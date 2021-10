Spagna-Francia 1-2: i Bleus vincono la Nations League

Dopo il Belgio, la Francia batte in rimonta anche la Spagna e conquista l’edizione 2021 della UEFA Nations League. A San Siro i campioni del mondo in carica piegano 2-1 le Furie Rosse, che al Meazza avevano superato l’Italia: Mikel Oyarzabal porta in vantaggio la squadra di Luis Enrique, che poi cade sotto i colpi di Karim Benzema e Kylian Mbappé.

Il racconto della partita

Kylian Mbappé realizza il gol vittoria della Francia contro la Spagna Getty Images

La nazionale di Didier Deschamps si rende pericolosa in avvio con Benzema, che scarta anche Unai Simón ma non riesce a concludere. Nel finale di primo tempo si fa male Raphaël Varane: il neo difensore del Manchester United è costretto a lasciare il posto a Dayot Upamecano.

Nella ripresa la gara si accende. Ferran Torres, due gol contro l’Italia, arriva di un soffio in ritardo sull’assist di Pablo Sarabia, poi Theo Hernandez centra una clamorosa traversa. Al 65’ la Spagna va in vantaggio. Lanciato dal capitano Sergio Busquets, Oyarzabal sfugge proprio a Upamecano e con un sinistro in diagonale trova il bersaglio.

Il vantaggio dura un giro di lancette, perché Benzema trova l’immediato pareggio con un destro a giro bellissimo che trova l’incrocio dei pali. La rimonta è perfezionata a dieci minuti dalla fine: pallone in profondità ancora di Theo Hernandez per Mbappé, che scatta sul filo del fuorigioco e sotto misura supera Unai Simón, trovando il gol che vale il trofeo.

Nel finale Hugo Lloris è super: la Francia resiste agli assalti della Francia e porta a casa il trofeo, raccogliendo l'eredità del Portogallo.

Player of the Match: Karim Benzema (Francia)

"Un gol incredibile nel momento cruciale e tanto lavoro anche senza palla."

Robbie Keane, Osservatore Tecnico UEFA

Formazioni

Spagna: Unai Simón; Azpilicueta, Laporte, Eric García, Alonso; Gavi (Koke 75), Busquets, Rodri (Fornals 84); Sarabia (Pino 61), Ferran Torres (Merino 84), Oyarzabal

Francia: Lloris; Koundé, Varane (Upamecano 43), Kimpembe; Pavard (Dubois 79), Tchouaméni, Pogba, Theo Hernández; Griezmann; Mbappé, Benzema