Marcatori più giovani della Nations League: Konstantinos Karetsas, Lamine Yamal, Gavi, Ansu Fati

Tre dei quattro giocatori che hanno segnato in una finale di Nations League avevano meno di 25 anni quando hanno trovato la rete. L'attaccante della Francia, Karim Benzema, è l'unico veterano di questa classifica, evidenziando l'impatto che i giovani possono avere sul palcoscenico più importante.

UEFA.com elenca i giocatori più giovani ad aver segnato nella storia della competizione.

Chi sono i più giovani marcatori della Nations League?

17 anni 124 giorni: Konstantinos Karetsas (Grecia) contro Scozia, 23/03/2025

17 anni 253 giorni: Lamine Yamal (Spagna) contro Paesi Bassi, 23/03/2025

17 anni 304 giorni: Gavi (Spagna) contro Cechia, 05/06/2022

17 anni 311 giorni: Ansu Fati (Spagna) contro Ucraina, 06/09/2020

17 anni 346 giorni: James Scanlon (Gibilterra) contro Liechtenstein, 08/09/2024

18 anni 104 giorni: Jérémy Doku (Belgio) contro Islanda, 08/09/2020

18 anni 221 giorni: Wilfried Gnonto (Italia) contro Germania, 14/06/2022

18 anni 248 giorni: Andre Tjay De Barr (Gibilterra) contro Armenia, 16/11/2018

18 anni 253 giorni: Vincent Thill (Lussemburgo) contro San Marino, 15/10/2018

18 anni 254 giorni: Yerkebulan Seidakhmet (Kazakistan) contro Andorra, 16/10/2018



L'esultanza di Lamine Yamal dopo il gol ai Paesi Bassi Getty Images

Lo spagnolo Gavi aveva iniziato il 23 marzo 2025 da marcatore più giovane della Nations League dopo aver rubato lo scettro al compagno di squadra di Spagna e Barcellona, Fati, nel 2022. Tuttavia il giovane spagnolo ha concluso la giornata come terzo di questa speciale classifica dopo essere stato scavalcato dal greco Konstantinos Karetsas, col gol nel successo contro la Scozia, e da Lamine Yamal.

Chi sono i più giovani marcatori delle semifinali e della finale del terzo posto?

19 anni 298 giorni: Matthijs de Ligt (Paesi Bassi) contro Inghilterra, 06/06/2019

20 anni 214 giorni: Charles De Ketelaere (Belgio) contro Italia, 10/10/2021

20 anni 238 giorni: Yeremy Pino (Spagna) contro Italia, 15/06/2023

21 anni 218 giorni: Marcus Rashford (Inghilterra) contro Paesi Bassi, 06/06/2019

21 anni 219 giorni: Ferran Torres (Spagna) contro Italia, 06/10/2021

22 anni 291 giorni: Kylian Mbappé (Francia) contro Belgio, 07/10/2021

23 anni 269 giorni: Davide Frattesi (Italia) contro Paesi Bassi, 18/06/2023

23 giorni 362 giorni: Noa Lang (Paesi Bassi) contro Croazia, 14/06/2023

24 anni 1 giorni: Theo Hernández (Francia) contro Belgio, 07/10/2021

Matthijs de Ligt festeggia il gol dei Paesi Bassi durante la semifinale di Nations League contro l'Inghilterra Popperfoto via Getty Images

In una lista che contiene talenti offensivi come Rashford, Torres e Mbappé, è il difensore dei Paesi Bassi, De Ligt, a conquistare il titolo di più giovane marcatore delle fasi finali di Nations League. L'attuale difensore del Manchester United ha segnato a Jordan Pickford con un colpo di testa pareggiando il vantaggio del suo attuale compagno di squadra Rashford nel successo dei Paesi Bassi sull'Inghilterra in semifinale.

Chi sono i giocatori più giovani ad aver segnato in una finale di Nations League?

22 anni 192 giorni: Gonçalo Guedes (Portogallo) contro Paesi Bassi, 09/06/2019

22 anni 294 giorni: Kylian Mbappé (Francia) contro Spagna, 10/10/2021

24 anni 172 giorni: Mikel Oyarzabal (Spagna) contro Francia, 10/10/2021

33 anni 295 giorni: Karim Benzema (Francia) contro Spagna, 10/10/2021

Gonçalo Guedes (a destra) festeggia il gol della vittoria nella finale della Nations League 2019 Getty Images

I marcatori dei gol decisivi nella prima e nella seconda finale di Nations League sono anche i due giocatori più giovani ad aver segnato in questa fase della competizione. Guedes ha segnato il gol decisivo nel successo del Portogallo nell'edizione inaugurale con un tiro da fuori area al 60° minuto, mentre Mbappé ha completato la rimonta francese all'80° minuto dopo il pareggio di Benzema.