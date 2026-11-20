Giocatori più anziani in Nations League: Lee Casciaro, Cristiano Ronaldo, Luka Modrić, Edin Džeko
venerdì 20 novembre 2026
Intro articolo
Lee Casciaro di Gibilterra ha battuto Cristiano Ronaldo e Luka Modrić in una speciale classifica di UEFA Nations League.
Contenuti top media
Corpo articolo
Nel successo della Spagna sulla Croazia nella finale della terza edizione di UEFA Nations League, il 34enne Jordi Alba e il 37enne Luka Modrić sono stati i capitani delle rispettive nazionali. La Francia, vittoriosa nella seconda edizione, invece è stata capitanata dal 34enne Hugo Lloris, mentre il 34enne Cristiano Ronaldo è stato il capitano del Portogallo nel successo nell'edizione inaugurale.
Vi sveliamo i giocatori più longevi che hanno partecipato alla Nations League.
Chi sono i giocatori più anziani nella storia della Nations League?
43 anni 14 giorni: Lee Casciaro (Gibilterra) contro Liechtenstein, 13/10/2024
42 anni 250 giorni: Georgi Petkov (Bulgaria) contro Slovenia, 19/11/2018
42 anni 182 giorni: Ildefons Lima (Andorra) contro Liechtenstein, 10/06/2022
42 anni 87 giorni: Marc Pujol (Andorra) contro Moldavia, 16/11/2024
42 anni 82 giorni: Craig Gordon (Scozia) contro Grecia, 23/03/2025
41 anni 231 giorni: Cristiano Ronaldo (Portogallo) contro Galles, 24/09/2026
41 anni 67 giorni: Luka Modrić (Croazia) contro Cechia, 15/11/202641 anni 61 giorni: Roy Chipolina (Gibilterra) contro Lituania, 21/03/2024
40 anni e 199 giorni: Edin Džeko (Bosnia-Erzegovina) contro Svezia, 02/10/2026
40 anni 152 giorni: Juli Sánchez (Andorra) contro Lettonia, 19/11/2018
Quando l'attaccante di Gibilterra, Casciaro, è sceso in campo sul finale dello 0-0 col Liechtenstein nel 2024, ha allungato il suo record di giocatore più anziano della Nations League. Cristiano Ronaldo, Luka Modrić ed Edin Džeko hanno migliorato la loro posizione nella classifica dell'edizione 2026/27, con Džeko che è entrato nella top ten proprio nella sua ultima partita in nazionale.
Chi sono i giocatori più anziani che hanno giocato le fasi finali di Nations League?
40 anni 123 giorni: Cristiano Ronaldo (Portogallo) contro Spagna, 08/06/2025
37 anni 282 giorni: Luka Modrić* (Croazia) contro Spagna, 18/06/2023
37 anni 209 giorni: Jesús Navas* (Spagna) contro Croazia, 18/06/2023
37 anni 53 giorni: Giorgio Chiellini (Italia) contro Spagna, 06/10/2021
36 anni 99 giorni: Pepe (Portogallo) contro Svizzera, 05/06/2019
36 anni 45 giorni: Leonardo Bonucci (Italia) contro Spagna, 15/06/2023
35 anni 169 giorni: José Fonte* (Portogallo) contro Paesi Bassi, 09/06/2019
35 anni 128 giorni: Francesco Acerbi (Italia) contro Paesi Bassi, 18/06/2023
34 anni 288 giorni: Hugo Lloris* (Francia) contro Spagna, 10/10/2021
34 anni 169 giorni: Jan Vertonghen (Belgio) contro Italia, 10/10/2021
*Presenza in una finale di Nations League
Cristiano Ronaldo è abituato a riscrivere i record e ne ha aggiunto un altro alla sua collezione in occasione delle Finals del 2025, giocando e segnando nella semifinale vinta dal Portogallo per 2-1 contro i padroni di casa della Germania, prima del gol del pareggio nel successo ai rigori in finale contro la Spagna.