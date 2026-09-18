UEFA Nations League: la prima volta di Zinédine Zidane, Jürgen Klopp, Xavi e Roberto Mancini

La UEFA Nations League torna per l'edizione 2026/27 con nuove ambizioni per tutti e nuovi allenatori per alcuni.

Con Zinédine Zidane, Jürgen Klopp, Roberto Mancini e Xavi Hernández tra Ct i pronti a lasciare il segno, ecco un profilo di tutti i nuovi arrivati in panchina in Lega A.

Germania: Jurgen Klopp

Klopp vanta oltre vent'anni di esperienza a livello di club ma è al debutto con una nazionale. La sua ultima esperienza al Liverpool si è conclusa nel 2024 dopo nove anni entusiasmanti, durante i quali ha vinto la UEFA Champions League 2018/19 e il campionato inglese la stagione successiva.

Jürgen Klopp sulla sua nomina a Ct della Germania "È l'apice, il punto più alto in assoluto della mia carriera da allenatore. Darò tutto me stesso".

Prima di questo incarico, Klopp aveva vinto due campionati con il Borussia Dortmund, che ha anche portato in finale di Champions League nel 2013, e aveva ottenuto la prima promozione del Mainz in Bundesliga nel 2004.

Prima partita: Paesi Bassi - Germania (24/09/2026)

Paesi Bassi: Xavi Hernández

Xavi Hernández è il nuovo Ct dei Paesi Bassi NurPhoto via Getty Images

Pochi possono eguagliare i successi ottenuti da Xavi nella sua brillante carriera a livello di club e in nazionale: otto campionati e quattro Champions League in 17 stagioni con il Barcellona, due vittorie a UEFA EURO (2008 e 2012) e una Coppa del Mondo FIFA con la Spagna.

Xavi sulla sua nomina a Ct dei Paesi Bassi "Essendo cresciuto nelle giovanili del Barcellona, con forti influenze da parte di Johan Cruyff e Rinus Michels, sento un legame speciale con il calcio di questo paese".

Nel 2019, Xavi ha intrapreso la carriera di allenatore, portando l'Al-Sadd alla vittoria del campionato qatariano nella sua ultima stagione, per poi tornare al Barcellona nel novembre 2021. Con lui, il Barça ha vinto il campionato 2022/23; non avendo vinto altri trofei, il tecnico ha lasciato l'incarico nel maggio 2024.

Prima partita: Paesi Bassi - Germania (24/09/2026)

Portogallo: Jorge Jesus

Il Portogallo campione in carica si presenta in Nations League 2026/27 con un nuovo Ct, Jorge Jesus. L'ex centrocampista, 72 anni, si è fatto conoscere da allenatore grazie ai suoi successi a livello di club in Portogallo; in particolare con il Benfica, con cui ha vinto tre campionati.

Jorge Jesus sulla sua nomina a Ct del Portogallo "Voglio che i miei giocatori capiscano che, per vincere, devono pagarne il prezzo. Tutti noi dobbiamo pagarne il prezzo".

Successi simili sono arrivati in Brasile con il Flamengo, con cui ha vinto il campionato e la Copa Libertadores nel 2019, e in Arabia Saudita, dove ha vinto il suo secondo campionato la scorsa stagione con l'Al Nassr. In squadra c'era Cristiano Ronaldo, che il tecnico ha descritto come un "simbolo del calcio portoghese".

Prima partita: Portogallo - Galles (24/09/2026)

Francia: Zinédine Zidane

Considerato uno dei giocatori francesi più forti di tutti i tempi, "Zizou" sa bene cosa significhi vincere con la nazionale. Ha infatti segnato due gol nella finale del Mondiale del 1998, vinta dai transalpini, ed è stato un giocatore chiave anche nel trionfo a EURO 2000 due anni dopo.

Zinédine Zidane sulla sua nomina a Ct della Francia "Negli ultimi quattro o cinque anni ho ricevuto offerte da vari club, ma le ho rifiutate tutte per la Francia".

Il passaggio di Zidane alla carriera da allenatore è stato fluido come il suo talento da giocatore, con la conquista di tre Champions League con il Real Madrid dal 2016. Dopo aver lasciato le merengues nell'estate 2018, è tornato per un secondo mandato tra il 2019 e il 2021 (il suo incarico più recente), vincendo un altro campionato.

Prima partita: Turchia - Francia (25/09/2026)

La grande partita di Zidane a EURO 2000 contro il Portogallo

Italia: Roberto Mancini

Roberto Mancini ha vinto UEFA EURO 2020 Getty Images

Artefice del successo dell'Italia agli Europei del 2020, Mancini torna sulla panchina azzurra per un secondo mandato, con la speranza di ridare lustro alla nazionale. Prima di intraprendere la sua brillante carriera da allenatore nel 2001, ha collezionato 36 presenze con gli Azzurri, collezionando quattro presenze nella corsa verso le semifinali degli Europei del 1998.

Roberto Mancini sul suo ritorno sulla panchina azzurra "Cercherò di fare in modo che la squadra sia così bella e giochi così bene da far innamorare i tifosi".

Mancini ha vinto il campionato in Inghilterra, Italia e Qatar da allenatore e ha portato l'Italia al terzo posto sia nella UEFA Nations League 2020/21 che in quella del 2022/23 durante il suo primo mandato (2018-2023). Avrà un bel ricordo del primo avversario, il Belgio, che ha sconfitto ai quarti di finale di EURO 2020.

Prima partita: Italia - Belgio (25/09/2026)

Belgio: Mark van Bommel

L'ex centrocampista ha collezionato 79 presenze nella nazionale dei Paesi Bassi tra il 2000 e il 2012, di cui 16 da capitano, e ha raggiunto la finale dei Mondiali del 2010. In una carriera a livello di club che ha toccato Fortuna Sittard, PSV, Barcellona, Bayern München e Milan, Van Bommel ha vinto campionati in quattro paesi e una Champions League.

Mark van Bommel sulla nomina a Ct del Belgio "Il Belgio ha giocatori eccezionali e potenzialità enormi. Insieme al mio staff tecnico, vogliamo costruire una squadra disciplinata, ambiziosa e abbastanza coraggiosa da competere con le migliori".

Van Bommel ha allenato PSV, Wolfsburg e Royal Antwerp tra il 2018 e il 2024, ma è al primo incarico in nazionale dopi aver ricoperto il ruolo di vice in Australia e Arabia Saudita.

Prima partita: Italia - Belgio (25/09/2026)

Croazia: Slaven Bilić

Slaven Bilić durante un allenamento con la Croazia nel 2012 Getty Images

Come l'Italia con Roberto Mancini, la Croazia e Slaven Bilić iniziano un secondo percorso insieme. Bilić, che ha collezionato 44 presenze con la Croazia da giocatore, ha guidato la nazionale per 65 partite tra il 2006 e il 2012, subendo solo otto sconfitte.

Slaven Bilić sulla nomina a Ct della Croazia "Sono sinceramente felice di iniziare questa nuova sfida e mi sento preparato: sono un allenatore più maturo ed esperto rispetto al 2006, ma con la stessa motivazione e lo stesso desiderio di vedere la Croazia rimanere forte, audace e vincente".

Bilić ha allenato club come Beşiktaş, West Ham e West Brom in 14 anni, concludendo la sua ultima esperienza con l'Al-Fateh in Arabia Saudita nell'agosto del 2024.

Prima partita: Cechia - Croazia (26/09/2026)

Cechia: Santi Denia

Come l'attuale commissario tecnico della Spagna, Luis de la Fuente, Santi Denia si è costruito la sua reputazione vincendo con le nazionali giovanili spagnole. Ha infatti guidato la Spagna alla vittoria del Campionato Europeo Under 17 nel 2017 e dell'Europeo Under 19 due anni dopo, prima del suo più grande successo nel 2024: la medaglia d'oro olimpica a Parigi.

Santi Denia sulla nomina a Ct della Cechia "Sono felicissimo di essere qui. Sono anche estremamente motivato, perché considero la possibilità di guidare la nazionale ceca una grande opportunità. Il calcio ceco ha una storia gloriosa".

Denia ha trascorso l'intera carriera da giocatore in Spagna, collezionando oltre 100 presenze con l'Albacete e quasi 300 con l'Atletico Madrid, oltre a due presenze in nazionale maggiore. La terza partita alla guida della Cechia lo vedrà impegnato in trasferta a Oviedo contro la Spagna. ﻿



Prima partita: Cechia - Croazia (26/09/2026)