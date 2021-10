Finals di UEFA Nations League: guida completa

Che cos'è?

La fase finale della nuova competizione UEFA per nazionali, giunta alla seconda edizione, si gioca dal 6 al 10 ottobre 2021 a Milano e Torino.

Chi partecipa?

Le quattro vincitrici dei gironi della Lega A:

Belgio

Francia

Italia

Spagna

Quali sono le sfide?*

Il sorteggio della fase finale si è svolto giovedì 3 dicembre 2020:

Semifinali (6 e 7 ottobre)

Mercoledì 6 ottobre: Italia - Spagna (San Siro, Milano, 20:45 CET)

Giovedì 7 ottobre: Belgio - Francia (Juventus Stadium, Torino, 20:45 CET)

Finale terzo posto (Juventus Stadium, 10 ottobre, 15:00 CET)

Perdente semifinale 1 - Perdente semifinale 2

Finale (San Siro, 10 ottobre, 20:45 CET)

Vincente semifinale 1 - Vincente semifinale 2

Dove si gioca la fase finale?

Le quattro gare della fase finale si disputeranno in due degli stadi più famosi d'Italia, il Giuseppe Meazza di Milano e lo Juventus Stadium di Torino.

Tre federazioni del Gruppo A1 avevano manifestato interesse a ospitare il torneo: Italia, Olanda e Polonia. La vincitrice del girone (Italia) è stata confermata come organizzatrice durante la riunione del Comitato Esecutivo UEFA del 3 dicembre.

Qual è il format della fase finale?

Le vincitrici delle semifinali vanno in finale, mentre le squadre sconfitte si affrontano nella finale per il terzo posto.

Nelle semifinali e in finale, in caso di parità dopo i tempi regolamentari si procede ai tempi supplementari ed eventualmente ai calci di rigore.

Nella finale per il terzo posto non sono previsti i supplementari. In caso di parità dopo i tempi regolamentari, si procede direttamente ai calci di rigore.

Come posso ottenere i biglietti?

La vendita dei biglietti riservati al pubblico generale è iniziata lunedì 27 settembre alle 14:00 CET esclusivamente su UEFA.com e proseguirà fino ad esaurimento.





Che cosa si vince?

Innanzitutto, un trofeo in argento sterling alto 71 cm.

La fase finale è collegata alle qualificazioni per la Coppa del Mondo FIFA 2022?

Per fare spazio a ottobre 2021, le quattro squadre che partecipano alla fase finale di UEFA Nations League sono state sorteggiate in un girone da cinque squadre (anziché da sei) per le qualificazioni.