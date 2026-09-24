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Prima giornata UEFA Nations League: Cody Gakpo ferma la Germania di Jürgen Klopp, il Portogallo di Jorge Jesus inizia con una vittoria

giovedì 24 settembre 2026

Nella prima giornata della UEFA Nations League 2026/27, la Germania viene fermata sul pari dai Paesi Bassi solo nei minuti di recupero, mentre il Portogallo e la Norvegia, trascinata da Erling Haaland, iniziano la Lega A con una vittoria.

L'esultanza di Cody Gakpo per il pari nei minuti di recupero dei Paesi Bassi contro la Germania
L'esultanza di Cody Gakpo per il pari nei minuti di recupero dei Paesi Bassi contro la Germania Getty Images

La nuova avventura di Jürgen Klopp alla guida della nazionale tedesca inizia con un pareggio contro i Paesi Bassi dopo il gol nei minuti di recupero dell’ex attaccante del Liverpool, Cody Gakpo. Jorge Jesus inizia il suo nuovo corso da ct del Portogallo con una vittoria, mentre la Norvegia viene trascinata alla vittoria ancora una volta dal suo attaccante principe Erling Haaland, che segna una doppietta contro la Danimarca.

Vi raccontiamo le partite della prima giornata.

I risultati di giovedì

A2 Paesi Bassi - Germania 1-1, Serbia - Grecia 1-2
A4 Norvegia - Danimarca 3-2, Portogallo - Galles 1-0 
B3 Kosovo - Repubblica d'Irlanda 1-0, Austria - Israele 3-1
D1 Andorra - Malta 1-2
D2 Liechtenstein - Lituania 0-2

Paesi Bassi - Germania 1-1

L'esultanza di Felix Nmecha dopo il gol con la Germania
L'esultanza di Felix Nmecha dopo il gol con la GermaniaGetty Images

La rete di Gakpo nei minuti di recupero consente ai Paesi Bassi di strappare un punto e garantire un esordio senza sconfitte sia al nuovo allenatore Xavi Hernández che a Klopp, alla sua prima partita alla guida della Germania.

Felix Nmecha alla mezz'ora porta in vantaggio la Germania da distanza ravvicinata dopo che un tiro di Karim Adeyemi viene respinto. Sia Adeyemi che l'olandese Mexx Meerdink, entrato a partita in corso, vanno vicino al gol, ma a mettere il sigillo alla partita ci pensa Gakpo con un tiro al volo al 92'.

Serbia - Grecia 1-2

L'esultanza della Grecia per il gol sul finale che è valso la vittoria
L'esultanza della Grecia per il gol sul finale che è valso la vittoriaAFP via Getty Images

Il subentrato Tasos Douvikas decide la partita all’ultimo respiro con un colpo di testa su un magnifico cross di Kostas Tsimikas, poco dopo il palo colpito da Saša Lukić dall’altra parte del campo per la Serbia.

I padroni di casa passano in vantaggio al quarto minuto con Andrija Živković su assist di Dušan Tadić – al suo ritorno in Nazionale dopo il ritiro. Vangelis Pavlidis prova subito a pareggiare ma il suo tiro colpisce il palo. Da quel momento in poi la Grecia domina la partita, ma trova il pari solo al 74° minuto con Christos Tzolis, prima del gol della vittoria al quinto minuto di recupero di Douvikas.

Norvegia - Danimarca 3-2

La gioia di Erling Haaland dopo il 2-0 della Norvegia
La gioia di Erling Haaland dopo il 2-0 della NorvegiaGetty Images

La Norvegia vince il derby del nord Europa a Oslo, grazie al gol decisivo di Erling Haaland al 74’.

Oscar Bobb apre le marcature al 14' con un bel tiro a giro. Dopo soli quattro minuti Haaland raddoppia il vantaggio della Norvegia, raccogliendo un passaggio di Antonio Nusa e infilando la palla in rete con un tocco di punta. Un calcio di punizione battuto magistralmente da Mikkel Damsgaard permette alla Danimarca di accorciare le distanze prima del pari di Rasmus Højlund con un colpo di testa all’ora di gioco. Ma al 74' ci pensa Haaland a regalare il successo alla Norvegia per 3-2.

Portogallo - Galles 1-0

João Félix viene festeggiato dai compagni dopo il primo gol del Portogallo
João Félix viene festeggiato dai compagni dopo il primo gol del PortogalloPA Images via Getty Images

Il gol di João Félix al 22° minuto basta al Portogallo per battere il Galles a Lisbona.

I campioni in carica partono forte e sfiorano due volte il vantaggio: prima con un tiro di Cristiano Ronaldo che lambisce il palo, poi con un colpo di testa di Rúben Dias. Al 22' il Portogallo segna l'unico gol della partita con una conclusione potente di João Félix su assist di Nuno Mendes. La Seleção domina per lunghi tratti, ma il Galles, appena promosso, sfiora il pareggio a 16 minuti dalla fine, quando Brennan Johnson calcia al volo da posizione defilata colpendo la traversa, quando solo l’ottimo intervento di Rúben Dias impedisce agli ospiti di capitalizzare il rimbalzo.

Il meglio dagli altri campi

L'esultanza di Vedat Muriqi (a destra) dopo il gol della vittoria del Kosovo
L'esultanza di Vedat Muriqi (a destra) dopo il gol della vittoria del KosovoSportsfile via Getty Images
  • Vedat Muriqi segna all'83' di testa l'unico gol nella vittoria del Kosovo in casa contro la Repubblica d'Irlanda.
  • L'Austria segna due gol tra il 90' e il 93', battendo per 3-1 un Israele rimasto in dieci uomini.
  • Lukas Michelbrink e Artūr Dolžnikov segnano le reti che regalano il successo alla Lituania per 2-0 in trasferta contro il Liechtenstein.
  • L'andorrano Guillaume Lopez ha segnato il primo gol della stagione 2026/27 della Nations League, ma il magnifico gol del pareggio di Irvin Cardona e il gol della vittoria di Teddy Teuma nei minuti finali hanno regalato i tre punti a Malta.

Calendario prima giornata

Orari CET; inizio ore 20:45 se non indicato.

Venerdì 25 settembre

B2 Georgia - Irlanda del Nord (18:00)
C2 Armenia - Lettonia (18:00)
A1 Italia - Belgio
A1 Turchia - Francia
B2 Ungheria - Ucraina
B4 Polonia - Bosnia-Erzegovina
B4 Svezia - Romania
C2 Montenegro - Cipro

Sabato 26 settembre

B1 Slovenia - Scozia (15:00)
C1 San Marino - Finlandia (18:00)
C3 Isole Faroe - Kazakistan (18:00)
C4 Bulgaria -  Lussemburgo (18:00)
C4 Islanda - Estonia (18:00)
A3 Cechia - Croazia
A3 Inghilterra - Spagna
B1 Macedonia del Nord - Svizzera
C1 Albania - Bielorussia
C3 Slovacchia - Moldavia

© 1998-2026 UEFA. All rights reserved. Ultimo aggiornamento: giovedì 24 settembre 2026

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