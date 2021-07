La finale di Nations League 2021: la guida completa

Chi giocherà la finale?

Ad accedere alla finale di UEFA Nations League del 2021 sarà una tra Italia/Spagna e Belgio/Francia. Le quattro squadre si affronteranno in due semifinali, con l'ultima che si giocherà giovedì 7 ottobre. In questa edizione ci sarà una nuova vincitrice, dato che il Portogallo, vincitore della prima edizione, non si è qualificato dal proprio girone.

Quando si giocherà la finale?

La finale si disputerà domenica 10 ottobre alle ore 20:45 CET.

Dove si giocherà?

Lo stadio di San Siro ospiterà la finale Getty Images

La finale si giocherà nello storico stadio di San Siro, impianto dove giocano in casa gli ex campioni d'Europa di AC Milan e Inter. Chiamato come il quartiere in cui si trova, lo stadio ha ospitato le partite di due Coppe del Mondo FIFA, EURO 1980 e quattro finali di Coppa dei Campioni, di cui l'ultima nel 2016. Lo stadio ospiterà la cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali del 2026, e con l'occasione festeggerà i 100 anni dalla sua apertura.

Come posso acquistare i biglietti?

Tutte le informazioni sui biglietti per la finale di UEFA Nations League 2021 verranno riportate qui.

Come posso guardare la finale?

L'elenco completo delle emittenti partner mondiali della UEFA Nations League verrà riportato qui.

Come si sono qualificate alla fase finale?

Le finaliste hanno vinto il proprio girone della Lega A.

Rivivi la fase finale della Nations League 2019

L'Italia ha scavalcato al primo posto i vice campioni del 2019 dell'Olanda in virtù di tre vittorie e tre pareggi.

ha scavalcato al primo posto i vice campioni del 2019 dell'Olanda in virtù di tre vittorie e tre pareggi. La Spagna ha travolto la Germania con un sonoro 6-0 nell'ultima partita del girone, arrivando così al primo posto dopo un girone con risultati altalenanti.

ha travolto la Germania con un sonoro 6-0 nell'ultima partita del girone, arrivando così al primo posto dopo un girone con risultati altalenanti. Il Belgio ha vinto cinque partite su sei superando da capolista un difficile girone nel quale c'erano anche due semifinaliste di UEFA EURO 2020, ovvero Inghilterra e Danimarca.

ha vinto cinque partite su sei superando da capolista un difficile girone nel quale c'erano anche due semifinaliste di UEFA EURO 2020, ovvero Inghilterra e Danimarca. La Francia ha lasciato per strada due soli punti, eliminando i campioni in carica del Portogallo nonché i vice campioni del Mondiale 2018 della Croazia e la Svezia.

Cosa succede se la finale termina in pareggio?



Se il risultato resta in pareggio al termine dei tempi regolamentari, si giocheranno i tempi supplementari. Se il risultato resta in pareggio dopo i 30 minuti aggiuntivi dei supplementari, la partita si deciderà ai calci di rigore.

Che maglie indosseranno le squadre?

La vincitrice della semifinale tra Italia e Spagna sarà designata come squadra in casa e come regola potrà indossare la prima maglia.

Cosa si vince?

Innanzitutto un trofeo in argento sterling da 71 centimetri.

La storia dietro il trofeo della Nations League

Si giocherà una finale per il terzo posto?

Non si gioca una finale EURO per il terzo posto dal 1980, ma in questa competizione le due perdenti della semifinale si affronteranno il 10 ottobre alle 15:00 CET a Torino. Nella finale per il terzo posto del 2019, l'Inghilterra ha battuto la Svizzera.

Cosa posso aspettarmi da UEFA.com?

UEFA.com avrà una propria squadra di reporter a Milano che vi aggiornerà sul pre-partita, sulle ultime notizie e probabili formazioni. Ci saranno aggiornamenti live, foto, analisi, commenti a caldo, highlights e molto altro nel nostro MatchCentre.



Inoltre ci sarà una copertura completa anche su Instagram, Facebook e Twitter.