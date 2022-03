Qualificazioni Coppa del Mondo FIFA 2022: guida completa

Che cosa sono le qualificazioni?

Le qualificazioni decretano quali delle 55 federazioni UEFA saranno le 13 che parteciperanno alla fase finale del torneo nel 2022 in Qatar.

Come funzionano?

Sono previsti due turni di qualificazione:

Fase a gironi

Le squadre sono state suddivise in dieci gironi da cinque o da sei (le quattro che hanno raggiunto la fase finale di UEFA Nations League 2021 – Belgio, Francia, Italia e Spagna – hanno fatto pare di gironi più piccoli). Le 10 vincitrici dei gironi si sono qualificate ai Mondiali.

Spareggi

I tre rimanenti posti europei per il Mondiale verranno decisi dagli spareggi.

Quali squadre si sono qualificate finora?

Dieci squadre si sono qualificate vincendo il girone:

Belgio

Croazia

Danimarca

Inghilterra

Francia

Germania

Olanda

Serbia

Spagna

Svizzera

Chi gioca gli spareggi?

Semifinali - giovedì 24 marzo 2022

Percorso A: Galles - Austria 2-1

Percorso B: Svezia - Repubblica Ceca 1-0 (dts)

Percorso C: Italia - Macedonia del Nord 0-1, Portogallo - Turchia 3-1

Semifinale – rinviata, data da programmare

Percorso A: Scozia - Ucraina

Finali - martedì 29 marzo 2022

Percorso B: Polonia - Svezia/Repubblica Ceca

Percorso C: Portogallo/Turchia - Italia/Macedonia del Nord

Finale - rinviata, data da programmare

Percorso A: Galles/Austria - Scozia/Ucraina

Tutte le partite iniziano alle 20:45 CET

I gironi

I gironi sono stati sorteggiati a Zurigo il 7 dicembre 2020.

Gruppo A: Portogallo, Serbia*, Repubblica d'Irlanda, Lussemburgo, Azerbaigian

Gruppo B: Spagna*, Svezia, Grecia, Georgia, Kosovo

Gruppo C: Italia, Svizzera*, Irlanda del Nord, Bulgaria, Lituania

Gruppo D: Francia*, Ucraina, Finlandia, Bosnia ed Erzegovina, Kazakistan

Gruppo E: Belgio*, Galles, Repubblica Ceca, Bielorussia, Estonia

Gruppo F: Danimarca*, Austria, Scozia, Israele, Isole Faroe, Moldavia

Gruppo G: Olanda*, Turchia, Norvegia, Montenegro, Lettonia, Gibilterra

Gruppo H: Croazia*, Slovacchia, Russia, Slovenia, Cipro, Malta

Gruppo I: Inghilterra*, Polonia, Ungheria, Albania, Andorra, San Marino

Gruppo J: Germania*, Romania, Islanda, Macedonia del Nord, Armenia, Liechtenstein

*Vincitrici dei gironi

Giornata 1: 24–25 marzo 2021

Giornata 2: 27–28 marzo 2021

Giornata 3: 30–31 marzo 2021

Giornata 4: 1–2 settembre 2021

Giornata 5: 4–5 settembre 2021

Giornata 6: 7–8 settembre 2021

Giornata 7: 8–9 ottobre 2021

Giornata 8: 11–12 ottobre 2021

Giornata 9: 11–13 ottobre 2021

Giornata 10: 14–16 novembre 2021

Spareggi: 24 e 29 marzo 2022 (alcune partite ancora da programmare)

Quando si gioca la Coppa del Mondo 2022?

La 22ª edizione della Coppa del Mondo si disputerà in Qatar e sarà la prima che non si gioca a maggio, giugno o luglio. Il torneo è in programma dal 21 novembre al 18 dicembre, mentre il sorteggio si terrà venerdì 1 aprile 2022 a Doha, in Qatar.