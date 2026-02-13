UEFA Nations League 2026/27: calendario fase a leghe per nazione

La fase a leghe della UEFA Nations League 2026/27 si disputerà tra settembre e novembre 2026. Le squadre delle Leghe A, B e C giocheranno sei partite, mentre le squadre della Lega D ne giocheranno quattro.

Calendario completo

Ecco la lista delle contendenti con i rispettivi calendari e risultati.

*Orari CET; fischio d'inizio alle 20:45 se non indicato diversamente.

﻿Albania (gruppo C1)

26/09: Albania - Bielorussia

29/09: San Marino - Albania

03/10: Finlandia - Albania (15:00)

06/10: Albania - San Marino

12/11: Albania - Finlandia

15/11: Bielorussia - Albania (18:00)

Andorra (P1)

24/09: Andorra - Malta o Lussemburgo

27/09: Gibilterra o Lettonia - Andorra (18:00)

04/10: Malta o Lussemburgo - Andorra (18:00)

13/11: Andorra - Gibilterra o Lettonia

Armenia (C2)

25/09: Armenia - Lettonia o Gibilterra (18:00)

28/09: Armenia - Montenegro (18:00)

02/10: Cipro - Armenia

05/10: Montenegro - Armenia

12/11: Armenia - Cipro (18:00)

15/11: Lettonia o Gibilterra - Armenia (15:00)

Austria (B3)

24/09: Austria - Israele

27/09: Austria - Kosovo (18:00)

01/10: Repubblica d'Irlanda - Austria

04/10: Kosovo - Austria (18:00)

14/11: Austria - Repubblica d'Irlanda

17/11: Israele - Austria

Azerbaigian (P2)

27/09: Lituania - Azerbaigian (15:00)

01/10: Azerbaigian - Liechtenstein (18:00)

04/10: Azerbaigian - Lituania (15:00)

13/11: Liechtenstein - Azerbaigian

Bielorussia (C1)

26/09: Albania - Bielorussia

29/09: Finlandia - Bielorussia

03/10: Bielorussia - San Marino (18:00)

06/10: Bielorussia - Finlandia

12/11: San Marino - Bielorussia

15/11: Bielorussia - Albania (18:00)

Belgio (A1)

25/09: Italia - Belgio

28/09: Belgio - Francia

02/10: Belgio - Turchia

05/10: Francia - Belgio

12/11: Turchia - Belgio (18:00)

15/11: Belgio - Italia

Bosnia ed Erzegovina (B4)

25/09: Polonia - Bosnia ed Erzegovina

28/09: Romania - Bosnia ed Erzegovina

02/10: Bosnia ed Erzegovina - Svezia

05/10: Bosnia ed Erzegovina - Polonia

14/11: Svezia - Bosnia ed Erzegovina

17/11: Bosnia ed Erzegovina - Romania

Bulgaria (C4)

26/09: Bulgaria - Lussemburgo o Malta (18:00)

29/09: Bulgaria - Estonia

03/10: Islanda - Bulgaria (18:00)

06/10: Lussemburgo o Malta - Bulgaria

13/11: Bulgaria - Islanda

16/11: Estonia - Bulgaria (18:00)

Croazia (A3)

26/09: Cechia - Croazia

29/09: Spagna - Croazia

03/10: Croazia - Inghilterra (18:00)

06/10: Croazia - Spagna

12/11: Inghilterra - Croazia

15/11: Croazia - Cechia

Cipro (C2)

25/09: Montenegro - Cipro

28/09: Lettonia o Gibilterra - Cipro

02/10: Cipro - Armenia

05/10: Cipro - Lettonia o Gibilterra

12/11: Armenia - Cipro (18:00)

15/11: Cipro - Montenegro (15:00)

Cechia (A3)

26/09: Cechia - Croazia

29/09: Cechia - Inghilterra

03/10: Spagna - Cechia

06/10: Inghilterra - Cechia

12/11: Cechia - Spagna

15/11: Croazia - Cechia

Danimarca (A4)

24/09: Norvegia - Danimarca

27/09: Danimarca - Galles (18:00)

01/10: Danimarca - Portogallo

04/10: Galles - Danimarca

14/11: Portogallo - Danimarca

17/11: Danimarca - Norvegia

Inghilterra (A3)

26/09: Inghilterra - Spagna

29/09: Cechia - Inghilterra

03/10: Croazia - Inghilterra (18:00)

06/10: Inghilterra - Cechia

12/11: Inghilterra - Croazia

15/11: Spagna - Inghilterra

Estonia (C4)

26/09: Islanda - Estonia (18:00)

29/09: Bulgaria - Estonia

03/10: Estonia - Lussemburgo o Malta (18:00)

06/10: Estonia - Islanda

13/11: Lussemburgo o Malta - Estonia

16/11: Estonia - Bulgaria (18:00)

Isole Faroe (C3)

26/09: Isole Faroe - Kazakistan (18:00)

29/09: Moldavia - Isole Faroe

02/10: Isole Faroe - Slovacchia

06/10: Kazakistan - Isole Faroe (16:00)

13/11: Slovacchia - Isole Faroe

16/11: Isole Faroe - Moldavia (16:00)

Finlandia (C1)

26/09: San Marino - Finlandia (18:00)

29/09: Finlandia - Bielorussia

03/10: Finlandia - Albania (15:00)

06/10: Bielorussia - Finlandia

12/11: Albania - Finlandia

15/11: Finlandia - San Marino (18:00)

Francia (A1)

25/09: Turchia - Francia

28/09: Belgio - Francia

02/10: Francia - Italia

05/10: Francia - Belgio

12/11: Italia - Francia

15/11: Francia - Turchia

Georgia (B2)

25/09: Georgia - Irlanda del Nord (18:00)

28/09: Georgia - Ucraina (18:00)

02/10: Ungheria - Georgia

05/10: Irlanda del Nord - Georgia

14/11: Georgia - Ungheria (18:00)

17/11: Ucraina - Georgia

Germania (A2)

24/09: Paesi Bassi - Germania

27/09: Germania - Grecia

01/10: Germania - Serbia

04/10: Grecia - Germania

13/11: Serbia - Germania

16/11: Germania - Paesi Bassi

Gibilterra (C2 o P1)

Calendario da confermare.

Grecia (A2)

24/09: Serbia - Grecia

27/09: Germania - Grecia

01/10: Grecia - Paesi Bassi

04/10: Grecia - Germania

13/11: Paesi Bassi - Grecia

16/11: Grecia - Serbia

Ungheria (B2)

25/09: Ungheria - Ucraina

28/09: Irlanda del Nord - Ungheria

02/10: Ungheria - Georgia

05/10: Ucraina - Ungheria

14/11: Georgia - Ungheria (18:00)

17/11: Ungheria - Irlanda del Nord

Islanda (C4)

26/09: Islanda - Estonia (18:00)

29/09: Lussemburgo o Malta - Islanda

03/10: Islanda - Bulgaria (18:00)

06/10: Estonia - Islanda

13/11: Bulgaria - Islanda

16/11: Islanda - Lussemburgo o Malta (18:00)

Israele (B3)

24/09: Austria - Israele

27/09: Israele - Repubblica d'Irlanda

01/10: Israele - Kosovo

04/10: Repubblica d'Irlanda - Israele

14/11: Kosovo - Israele (15:00)

17/11: Israele - Austria

Italia (A1)

25/09: Italia - Belgio

28/09: Turchia - Italia

02/10: Francia - Italia

05/10: Italia - Turchia

12/11: Italia - Francia

15/11: Belgio - Italia

Kazakistan (C3)

26/09: Isole Faroe - Kazakistan (18:00)

29/09: Slovacchia - Kazakistan

02/10: Kazakistan - Moldavia (16:00)

06/10: Kazakistan - Isole Faroe (16:00)

13/11: Moldavia - Kazakistan

16/11: Kazakistan - Slovacchia (16:00)

Kosovo (B3)

24/09: Kosovo - Repubblica d'Irlanda

27/09: Austria - Kosovo (18:00)

01/10: Israele - Kosovo

04/10: Kosovo - Austria (18:00)

14/11: Kosovo - Israele (15:00)

17/11: Repubblica d'Irlanda - Kosovo

Lettonia (C2 o P1)

Calendario da confermare.

Liechtenstein (P2)

24/09: Liechtenstein - Lituania

01/10: Azerbaigian - Liechtenstein (18:00)

13/11: Liechtenstein - Azerbaigian

16/11: Lituania - Liechtenstein (18:00)

Lituania (P2)

24/09: Liechtenstein - Lituania

27/09: Lituania - Azerbaigian (15:00)

04/10: Azerbaigian - Lituania (15:00)

16/11: Lituania - Liechtenstein (18:00)

Lussemburgo (C4 o P1)

Calendario da confermare.

Malta (C4 o P1)

Full fixture list tbc.

Moldavia (C3)

26/09: Slovacchia - Moldavia

29/09: Moldavia - Isole Faroe

02/10: Kazakistan - Moldavia (16:00)

06/10: Moldavia - Slovacchia

13/11: Moldavia - Kazakistan

16/11: Isole Faroe - Moldavia (16:00)

Montenegro (C2)

25/09: Montenegro - Cipro

28/09: Armenia - Montenegro (18:00)

02/10: Lettonia o Gibilterra - Montenegro

05/10: Montenegro - Armenia

12/11: Montenegro - Lettonia o Gibilterra

15/11: Cipro - Montenegro (15:00)

Paesi Bassi (A2)

24/09: Paesi Bassi - Germania

27/09: Serbia - Paesi Bassi (18:00)

01/10: Grecia - Paesi Bassi

04/10: Paesi Bassi - Serbia

13/11: Paesi Bassi - Grecia

16/11: Germania - Paesi Bassi

Macedonia del Nord (B1)

26/09: Macedonia del Nord - Svizzera

29/09: Slovenia - Macedonia del Nord

03/10: Macedonia del Nord - Scozia

06/10: Svizzera - Macedonia del Nord

13/11: Scozia - Macedonia del Nord

16/11: Macedonia del Nord - Slovenia

Irlanda del Nord (B2)

25/09: Georgia - Irlanda del Nord (18:00)

28/09: Irlanda del Nord - Ungheria

02/10: Ucraina - Irlanda del Nord

05/10: Irlanda del Nord - Georgia

14/11: Irlanda del Nord - Ucraina

17/11: Ungheria - Irlanda del Nord

Norvegia (A4)

24/09: Norvegia - Danimarca

27/09: Norvegia - Portogallo

01/10: Galles - Norvegia

04/10: Portogallo - Norvegia

14/11: Norvegia - Galles (18:00)

17/11: Danimarca - Norvegia

Polonia (B4)

25/09: Polonia - Bosnia ed Erzegovina

28/09: Svezia - Polonia

02/10: Polonia - Romania

05/10: Bosnia ed Erzegovina - Polonia

14/11: Romania - Polonia

17/11: Polonia - Svezia

Portogallo (A4)

24/09: Portogallo - Galles

27/09: Norvegia - Portogallo

01/10: Danimarca - Portogallo

04/10: Portogallo - Norvegia

14/11: Portogallo - Danimarca

17/11: Galles - Portogallo

Repubblica d'Irlanda (B3)

24/09: Kosovo - Repubblica d'Irlanda

27/09: Israele - Repubblica d'Irlanda

01/10: Repubblica d'Irlanda - Austria

04/10: Repubblica d'Irlanda - Israele

14/11: Austria - Repubblica d'Irlanda

17/11: Repubblica d'Irlanda - Kosovo

Romania (B4)

25/09: Svezia - Romania

28/09: Romania - Bosnia ed Erzegovina

02/10: Polonia - Romania

05/10: Romania - Svezia

14/11: Romania - Polonia

17/11: Bosnia ed Erzegovina - Romania

San Marino (C1)

26/09: San Marino - Finlandia (18:00)

29/09: San Marino - Albania

03/10: Bielorussia - San Marino (18:00)

06/10: Albania - San Marino

12/11: San Marino - Bielorussia

15/11: Finlandia - San Marino (18:00)

Scozia (B1)

26/09: Slovenia - Scozia (15:00)

29/09: Scozia - Svizzera

03/10: Macedonia del Nord - Scozia

06/10: Scozia - Slovenia

13/11: Scozia - Macedonia del Nord

16/11: Svizzera - Scozia

Serbia (A2)

24/09: Serbia - Grecia

27/09: Serbia - Paesi Bassi (18:00)

01/10: Germania - Serbia

04/10: Paesi Bassi - Serbia

13/11: Serbia - Germania

16/11: Grecia - Serbia

Slovacchia (C3)

26/09: Slovacchia - Moldavia

29/09: Slovacchia - Kazakistan

02/10: Isole Faroe - Slovacchia

06/10: Moldavia - Slovacchia

13/11: Slovacchia - Isole Faroe

16/11: Kazakistan - Slovacchia (16:00)

Slovenia (B1)

26/09: Slovenia - Scozia (15:00)

29/09: Slovenia - Macedonia del Nord

03/10: Svizzera - Slovenia

06/10: Scozia - Slovenia

13/11: Slovenia - Svizzera

16/11: Macedonia del Nord - Slovenia

Spagna (A3)

26/09: Inghilterra - Spagna

29/09: Spagna - Croazia

03/10: Spagna - Cechia

06/10: Croazia - Spagna

12/11: Cechia - Spagna

15/11: Spagna - Inghilterra

Svezia (B4)

25/09: Svezia - Romania

28/09: Svezia - Polonia

02/10: Bosnia ed Erzegovina - Svezia

05/10: Romania - Svezia

14/11: Svezia - Bosnia ed Erzegovina

17/11: Polonia - Svezia

Svizzera (B1)

26/09: Macedonia del Nord - Svizzera

29/09: Scozia - Svizzera

03/10: Svizzera - Slovenia

06/10: Svizzera - Macedonia del Nord

13/11: Slovenia - Svizzera

16/11: Svizzera - Scozia

Turchia (A1)

25/09: Turchia - Francia

28/09: Turchia - Italia

02/10: Belgio - Turchia

05/10: Italia - Turchia

12/11: Turchia - Belgio (18:00)

15/11: Francia - Turchia

Ucraina (B2)

25/09: Ungheria - Ucraina

28/09: Georgia - Ucraina (18:00)

02/10: Ucraina - Irlanda del Nord

05/10: Ucraina - Ungheria

14/11: Irlanda del Nord - Ucraina

17/11: Ucraina - Georgia

Galles (A4)

24/09: Portogallo - Galles

27/09: Danimarca - Galles (18:00)

01/10: Galles - Norvegia

04/10: Galles - Danimarca

14/11: Norvegia - Galles (18:00)

17/11: Galles - Portogallo