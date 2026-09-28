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UEFA Nations League 2026/27: tutte le partite ed i risultati della fase a leghe

lunedì 28 settembre 2026

Consulta calendario e risultati della UEFA Nations League 2026/27.

Il trofeo della UEFA Nations League in mostra prima del sorteggio della fase a leghe
Il trofeo della UEFA Nations League in mostra prima del sorteggio della fase a leghe UEFA via Getty Images

La fase a leghe della ﻿UEFA Nations League 2026/27 è iniziata il 24 settembre e si concluderà il 17 novembre.

Consulta il calendario completo delle partite e segui i risultati.

Scarica il calendario completo

Fase a leghe

*Orari CET; calcio d'inizio ore 20:45 se non indicato.

Giornata 1

Giovedì 24 settembre

D1 Andorra - Malta 1-2
A2 Paesi Bassi - Germania 1-1
A2 Serbia - Grecia 1-2
A4 Norvegia - Danimarca 3-2
A4 Portogallo - Galles 1-0
B3 Austria - Israele 3-1
B3 Kosovo - Repubblica d'Irlanda 1-0
D2 Liechtenstein - Lituania 0-2

Venerdì 25 settembre

B2 Georgia - Irlanda del Nord 0-1
C2 Armenia - Lettonia 2-0
A1 Italia - Belgio 0-2
A1 Turchia - Francia 0-1
B2 Ungheria - Ucraina 0-1
B4 Polonia - Bosnia ed Erzegovina 0-0
B4 Svezia - Romania 2-1
C2 Montenegro - Cipro 2-1

Sabato 26 settembre

B1 Slovenia - Scozia 0-0
C1 San Marino - Finlandia 0-7
C3 Isole Faroe - Kazakistan 1-1
C4 Bulgaria - Lussemburgo 1-2
C4 Islanda - Estonia 1-1
A3 Cechia - Croazia 1-2
A3 Inghilterra - Spagna 2-3
B1 Macedonia del Nord - Svizzera 0-3
C1 Albania - Bielorussia 2-0
C3 Slovacchia - Moldavia 2-0

Seconda giornata

Domenica 27 settembre

D2 Lituania - Azerbaigian 1-1
A2 Serbia - Paesi Bassi 1-2
A4 Danimarca - Galles 2-0
B3 Austria - Kosovo 3-1
D1 Gibilterra - Andorra 0-0
A2 Germania - Grecia 0-1
A4 Norvegia - Portogallo 1-2
B3 Israele - Repubblica d'Irlanda 0-3

Lunedì 28 settembre

B2 Georgia - Ucraina 0-0
C2 Armenia - Montenegro 2-3
C2 Lettonia - Cipro 0-0
A1 Belgio - Francia 0-1
A1 Turchia - Italia 1-4
B2 Irlanda del Nord - Ungheria 0-0
B4 Romania - Bosnia ed Erzegovina 2-4
B4 Svezia - Polonia 3-1

Martedì 29 settembre

C3 Moldavia - Isole Faroe (18:00)
A3 Cechia - Inghilterra
A3 Spagna - Croazia
B1 Scozia - Svizzera
B1 Slovenia - Macedonia del Nord
C1 Finlandia - Bielorussia
C1 San Marino - Albania

C3 Slovacchia - Kazakistan
C4 Bulgaria - Estonia
C4 Lussemburgo - Islanda

Terza giornata

Giovedì 1 ottobre

D2 Azerbaigian - Liechtenstein (18:00)
A2 Germania - Serbia
A2 Grecia - Paesi Bassi
A4 Danimarca - Portogallo
A4 Galles - Norvegia
B3 Israele - Kosovo
B3 Repubblica d'Irlanda - Austria
D1 Malta - Gibilterra

Venerdì 2 ottobre

C3 Kazakistan - Moldavia (16:00)
C2 Cipro - Armenia (18:00)
A1 Belgio - Turchia
A1 Francia - Italia
B2 Ungheria - Georgia
B2 Ucraina - Irlanda del Nord
B4 Bosnia ed Erzegovina - Svezia
B4 Polonia - Romania

C2 Lettonia - Montenegro (18:00)
C3 Isole Faroe - Slovacchia

Sabato 3 ottobre

C1 Finlandia - Albania (15:00)
A3 Croazia - Inghilterra (18:00)
C1 Bielorussia - San Marino (18:00)
C4 Estonia - Lussemburgo (18:00)
C4 Islanda - Bulgaria (18:00)
A3 Spagna - Cechia
B1 Macedonia del Nord - Scozia
B1 Svizzera - Slovenia

Quarta giornata

Domenica 4 ottobre

D2 Azerbaigian - Lituania (15:00)
B3 Kosovo - Austria (18:00)
D1 Malta - Andorra (18:00)
A2 Grecia - Germania
A2 Paesi Bassi - Serbia
A4 Portogallo - Norvegia
A4 Galles - Danimarca
B3 Repubblica d'Irlanda - Israele

Lunedì 5 ottobre

C2 Cipro - Lettonia (18:00)
A1 Francia - Belgio
A1 Italia - Turchia
B2 Irlanda del Nord - Georgia
B2 Ucraina - Ungheria
B4 Bosnia ed Erzegovina - Polonia
B4 Romania - Svezia

C2 Montenegro - Armenia

Martedì 6 ottobre

C3 Kazakistan - Isole Faroe (16:00)
A3 Croazia - Spagna
A3 Inghilterra - Cechia
B1 Scozia - Slovenia
B1 Svizzera - Macedonia del Nord
C1 Albania - San Marino
C1 Bielorussia - Finlandia
C3 Moldavia - Slovacchia
C4 Estonia - Islanda
C4 Lussemburgo - Bulgaria

Quinta giornata

Giovedì 12 novembre

A1 Turchia - Belgio (18:00)
C2 Armenia - Cipro (18:00)
A1 Italia - Francia
A3 Cechia - Spagna
A3 Inghilterra - Croazia
C1 Albania - Finlandia
C1 San Marino - Bielorussia
C2 Montenegro - Lettonia

Venerdì 13 novembre

C3 Moldavia - Kazakistan (18:00)
A2 Paesi Bassi - Grecia
A2 Serbia - Germania
B1 Scozia - Macedonia del Nord
B1 Slovenia - Svizzera

C3 Slovacchia - Isole Faroe
C4 Bulgaria - Islanda
C4 Lussemburgo - Estonia
D1 Andorra - Gibilterra
D2 Liechtenstein - Azerbaigian

Sabato 14 novembre

B3 Kosovo - Israele (15:00)
A4 Norvegia - Galles (18:00)
B2 Georgia - Ungheria (18:00)
A4 Portogallo - Danimarca
B2 Irlanda del Nord - Ucraina
B3 Austria - Repubblica d'Irlanda
B4 Romania - Polonia
B4 Svezia - Bosnia ed Erzegovina

Sesta giornata

Domenica 15 novembre

C2 Cipro - Montenegro (15:00)
C2 Lettonia - Armenia (15:00)
C1 Bielorussia - Albania (18:00)
C1 Finlandia - San Marino (18:00)
A1 Belgio - Italia
A1 Francia - Turchia
A3 Croazia - Cechia
A3 Spagna - Inghilterra

Lunedì 16 novembre

C3 Isole Faroe - Moldavia (16:00)
C3 Kazakistan - Slovacchia (16:00)
C4 Estonia - Bulgaria (18:00)
C4 Islanda - Lussemburgo (18:00)
D2 Lituania - Liechtenstein (18:00)
A2 Germania - Paesi Bassi
A2 Grecia - Serbia
B1 Macedonia del Nord - Slovenia
B1 Svizzera - Scozia
D1 Gibilterra - Malta 

Martedì 17 novembre

A4 Danimarca - Norvegia
A4 Galles - Portogallo
B2 Ungheria - Irlanda del Nord
B2 Ucraina - Georgia
B3 Israele - Austria
B3 Repubblica d'Irlanda - Kosovo
B4 Bosnia ed Erzegovina - Romania
B4 Polonia - Svezia

© 1998-2026 UEFA. All rights reserved. Ultimo aggiornamento: lunedì 28 settembre 2026

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