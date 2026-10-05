Classifica marcatori di tutti i tempi in Nations League: Erling Haaland, Aleksandar Mitrović, Cristiano Ronaldo, Viktor Gyökeres
lunedì 5 ottobre 2026
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Erling Haaland è il migliori marcatore di tutti i tempi in UEFA Nations League e uno dei 18 che hanno segnato una tripletta.
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Dalla tripletta di Cristiano Ronaldo nella semifinale dell'edizione inaugurale alla serie di gol di Viktor Gyökeres nella stagione 2024/25, la UEFA Nations League ha regalato gol e goleador indimenticabili sin dal suo lancio.
UEFA.com elenca la classifica marcatori di tutti i tempi della competizione.
Chi sono i migliori marcatori assoluti in Nations League?
22: Erling Haaland (Norvegia)
15: Aleksandar Mitrović (Serbia)
15: Cristiano Ronaldo (Portogallo)
14: Viktor Gyökeres (Svezia)
14: Romelu Lukaku (Belgio)
14: Vedat Muriqi (Kosovo)
12: Harry Kane (Inghilterra)
10: Kylian Mbappé (Francia)
10: Danel Sinani (Lussemburgo)
9: Edin Džeko (Bosnia-Erzegovina)
9: Christian Eriksen (Danimarca)
8: Memphis Depay (Paesi Bassi)
8: Khvicha Kvaratskhelia (Georgia)
8: Georges Mikautadze (Georgia)
8: Stefan Mugoša (Montenegro)
8: Orri Óskarsson (Islanda)
8: Mikel Oyarzabal (Spagna)
8: Teemu Pukki (Finlandia)
8: Benjamin Šeško (Slovenia)
Con la doppietta contro la Slovenia nel 2024, Haaland è diventato il capocannoniere di tutti i tempi del suo paese, battendo il record stabilito da Jørgen Juve nel 1934. L'attaccante del Man City ha iniziato la stagione 2026/27 di Nations League con una doppietta contro la Danimarca e un gol contro il Galles che l'hanno portato a 22 gol in sole 169 partite nella competizione.
Chi ha segnato una tripletta in Nations League?
Yura Mocontroisyan* (Armenia) contro Gibilterra, 16/11/2018
Haris Seferović (Svizzera) contro Belgio, 18/11/2018
James Forrest (Scozia) contro Israele, 20/11/2018
Arber Zeneli (Kosovo) contro Azerbaigian, 20/11/2018
Cristiano Ronaldo (Portogallo) contro Svizzera, 05/06/2019
Erling Haaland (Norvegia) contro Romania, 11/10/2020
Eran Zahavi (Israele) contro Slovacchia, 14/10/2020
Haris Vučkić (Slovenia) contro Moldavia, 14/10/2020
Ferran Torres (Spagna) contro Germania, 17/11/2020
Stefan Mugoša (Montenegro) contro Romania, 14/06/2022
Aleksandar Mitrović (Serbia) contro la Svezia, 24/09/2022
Benjamin Šeško (Slovenia) contro Kazakistan, 09/09/2024
Kerem Aktürkoğlu (Turchia) contro Islanda, 09/09/2024
Isaac Price (Irlanda del Nord) contro Bulgaria, 15/10/2024
Erling Haaland (Norvegia) contro Kazakistan, 17/11/2024
Viktor Gyökeres* (Svezia) contro Azerbaigian, 19/11/2024
Nikola Krstović (Montenegro) contro Turchia, 19/11/2024
Vedat Muriqi (Kosovo) contro Islanda, 23/03/2025
Joel Pohjanpalo (Finlandia) contro San Marino, 26/09/2026
Robert Lewandowski (Polonia) contro Romania, 02/10/2026
*Indica quattro gol segnati
In totale, sono 19 i giocatori che hanno realizzato triplette in Nations League, con Robert Lewandowski della Polonia che è l'ultimo della lista dopo la tripletta realizzata nel successo per 6-0 contro la Romania nell'ottobre 2026. Haaland (20 anni e 82 giorni) e Ferran Torres (20 anni e 262 giorni) sono i giocatori più giovani ad aver realizzato una tripletta nella competizione, mentre Ronaldo è l'unico giocatore ad aver segnato una tripletta nelle finali di Nations League, con la sua tripletta che ha aiutato il Portogallo a superare la Svizzera nelle semifinali del 2019.
Chi ha segnato in più partite consecutive di Nations League?
7: Viktor Gyökeres (Svezia), 14/10/2024 – presente
5: Aleksandar Mitrović (Serbia), 05/06/2022 – 12/10/2024
5: Benjamin Šeško (Slovenia), 12/06/2022 – 09/09/2024
5: Harry Kane (Inghilterra), 17/11/2024 – oggi
4: João Félix (Portogallo), 18/11/2024 – 01/10/26
4: Anthony Gordon (Inghilterra), 17/11/2024 – oggi
4: Răzvan Marin (Romania), 06/09/2024 – 15/10/2024
4: Khvicha Kvaratskhelia (Georgia), 14/10/2020 – 09/06/2022
4: Georges Mikautadze (Georgia), 16/11/2024 – 25/09/2026
Grazie al gol segnato contro la Bosnia ed Erzegovina, Viktor Gyökeres è diventato il primo giocatore nella storia della Nations League ad andare a segno in sei partite consecutive.
La sua striscia è iniziata nell'ottobre 2024 con la rete nella vittoria per 3-0 in Estonia, proseguendo poi con i gol contro Slovacchia e Azerbaigian nella Lega C. Ha mantenuto la serie positiva anche nella Lega B all'inizio della stagione 2026/27, andando a segno in casa contro Romania e Polonia prima di realizzare il gol da record il 2 ottobre a Zenica.
Tre giorni dopo, è andato in rete per la settima partita consecutiva firmando il gol decisivo nell'1-0 in Romania.