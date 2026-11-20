Nel successo della Spagna sulla Croazia nella finale della terza edizione di UEFA Nations League, il 34enne Jordi Alba e il 37enne Luka Modrić sono stati i capitani delle rispettive nazionali. La Francia, vittoriosa nella seconda edizione, invece è stata capitanata dal 34enne Hugo Lloris, mentre il 34enne Cristiano Ronaldo è stato il capitano del Portogallo nel successo nell'edizione inaugurale.

Vi sveliamo i giocatori più longevi che hanno partecipato alla Nations League.

Chi sono i giocatori più anziani nella storia della Nations League?

43 anni 14 giorni: Lee Casciaro (Gibilterra) contro Liechtenstein, 13/10/2024

42 anni 250 giorni: Georgi Petkov (Bulgaria) contro Slovenia, 19/11/2018

42 anni 182 giorni: Ildefons Lima (Andorra) contro Liechtenstein, 10/06/2022

42 anni 87 giorni: Marc Pujol (Andorra) contro Moldavia, 16/11/2024

42 anni 82 giorni: Craig Gordon (Scozia) contro Grecia, 23/03/2025

41 anni 231 giorni: Cristiano Ronaldo (Portogallo) contro Galles, 24/09/2026

41 anni 67 giorni: Luka Modrić (Croazia) contro Cechia, 15/11/202641 anni 61 giorni: Roy Chipolina (Gibilterra) contro Lituania, 21/03/2024

40 anni e 199 giorni: Edin Džeko (Bosnia-Erzegovina) contro Svezia, 02/10/2026

40 anni 152 giorni: Juli Sánchez (Andorra) contro Lettonia, 19/11/2018

Edin Džeko viene omaggiato dai suoi compagni della Bosnia-Erzegovina Getty Images

Quando l'attaccante di Gibilterra, Casciaro, è sceso in campo sul finale dello 0-0 col Liechtenstein nel 2024, ha allungato il suo record di giocatore più anziano della Nations League. Cristiano Ronaldo, Luka Modrić ed Edin Džeko hanno migliorato la loro posizione nella classifica dell'edizione 2026/27, con Džeko che è entrato nella top ten proprio nella sua ultima partita in nazionale.

Chi sono i giocatori più anziani che hanno giocato le fasi finali di Nations League?

40 anni 123 giorni: Cristiano Ronaldo (Portogallo) contro Spagna, 08/06/2025

37 anni 282 giorni: Luka Modrić* (Croazia) contro Spagna, 18/06/2023

37 anni 209 giorni: Jesús Navas* (Spagna) contro Croazia, 18/06/2023

37 anni 53 giorni: Giorgio Chiellini (Italia) contro Spagna, 06/10/2021

36 anni 99 giorni: Pepe (Portogallo) contro Svizzera, 05/06/2019

36 anni 45 giorni: Leonardo Bonucci (Italia) contro Spagna, 15/06/2023

35 anni 169 giorni: José Fonte* (Portogallo) contro Paesi Bassi, 09/06/2019

35 anni 128 giorni: Francesco Acerbi (Italia) contro Paesi Bassi, 18/06/2023

34 anni 288 giorni: Hugo Lloris* (Francia) contro Spagna, 10/10/2021

34 anni 169 giorni: Jan Vertonghen (Belgio) contro Italia, 10/10/2021

*Presenza in una finale di Nations League

Jesús Navas ha sollevato il trofeo dopo il successo della Spagna ai rigori sulla Croazia in finale di Nations League Getty Images

Cristiano Ronaldo è abituato a riscrivere i record e ne ha aggiunto un altro alla sua collezione in occasione delle Finals del 2025, giocando e segnando nella semifinale vinta dal Portogallo per 2-1 contro i padroni di casa della Germania, prima del gol del pareggio nel successo ai rigori in finale contro la Spagna.