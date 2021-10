Sergio Busquets nominato Giocatore delle Finals della UEFA Nations League 2021

Lo spagnolo Sergio Busquets ha ricevuto il premio Hisense Giocatore delle Finals al termine della finale di UEFA Nations League giocata allo stadio San Siro di Milano.

Robbie Keane, osservatore tecnico UEFA: "Ha dominato entrambe le partite, ha dettato i tempi e fatto giocare meglio i compagni attorno a lui".

Il capitano della Spagna ha dominato la mediana nella vittoria contro l'Italia in semifinale facendo da schermo alla difesa e distribuendo passaggi a tutto campo - portando 'La Gazzetta dello Sport' a definirlo un 'maestro'. È stato altrettanto importante in finale contro la Francia, dove ha fatto un assist perfetto per il gol del vantaggio di Mikel Oyarzabal prima della rimonta dei francesi.

Giocatore delle Finals: Sergio Busquets

Le statistiche di Busquets in Nations League 2021

Minuti giocati: 180

Assist: 1

Palle recuperate: nove

Precisione passaggi: 94%

Dopo essere stato nominato Giocatore delle Finals nella fase finale in Italia, Busquets avrà il compito di trascinare la Roja il mese prossimo nelle qualificazioni alla Coppa del Mondo FIFA 2022. La Spagna nel Gruppo B affronterà Grecia e Svezia.

Il trofeo

Hisense ha consegnato il trofeo di Giocatore delle Finals a Busquets in collaborazione con la UEFA. Essendo stato progettato e prodotto negli impianti R&D di Qingdao, la sede di Hisense, il trofeo adotta il carattere cinese "信", che significa "fiducia". Il carattere "信" è presente anche nel nome di Hisense.

Basato nel design sul concetto di "Fiducia", il trofeo cattura il principio che la fiducia non solo costituisce la base della comunicazione tra giocatori e squadre, ma funziona anche come ponte tra individui, organizzazioni e nazioni.

Il precedente vincitore Bernardo Silva del Manchester City ha vinto il premio di Giocatore del Torneo 2019 dopo aver contribuito alla vittoria del suo Portogallo in UEFA Nations League.

Osservatori tecnici UEFA

Giovanni van Bronckhorst, Robbie Keane, Vera Pauw.