamo giocare contro i migliori e vedere a che punto siamo". In dieci sfide contro la Spagna dall'inizio del 2000, il bilancio dell'Inghilterra è di 3 vittorie, 1 pareggio e 6 sconfitte. Riuscirà il nuovo allenatore a ribaltare questo bilancio negativo?

Le reazioni a caldo dopo il sorteggio di UEFA Nations League: Thomas Tuchel sulle avversarie dell'Inghilterra

Gruppo A1: Belgio - Francia, 28/09

Il Gruppo A 1 vede protagoniste Italia e Turchia, oltre alle vicine Belgio e Francia, e promette scintille dall'inizio alla fine. L'unico rammarico per il ct della Francia Didier Deschamps è che non potrà assistere alle partite, dato che ha deciso di lasciare la nazionale dopo la fase finale dei Mondiali. "Abbiamo avuto il privilegio di vincere l'edizione 2021 con la Francia", ha dichiarato alla UEFA. "Auguro alla nazionale francese di ripetere lo stesso risultato".

Il successore di Deschamps dovrà mettersi subito al lavoro, dato che i Bleus dovranno affrontare un allenatore che li conosce alla perfezione: il belga Rudi Garcia. Il tecnico, infatti, conosce molto bene molti dei giocatori dell'attuale squadra dai suoi periodi alla guida di Lille, Marseille e Lyon. Quando ha assunto la guida del Belgio, l'ex allenatore di Roma e Napoli ha dichiarato: "Non si tratta di provarci, ma di riuscirci; questo è il mio motto". È riuscito a portare i Red Devils ai Mondiali. Riuscirà a ottenere un altro risultato presigioso?

I gol classici della Francia in Nations League

Gruppo A1: Italia - Francia, 12/11

Se il sostituto di Deschamps dovrà affrontare un primo compito difficile contro il Belgio, la trasferta della quinta giornata contro i 'cugini' dell'Italia non sarà da meno. Le due squadre sono state accoppiate nella Nations League 2024/25, quando gli Azzurri si imposero 3-1 in Francia prima di perdere 3-1 a San Siro. L'Italia non vince una partita in casa contro i vicini (2 pareggi e 4 sconfitte) da un 2-1 in amichevole del maggio 1962. José Altafini (oggi 87enne) è stato l'ultimo giocatore a segnare il gol della vittoria degli Azzurri in casa contro la Francia.

Prima dell'inizio della Nations League, la Francia aveva vinto quattro delle ultime cinque partite contro l'Italia, ma anche se i risultati non sono stati favorevoli all'Italia, le prestazioni degli Azzurri sono state forse migliori di quanto sembrasse sulla carta. Dopo l'ultima sconfitta casalinga per 3-1, il centrocampista Nicolò Barella ha detto: "Prendiamo [gli aspetti positivi] dalla prestazione e dal fatto che la Francia ci abbia rispettato". Un'altra buona prestazione (e un risultato migliore) potrebbe significare che questa Italia riuscirà finalmente a battere i vicini dopo 64 anni.

Highlights: Italia - Francia 1-3

Altri spunti

Con 19 gol, Erling Haaland è in testa alla classifica dei migliori marcatori di tutti i tempi della competizione con quattro reti di vantaggio. Dopo la promozione in Lega A nell'ultima edizione, il norvegese cercherà di continuare a segnare contro Portogallo, Danimarca e Galles.

Viktor Gyökeres è stato il capocannoniere della Nations League 2024/25, che ha visto la sua Svezia conquistare la promozione dalla Lega C. I gol dell'attaccante dell'Arsenal aiuteranno la sua squadra a salire in Lega A questa volta?

Le Isole Faroe cercheranno di tenere testa a Kazakistan, Slovacchia e Moldavia nel Gruppo C3. Dopo aver evitato la retrocessione nel 2024/25, hanno conquistato ben 12 punti nelle qualificazioni europee per i Mondiali.