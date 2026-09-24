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Guillaume Lopez, Alexander Isak: chi ha segnato il primo gol in ogni edizione di UEFA Nations League?

giovedì 24 settembre 2026

Il calciatore di Andorra, Guillaume Lopez, ha segnato il primo gol dell'edizione 2026/27 della UEFA Nations League, aggiungendosi a una lista che comprende lo svedese Alexander Isak e l'ucraino Andriy Yarmolenko.

Andrija Živković festeggia il suo primo gol con la maglia della Serbia contro la Grecia
Andrija Živković festeggia il suo primo gol con la maglia della Serbia contro la Grecia AFP via Getty Images

Il primo gol della stagione 2026/27 di UEFA Nations League è stato segnato da Guillaume Lopez al 17° minuto della sfida della Lega D tra Andorra e Malta. Il serbo Andrija Živković, poco dopo ha segnato il primo gol della Lega A.

Chi ha segnato il primo gol nelle precedenti edizioni della Nations League? Chi ha segnato la prima rete della Lega A?

I primi marcatori di ogni edizione della UEFA Nations League

L'onore di aver segnato il primo gol in assoluto della UEFA Nations League spetta al georgiano Giorgi Chakvetadze. Andriy Yarmolenko, Jonny Williams, Alexander Isak e ora Guillaume Lopez hanno seguito le sue orme segnando i primi gol in ciascuna delle edizioni successive.

2026/27: Guillaume Lopez (17') – Andorra - Malta, Gruppo D1, 24/09/2026
2024/25: Alexander Isak (65') – Azerbaigian - Svezia, Gruppo C1, 05/09/2024
2022/23: Jonny Williams (52') – Polonia - Galles, Gruppo A4, 01/06/2022
2020/21: Andriy Yarmolenko (14') – Ucraina - Svizzera, Gruppo A4, 03/09/2020
2018/19: Giorgi Chakvetadze (69') – Kazakistan - Georgia, Gruppo D1, 06/09/2018﻿

La doppietta di Isak con la Svezia

I primi marcatori della Lega A in ogni edizione di UEFA Nations League

Il serbo Andrija Živković ha aperto le marcature della Lega A in questa stagione, trasformando in gol un cross di Dušan Tadić nei primi minuti della partita contro la Grecia. Il Portogallo, che alla fine si è aggiudicato il titolo, ha invece segnato il primo gol della stagione 2024/25 con Diogo Dalot.

2026/27: Andrija Živković (4') – Serbia - Grecia, Gruppo A2, 24/09/2026
2024/25: Diogo Dalot (7') – Portogallo - Croazia, Gruppo A1, 05/09/2024
2022/23: Jonny Williams (52') – Polonia - Galles, Gruppo A4, 01/06/2022
2020/21: Andriy Yarmolenko (14') – Ucraina - Svizzera, Gruppo A4, 03/09/2020
2018/19: Piotr Zieliński (40') – Italia - Polonia, Gruppo A3, 07/09/2018

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