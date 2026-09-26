Classifica marcatori Nations League 2026/27: Joel Pohjanpalo

Il finlandese Joel Pohjanpalo è il capocannoniere della ﻿UEFA Nations League 2026/27 dopo la prima giornata grazie alla tripletta segnata nel 7-0 su San Marino.

Classifica marcatori 3 Joel Pohjanpalo (Finlandia) 2 Zeki Amdouni (Svizzera)

2 Erling Haaland (Norvegia)

2 Leo Walta (Finlandia)﻿

L'attaccante del Palermo ha aperto le marcature con un tiro al volo al quinto minuto, per poi segnare con l'esterno del piede e realizzare un rigore nel finale.

Subito dietro Pohjanpalo ci sono tre giocatori a quota due gol: lo svizzero Zeki Amdouni, autore di una doppietta nel 3-0 sulla Macedonia del Nord; Erling Haaland, che ha segnato due gol nel 3-2 della Norvegia contro la Danimarca; e il compagno di squadra di Pohjanpalo, Leo Walta, autore di una doppietta contro San Marino.

Classifica marcatori integrale

Chi ha segnato una tripletta nella Nations League 2026/27?

La tripletta di Pohjanpalo è l'unica della prima giornata. Nell'edizione 2024/25 sono state realizzate sette triplette.

Joel Pohjanpalo (San Marino - Finlandia 0-7, 26/09/2026)

Classifica assist Nations League 2026/27

2 Zachary Athekame (Svizzera)

2 Martin Ødegaard (Norvegia)

2 Adrian Svanbäck (Finlandia)

Classifica assist completa

Albo d'oro capocannonieri Nations League per stagione (dalla fase a leghe alla finale)

Viktor Gyökeres è stato il capocannoniere della Nations League 2024/25 TT NEWS AGENCY/AFP via Getty Ima

2024/25: Viktor Gyökeres (Svezia) 9

2022/23: Erling Haaland (Norvegia), Aleksandar Mitrović (Serbia) 6

2020/21: Erling Haaland (Norvegia), Romelu Lukaku (Belgio), Ferran Torres (Spagna) 6

2018/19: Aleksandar Mitrović (Serbia) 6

Albo d'oro capocannonieri della fase finale di Nations League (solo fase finale)

2024/25: Kylian Mbappé (Francia), Cristiano Ronaldo (Portogallo), Lamine Yamal (Spagna) 2

2022/23: Steven Bergwijn (Paesi Bassi), Federico Chiesa (Italia), Federico Dimarco (Italia), Davide Frattesi (Italia), Ciro Immobile (Italia), Joselu (Spagna), Andrej Kramarić (Croazia), Noa Lang (Paesi Bassi), Donyell Malen (Paesi Bassi), Luka Modrić (Croazia), Mario Pašalić (Croazia), Bruno Petković (Croazia), Yeremy Pino (Spagna), Georginio Wijnaldum (Paesi Bassi) 1

2020/21: Kylian Mbappé (Francia), Ferran Torres (Spagna), Karim Benzema (Francia) 2

2018/19: Cristiano Ronaldo (Portogallo) 3