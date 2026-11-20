La UEFA Nations League ha permesso a molti giovani calciatori di mettersi in mostra in un palcoscenico internazionale, ma chi sono i più giovani nella storia del torneo?

Elenchiamo i giocatori più giovani che hanno partecipato alla competizione.

Chi sono i giocatori più giovani nella storia della Nations League?

16 anni e 261 giorni: Luca Scanlon (Gibilterra) contro Lettonia, 31/03/2026

16 anni e 301 giorni: Patrik Kristal (Estonia) contro Svezia, 08/09/2024

17 anni e 13 giorni: Hamza Kadamani (Lussemburgo) contro Bulgaria, 26/09/2026

17 anni e 19 giorni: Jorthy Mokio (Belgio) contro Ucraina, 20/03/2025

17 anni e 49 giorni: Loizos Loizou (Cipro) contro Montenegro, 05/09/2020

17 anni e 54 giorni: Lamine Yamal (Spagna) contro Serbia, 05/09/2024

17 anni e 57 giorni: Enzo Duarte (Lussemburgo) contro Malta, 26/03/2026

17 anni e 62 giorni: Gavi (Spagna) contro Italia, 06/10/2021

17 anni e 89 giorni: Christophe Andrade Brites (Lussemburgo) contro Irlanda del Nord, 05/09/2024

17 anni e 107 giorni: Sofiane Ikene (Lussemburgo) contro Isole Faroe, 14/06/2022

Lamine Yamal contro la Serbia in Nations League AFP via Getty Images

L'attaccante di Gibilterra, Luca Scanlon, ha superato il centrocampista estone Kristal come giocatore più giovane di sempre ad aver disputato una partita di UEFA Nations League nel marzo 2026, entrando in campo al 73° minuto nella partita di ritorno dello spareggio perso dalla sua nazionale contro la Lettonia.

Nella top ten figurano due giovani talenti della Spagna e del Barcelona (Lamine Yamal e Gavi), ma il Lussemburgo è la nazione più rappresentata nella classifica con quattro giocatori: Hamza Kadamani, Enzo Duarte, Christophe Andrade Brites e Sofiane Ikene..

Chi sono i più giovani ad aver giocato una semifinale o finale per il terzo posto?

17 anni 62 giorni: Gavi (Spagna) contro Italia, 06/10/2021

17 anni 327 giorni: Lamine Yamal (Spagna) contro France, 05/06/2025

18 anni 351 giorni: Yeremy Pino (Spagna) contro Italia, 06/10/2021

19 anni 16 giorni: Noah Okafor (Svizzera) contro Inghilterra, 09/06/2019

19 anni 73 giorni: Jadon Sancho (Inghilterra) contro Paesi Bassi, 06/06/2019

19 anni 207 giorni: João Félix (Portugal) contro Svizzera, 05/06/2019

19 anni 225 giorni: Wilfried Gnonto (Italia) contro Paesi Bassi, 18/06/2023

19 anni 298 giorni: Matthijs de Ligt (Paesi Bassi) contro Inghilterra, 06/06/2019

19 anni 345 giorni: Tom Bischof (Germania) contro Francia, 08/06/2025

20 anni 2 giorni: Désiré Doué (Francia) contro Spagna, 05/06/2025

Désiré Doué in azione contro la Spagna nel 2025 Getty Images

È stato un trionfo dei giovani quello della Spagna nella semifinale di Nations League contro l'Italia nell'ottobre 2021. Una doppietta di Ferran Torres, all'epoca 21enne, li ha aiutati a vincere per 2-1, mentre Gavi e Yeremy Pino sono diventati i giocatori più giovani a partecipare alle fasi finali di Nations League. Yamal è diventato, poi, il secondo più giovane, dopo la doppietta rifilata alla Francia nella semifinale di giugno 2025.

Chi sono i più giovani che hanno partecipato a una finale di Nations League?

17 anni 66 giorni: Gavi (Spagna) contro Francia, 10/10/2021

17 anni e 355 giorni: Lamine Yamal (Spagna) contro Portogallo, 08/06/2025

18 anni 355 giorni: Yeremy Pino (Spagna) contro Francia, 10/10/2021

19 anni 301 giorni: Matthijs de Ligt (Paesi Bassi) contro Portogallo, 09/06/2019



20 anni e 55 giorni: Dean Huijsen (Spagna) contro Portogallo, 08/06/2025

Yeremy Pino (a destra) festeggia il gol di Mikel Oyarzabal nella finale della Nations League 2021 AFP via Getty Images

Gavi rimane il giocatore più giovane ad aver partecipato a una finale di Nations League dopo essere partito titolare nella sconfitta per 2-1 della Spagna contro la Francia nel 2021, anche se il centrocampista del Barcelona si è poi aggiudicato il trofeo nel 2023. Ancora più sorprendente è il fatto che la sua seconda apparizione in finale sia avvenuta a soli 18 anni e 317 giorni, un'età inferiore a quella del terzo classificato, Yeremy Pino.