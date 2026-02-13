UEFA Nations League 2026/27: calendario fase a leghe per nazione
venerdì 13 febbraio 2026
Guarda il calendario e i risultati di ogni squadra della fase a leghe di UEFA Nations League 2026/27.
La fase a leghe della UEFA Nations League 2026/27 si disputerà tra settembre e novembre 2026. Le squadre delle Leghe A, B e C giocheranno sei partite, mentre le squadre della Lega D ne giocheranno quattro.
Ecco la lista delle contendenti con i rispettivi calendari e risultati.
*Orari CET; fischio d'inizio alle 20:45 se non indicato diversamente.
Albania (gruppo C1)
26/09: Albania - Bielorussia
29/09: San Marino - Albania
03/10: Finlandia - Albania (15:00)
06/10: Albania - San Marino
12/11: Albania - Finlandia
15/11: Bielorussia - Albania (18:00)
Andorra (P1)
24/09: Andorra - Malta o Lussemburgo
27/09: Gibilterra o Lettonia - Andorra (18:00)
04/10: Malta o Lussemburgo - Andorra (18:00)
13/11: Andorra - Gibilterra o Lettonia
Armenia (C2)
25/09: Armenia - Lettonia o Gibilterra (18:00)
28/09: Armenia - Montenegro (18:00)
02/10: Cipro - Armenia
05/10: Montenegro - Armenia
12/11: Armenia - Cipro (18:00)
15/11: Lettonia o Gibilterra - Armenia (15:00)
Austria (B3)
24/09: Austria - Israele
27/09: Austria - Kosovo (18:00)
01/10: Repubblica d'Irlanda - Austria
04/10: Kosovo - Austria (18:00)
14/11: Austria - Repubblica d'Irlanda
17/11: Israele - Austria
Azerbaigian (P2)
27/09: Lituania - Azerbaigian (15:00)
01/10: Azerbaigian - Liechtenstein (18:00)
04/10: Azerbaigian - Lituania (15:00)
13/11: Liechtenstein - Azerbaigian
Bielorussia (C1)
26/09: Albania - Bielorussia
29/09: Finlandia - Bielorussia
03/10: Bielorussia - San Marino (18:00)
06/10: Bielorussia - Finlandia
12/11: San Marino - Bielorussia
15/11: Bielorussia - Albania (18:00)
Belgio (A1)
25/09: Italia - Belgio
28/09: Belgio - Francia
02/10: Belgio - Turchia
05/10: Francia - Belgio
12/11: Turchia - Belgio (18:00)
15/11: Belgio - Italia
Bosnia ed Erzegovina (B4)
25/09: Polonia - Bosnia ed Erzegovina
28/09: Romania - Bosnia ed Erzegovina
02/10: Bosnia ed Erzegovina - Svezia
05/10: Bosnia ed Erzegovina - Polonia
14/11: Svezia - Bosnia ed Erzegovina
17/11: Bosnia ed Erzegovina - Romania
Bulgaria (C4)
26/09: Bulgaria - Lussemburgo o Malta (18:00)
29/09: Bulgaria - Estonia
03/10: Islanda - Bulgaria (18:00)
06/10: Lussemburgo o Malta - Bulgaria
13/11: Bulgaria - Islanda
16/11: Estonia - Bulgaria (18:00)
Croazia (A3)
26/09: Cechia - Croazia
29/09: Spagna - Croazia
03/10: Croazia - Inghilterra (18:00)
06/10: Croazia - Spagna
12/11: Inghilterra - Croazia
15/11: Croazia - Cechia
Cipro (C2)
25/09: Montenegro - Cipro
28/09: Lettonia o Gibilterra - Cipro
02/10: Cipro - Armenia
05/10: Cipro - Lettonia o Gibilterra
12/11: Armenia - Cipro (18:00)
15/11: Cipro - Montenegro (15:00)
Cechia (A3)
26/09: Cechia - Croazia
29/09: Cechia - Inghilterra
03/10: Spagna - Cechia
06/10: Inghilterra - Cechia
12/11: Cechia - Spagna
15/11: Croazia - Cechia
Danimarca (A4)
24/09: Norvegia - Danimarca
27/09: Danimarca - Galles (18:00)
01/10: Danimarca - Portogallo
04/10: Galles - Danimarca
14/11: Portogallo - Danimarca
17/11: Danimarca - Norvegia
Inghilterra (A3)
26/09: Inghilterra - Spagna
29/09: Cechia - Inghilterra
03/10: Croazia - Inghilterra (18:00)
06/10: Inghilterra - Cechia
12/11: Inghilterra - Croazia
15/11: Spagna - Inghilterra
Estonia (C4)
26/09: Islanda - Estonia (18:00)
29/09: Bulgaria - Estonia
03/10: Estonia - Lussemburgo o Malta (18:00)
06/10: Estonia - Islanda
13/11: Lussemburgo o Malta - Estonia
16/11: Estonia - Bulgaria (18:00)
Isole Faroe (C3)
26/09: Isole Faroe - Kazakistan (18:00)
29/09: Moldavia - Isole Faroe
02/10: Isole Faroe - Slovacchia
06/10: Kazakistan - Isole Faroe (16:00)
13/11: Slovacchia - Isole Faroe
16/11: Isole Faroe - Moldavia (16:00)
Finlandia (C1)
26/09: San Marino - Finlandia (18:00)
29/09: Finlandia - Bielorussia
03/10: Finlandia - Albania (15:00)
06/10: Bielorussia - Finlandia
12/11: Albania - Finlandia
15/11: Finlandia - San Marino (18:00)
Francia (A1)
25/09: Turchia - Francia
28/09: Belgio - Francia
02/10: Francia - Italia
05/10: Francia - Belgio
12/11: Italia - Francia
15/11: Francia - Turchia
Georgia (B2)
25/09: Georgia - Irlanda del Nord (18:00)
28/09: Georgia - Ucraina (18:00)
02/10: Ungheria - Georgia
05/10: Irlanda del Nord - Georgia
14/11: Georgia - Ungheria (18:00)
17/11: Ucraina - Georgia
Germania (A2)
24/09: Paesi Bassi - Germania
27/09: Germania - Grecia
01/10: Germania - Serbia
04/10: Grecia - Germania
13/11: Serbia - Germania
16/11: Germania - Paesi Bassi
Gibilterra (C2 o P1)
Calendario da confermare.
Grecia (A2)
24/09: Serbia - Grecia
27/09: Germania - Grecia
01/10: Grecia - Paesi Bassi
04/10: Grecia - Germania
13/11: Paesi Bassi - Grecia
16/11: Grecia - Serbia
Ungheria (B2)
25/09: Ungheria - Ucraina
28/09: Irlanda del Nord - Ungheria
02/10: Ungheria - Georgia
05/10: Ucraina - Ungheria
14/11: Georgia - Ungheria (18:00)
17/11: Ungheria - Irlanda del Nord
Islanda (C4)
26/09: Islanda - Estonia (18:00)
29/09: Lussemburgo o Malta - Islanda
03/10: Islanda - Bulgaria (18:00)
06/10: Estonia - Islanda
13/11: Bulgaria - Islanda
16/11: Islanda - Lussemburgo o Malta (18:00)
Israele (B3)
24/09: Austria - Israele
27/09: Israele - Repubblica d'Irlanda
01/10: Israele - Kosovo
04/10: Repubblica d'Irlanda - Israele
14/11: Kosovo - Israele (15:00)
17/11: Israele - Austria
Italia (A1)
25/09: Italia - Belgio
28/09: Turchia - Italia
02/10: Francia - Italia
05/10: Italia - Turchia
12/11: Italia - Francia
15/11: Belgio - Italia
Kazakistan (C3)
26/09: Isole Faroe - Kazakistan (18:00)
29/09: Slovacchia - Kazakistan
02/10: Kazakistan - Moldavia (16:00)
06/10: Kazakistan - Isole Faroe (16:00)
13/11: Moldavia - Kazakistan
16/11: Kazakistan - Slovacchia (16:00)
Kosovo (B3)
24/09: Kosovo - Repubblica d'Irlanda
27/09: Austria - Kosovo (18:00)
01/10: Israele - Kosovo
04/10: Kosovo - Austria (18:00)
14/11: Kosovo - Israele (15:00)
17/11: Repubblica d'Irlanda - Kosovo
Lettonia (C2 o P1)
Calendario da confermare.
Liechtenstein (P2)
24/09: Liechtenstein - Lituania
01/10: Azerbaigian - Liechtenstein (18:00)
13/11: Liechtenstein - Azerbaigian
16/11: Lituania - Liechtenstein (18:00)
Lituania (P2)
24/09: Liechtenstein - Lituania
27/09: Lituania - Azerbaigian (15:00)
04/10: Azerbaigian - Lituania (15:00)
16/11: Lituania - Liechtenstein (18:00)
Lussemburgo (C4 o P1)
Calendario da confermare.
Malta (C4 o P1)
Full fixture list tbc.
Moldavia (C3)
26/09: Slovacchia - Moldavia
29/09: Moldavia - Isole Faroe
02/10: Kazakistan - Moldavia (16:00)
06/10: Moldavia - Slovacchia
13/11: Moldavia - Kazakistan
16/11: Isole Faroe - Moldavia (16:00)
Montenegro (C2)
25/09: Montenegro - Cipro
28/09: Armenia - Montenegro (18:00)
02/10: Lettonia o Gibilterra - Montenegro
05/10: Montenegro - Armenia
12/11: Montenegro - Lettonia o Gibilterra
15/11: Cipro - Montenegro (15:00)
Paesi Bassi (A2)
24/09: Paesi Bassi - Germania
27/09: Serbia - Paesi Bassi (18:00)
01/10: Grecia - Paesi Bassi
04/10: Paesi Bassi - Serbia
13/11: Paesi Bassi - Grecia
16/11: Germania - Paesi Bassi
Macedonia del Nord (B1)
26/09: Macedonia del Nord - Svizzera
29/09: Slovenia - Macedonia del Nord
03/10: Macedonia del Nord - Scozia
06/10: Svizzera - Macedonia del Nord
13/11: Scozia - Macedonia del Nord
16/11: Macedonia del Nord - Slovenia
Irlanda del Nord (B2)
25/09: Georgia - Irlanda del Nord (18:00)
28/09: Irlanda del Nord - Ungheria
02/10: Ucraina - Irlanda del Nord
05/10: Irlanda del Nord - Georgia
14/11: Irlanda del Nord - Ucraina
17/11: Ungheria - Irlanda del Nord
Norvegia (A4)
24/09: Norvegia - Danimarca
27/09: Norvegia - Portogallo
01/10: Galles - Norvegia
04/10: Portogallo - Norvegia
14/11: Norvegia - Galles (18:00)
17/11: Danimarca - Norvegia
Polonia (B4)
25/09: Polonia - Bosnia ed Erzegovina
28/09: Svezia - Polonia
02/10: Polonia - Romania
05/10: Bosnia ed Erzegovina - Polonia
14/11: Romania - Polonia
17/11: Polonia - Svezia
Portogallo (A4)
24/09: Portogallo - Galles
27/09: Norvegia - Portogallo
01/10: Danimarca - Portogallo
04/10: Portogallo - Norvegia
14/11: Portogallo - Danimarca
17/11: Galles - Portogallo
Repubblica d'Irlanda (B3)
24/09: Kosovo - Repubblica d'Irlanda
27/09: Israele - Repubblica d'Irlanda
01/10: Repubblica d'Irlanda - Austria
04/10: Repubblica d'Irlanda - Israele
14/11: Austria - Repubblica d'Irlanda
17/11: Repubblica d'Irlanda - Kosovo
Romania (B4)
25/09: Svezia - Romania
28/09: Romania - Bosnia ed Erzegovina
02/10: Polonia - Romania
05/10: Romania - Svezia
14/11: Romania - Polonia
17/11: Bosnia ed Erzegovina - Romania
San Marino (C1)
26/09: San Marino - Finlandia (18:00)
29/09: San Marino - Albania
03/10: Bielorussia - San Marino (18:00)
06/10: Albania - San Marino
12/11: San Marino - Bielorussia
15/11: Finlandia - San Marino (18:00)
Scozia (B1)
26/09: Slovenia - Scozia (15:00)
29/09: Scozia - Svizzera
03/10: Macedonia del Nord - Scozia
06/10: Scozia - Slovenia
13/11: Scozia - Macedonia del Nord
16/11: Svizzera - Scozia
Serbia (A2)
24/09: Serbia - Grecia
27/09: Serbia - Paesi Bassi (18:00)
01/10: Germania - Serbia
04/10: Paesi Bassi - Serbia
13/11: Serbia - Germania
16/11: Grecia - Serbia
Slovacchia (C3)
26/09: Slovacchia - Moldavia
29/09: Slovacchia - Kazakistan
02/10: Isole Faroe - Slovacchia
06/10: Moldavia - Slovacchia
13/11: Slovacchia - Isole Faroe
16/11: Kazakistan - Slovacchia (16:00)
Slovenia (B1)
26/09: Slovenia - Scozia (15:00)
29/09: Slovenia - Macedonia del Nord
03/10: Svizzera - Slovenia
06/10: Scozia - Slovenia
13/11: Slovenia - Svizzera
16/11: Macedonia del Nord - Slovenia
Spagna (A3)
26/09: Inghilterra - Spagna
29/09: Spagna - Croazia
03/10: Spagna - Cechia
06/10: Croazia - Spagna
12/11: Cechia - Spagna
15/11: Spagna - Inghilterra
Svezia (B4)
25/09: Svezia - Romania
28/09: Svezia - Polonia
02/10: Bosnia ed Erzegovina - Svezia
05/10: Romania - Svezia
14/11: Svezia - Bosnia ed Erzegovina
17/11: Polonia - Svezia
Svizzera (B1)
26/09: Macedonia del Nord - Svizzera
29/09: Scozia - Svizzera
03/10: Svizzera - Slovenia
06/10: Svizzera - Macedonia del Nord
13/11: Slovenia - Svizzera
16/11: Svizzera - Scozia
Turchia (A1)
25/09: Turchia - Francia
28/09: Turchia - Italia
02/10: Belgio - Turchia
05/10: Italia - Turchia
12/11: Turchia - Belgio (18:00)
15/11: Francia - Turchia
Ucraina (B2)
25/09: Ungheria - Ucraina
28/09: Georgia - Ucraina (18:00)
02/10: Ucraina - Irlanda del Nord
05/10: Ucraina - Ungheria
14/11: Irlanda del Nord - Ucraina
17/11: Ucraina - Georgia
Galles (A4)
24/09: Portogallo - Galles
27/09: Danimarca - Galles (18:00)
01/10: Galles - Norvegia
04/10: Galles - Danimarca
14/11: Norvegia - Galles (18:00)
17/11: Galles - Portogallo