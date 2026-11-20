Un gol in avvio può cambiare la partita, rendendola ancora più offensiva o difensiva a seconda dei casi. Artsiom Shumanski, della Bielorussia, ha stabilito un nuovo record in UEFA Nations League segnando dopo appena 11 secondi il gol che si è rivelato decisivo contro la Finlandia.

Elenchiamo i gol più veloci nella competizione.

Chi sono i marcatori più veloci nella storia della Nations League?

11 secondi: Artsiom Shumanski (Bielorussia) contro Finlandia, 06/10/2026

13 secondi: Bradley Barcola (Francia) contro Italia, 06/09/2024

37 secondi: Kieffer Moore (Galles) contro Montenegro, 09/09/2024

54 secondi: Danylo Sikan (Ucraina) contro Georgia, 17/11/2026

57 secondi: Haris Seferović (Svizzera) contro Portogallo, 12/06/2022

59 secondi: Andrea Cambiaso (Italia) contro Belgio, 10/10/2024

1 minuto 2 secondi: Arber Zeneli (Kosovo) contro Azerbaigian, 20/11/2018

1 minuto 6 secondi: Thorgan Hazard (Belgio) contro Svizzera, 18/11/2018

1 minuto 7 secondi: Daniel Bîrligea (Romania) contro Cipro, 18/11/2024

1 minuto 7 secondi: Orri Óskarsson (Islanda) contro Kosovo, 23/03/2025

1 minuto 11 secondi: Lamine Yamal (Spagna) contro Croazia, 29/09/2026

Ultimo aggiornamento: 20 novembre 2026

Un lancio lungo del portiere, una sponda del compagno di squadra German Barkovski e un rimpallo fortunato su un difensore hanno spianato la strada a Shumanski, che ha concluso splendidamente dal limite dell’area contro la Finlandia dopo appena 11 secondi. "In allenamento ci eravamo esercitati a giocare a due tocchi e ci era riuscito bene", ha raccontato il 21enne. "Siamo riusciti a farlo bene anche in partita".

Non ci è voluto molto perché Barcola lasciasse il segno al debutto in Nations League. Nel giro di 13 secondi, l'attaccante ha anticipato Giovanni Di Lorenzo su un retropassaggio e ha piazzato la palla all'incrocio. "Non ero ancora pronto, non mi ero neanche messo i guanti", ha scherzato il portiere azzurro Gianluigi Donnarumma, aggiungendo; "Prendere gol così presto è dura". L'Italia, però, si è rimboccata le maniche e alla fine ha vinto 3-1.

L'attaccante gallese Kieffer Moore – terzo nella lista – è invece riuscito a festeggiare al termine dei 90 minuti, perché il suo gol dopo 37 secondi si è sommato a quello dalla distanza di Harry Wilson e ha regalato a Craig Bellamy la prima vittoria da Ct.