Paris - Inter, anteprima finale di Champions League: dove guardarla, probabili formazioni, stato di forma, analisi e dichiarazioni degli allenatori

Il Paris affronta l'Inter in finale di UEFA Champions League sabato 31 maggio alla Munich Football Arena.

UEFA.com presenta in anteprima la partita più prestigiosa del calcio europeo per club.

La partita in breve Quando: sabato 31 maggio (21:00 CET)

Dove: Munich Football Arena, Monaco di Baviera

Cosa: finale di UEFA Champions League 

Chi: il Paris, finalista nel 2020, affronta l'Inter tre volte campione

Come seguirla: clicca qui per il prepartita e la copertura in diretta

Dove guardare la partita in TV

Clicca qui per informazioni sui canali che trasmettono la UEFA Champions League nel tuo paese.

Cosa devi sapere?

Questa sarà la prima sfida assoluta in Champions League tra Paris e Inter e appena la seconda finale tra squadre francesi e italiane dopo quella del 1992/93 vinta dal Marsiglia per 1-0 contro il Milan. Anche quella partita si giocò a Monaco, ma all'Olympiastadion.

Il Paris cerca di fare meglio rispetto al 2020, quando ha perso in finale contro il Bayern Monaco a Lisbona. L'Inter, tre volte campione, ha alzato la coppa per l'ultima volta nel 2010 e ha già disputato un finale con Simone Inzaghi in panchina, perdendo contro il Manchester City nel 2023.

Il Paris ha avuto un cammino turbolento nella prima fase campionato. Dopo un inizio traballante, si è ripreso vincendo le ultime tre partite e si è piazzato 15esimo, spiccando il volo agli spareggi per la fase a eliminazione diretta con un 10-0 complessivo sul Brest. La squadra di Luis Enrique ha poi eliminato ai rigori il Liverpool, vincitore della fase campionato, e quindi Aston Villa (5-4 tot.) e Arsenal (3-1 tot.), vendicando la sconfitta nella prima fase.

Tutti i gol del Paris in Champions League 2024/25

L'Inter, al contrario, è stata tra le squadre più costanti nella fase campionato, arrivando quarta con una sola sconfitta: quella per 1-0 in casa del Bayer Leverkusen, unico gol subito. Nella fase a eliminazione diretta, gli uomini di Simone Inzaghi hanno superato agevolmente il Feyenoord, hanno eliminato il Bayern con un combattuto 4-3 e quindi il Barcellona in una semifinale da brivido che si è conclusa con un 7-6 complessivo.

Il Paris è la terza squadra francese a raggiungere più di una volta la finale di Coppa dei Campioni/Champions League dopo Reims (1955/56, 1958/59) e Marsiglia (1990/91, 1992/93). Ha vinto nove delle ultime 11 partite di Champions League (S2) e ha segnato il primo gol in sette degli ultimi nove incontri.

Questa sarà la settima finale di Coppa dei Campioni/Champions League per l'Inter, che in questa edizione ha vinto 10 partite (il suo miglior totale in una singola stagione europea). I nerazzurri hanno perso solo una delle 14 gare di Champions League disputate in questa stagione e sono rimasti imbattuti nelle ultime otto (V6 P2).

Tutti i gol dell'Inter in Champions League 2024/25

Analisi e spunti di discussione

Probabili formazioni

Paris: Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; João Neves, Vitinha, Fabián Ruiz; Doué, Dembélé, Kvaratskhelia

Indisponibili: Nessuno

In dubbio: Nessuno



Inter: Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Çalhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martínez, Thuram

Indisponibili: Nessuno

In dubbio: Pavard (caviglia), Zieliński (problema muscolare)

Le migliori parate dei portieri finalisti

Stato di forma

Paris

Forma (tutte le competizioni, dalla più recente): VVVSVS

Ultima partita: Paris - Auxerre 3-1, Ligue 1, 17/05

Situazione attuale: 1° in Ligue 1

Inter

Forma (tutte le competizioni, dalla più recente): PVVVPS

Ultima partita: Inter - Lazio 2-2, Serie A, 18/05

Situazione attuale: 2ª in Serie A

Storia

L'opinione dei reporter

A seguire

Esperienza in finale di Coppa dei Campioni

Paris

Bilancio in finale di Coppa dei Campioni: G1 V0 S1 GF0 GS1

Partecipazione più recente: Paris - Bayern München 0-1, 2019/20

Inter

Bilancio in finale di Coppa dei Campioni: G6 V3 S3 GF7 GS6

Partecipazione più recente: Manchester City - Inter 1-0, 2022/23

Grandi giocate in Champions League: il meglio della fase a eliminazione diretta

Informazioni utili

Le parole degli allenatori

Luis Enrique, allenatore Paris: "È la seconda finale in tre anni per l'Inter, che è pronta e non ha cambiato troppo la squadra. Domina sui calci piazzati e sta a noi arrivare alla finale con la giusta mentalità".

"Siamo cresciuti molto in questa stagione e i giocatori sono migliorati tanto. Penso che la forza della squadra sia la cosa più importante. Si impara qualcosa ogni giorno dopo tanti anni di esperienza da allenatore e sto migliorando costantemente insieme a questo gruppo".

Simone Inzaghi, allenatore Inter: "I ragazzi hanno fatto qualcosa di straordinario. Abbiamo giocato quattro partite incredibili contro due squadre di livello mondiale come Bayern e Barcellona. È stato fantastico festeggiare questo traguardo [la finale] con i nostri tifosi".