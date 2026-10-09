Marcatori più anziani in Nations League: Luka Modrić davanti a Cristiano Ronaldo, Edin Džeko e Robert Lewandowski

Cristiano Ronaldo ha scritto un nuovo record nella ﻿UEFA Nations League 2024/25, quando è diventato il primo calciatore sopra i 40 anni a segnare nella competizione, ma Luka Modrić ha superato il suo ex compagno di squadra del Real Madrid nella fase a leghe dell'attuale edizione.

Ecco la classifica dei marcatori più anziani nella storia della Nations League.

I marcatori più anziani nella storia della Nations League

41 anni e 17 giorni: Luka Modrić (Croazia) contro Cechia, 26/09/2026

40 anni e 123 giorni: Cristiano Ronaldo (Portogallo) contro Spagna, 08/06/2025

39 anni e 246 giorni: Roy Chipolina (Gibilterra) contro Bulgaria, 23/09/2022

38 anni e 208 giorni: Edin Džeko (Bosnia-Erzegovina) contro Germania, 11/10/2024

38 anni e 42 giorni: Robert Lewandowski (Polonia) contro Romania, 02/10/2026

37 anni e 297 giorni: Konstantin Vassiljev (Estonia) contro Malta, 09/06/2022

37 anni e 247 giorni: Márcio Vieira (Andorra) contro Moldova, 14/06/2022

37 anni e 246 giorni: Ivan Perišić (Croazia) contro Spagna, 06/10/2026

37 anni e 143 giorni: Michael Mifsud (Malta) contro Isole Faroe, 07/09/2018

37 anni e 76 giorni: Goran Pandev (Macedonia del Nord) contro Estonia, 11/10/2020



Robert Lewandowski festeggia uno dei suoi tre gol con la Polonia contro la Romania Getty Images

Cristiano Ronaldo ha conquistato questo primato nella fase a leghe 2024/25, prima di allungare il proprio record nei quarti di finale, nelle semifinali e in finale, ma il fuoriclasse croato Luka Modrić lo ha superato nell’edizione 2026/27.

Modrić, autore di un gol nella vittoria della prima giornata contro la Cechia, è uno dei tre giocatori della lista ad aver segnato nella stagione in corso. Gli altri sono il compagno di squadra croato Ivan Perišić e il fuoriclasse polacco Robert Lewandowski, autore di una tripletta contro la Romania.

Chi sono i marcatori più anziani della fase finale di Nations League?

40 anni e 123 giorni: Cristiano Ronaldo* (Portogallo) contro Spagna, 08/06/2025

37 anni e 278 giorni: Luka Modrić (Croazia) contro Paesi Bassi, 14/06/2023

33 anni e 295 giorni: Karim Benzema* (Francia) contro Spagna, 10/10/2021

33 anni e 115 giorni: Ciro Immobile (Italia) contro Spagna, 15/06/2023

33 anni e 80 giorni: Joselu (Spagna) contro Italia, 15/06/2023

32 anni e 219 giorni: Georginio Wijnaldum (Paesi Bassi) contro Italia, 18/06/2023

31 anni e 360 giorni: Andrej Kramarić (Croazia) contro Paesi Bassi, 14/06/2023

28 anni e 348 giorni: Mikel Merino (Spagna) contro Francia, 05/06/2025

28 anni e 271 giorni: Bruno Petković (Croazia) contro Paesi Bassi, 14/06/2023

28 anni e 147 giorni: Romelu Lukaku (Belgio) contro Francia, 07/10/2021

*Gol in finale di Nations League

Cristiano Ronaldo ha allungato il proprio record nel secondo successo del Portogallo nella competizione SOPA Images/LightRocket via Gett

Ci sono voluti quattro diversi marcatori affinché la Croazia battesse i Paesi Bassi per 4-2 in semifinale della Nations League 2023 e, cosa degna di nota, tutti e quattro quei giocatori si sono classificati tra i dieci giocatori più anziani ad aver segnato nella fase finale in quel momento; tre di loro sono ancora nella classifica dopo l'ingresso di Mikel Merino nel 2025.

Cristiano Ronaldo ha conquistato il primo posto durante la vittoria del Portogallo in semifinale contro la Germania nel 2025 e ha aggiornato il suo record nella finale contro la Spagna.