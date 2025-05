Finale di UEFA Champions League 2025: tutto ciò che c'è da sapere

La UEFA Champions League 2024/25 si concluderà a Monaco (Germania) sabato 31 maggio 2025 con la finale tra Paris e Inter. Il calcio d'inizio è fissato per le ore 21:00 CET.

Paris Saint-Germain e Inter. I nerazzurri sono stati i primi a prenotare un posto grazie a un'incredibile vittoria complessiva per 7-6 contro il Barcellona in semifinale. La sera dopo sono stati raggiunti dal Paris, vincitore con un 3-1 complessivo contro l'Arsenal.

La finale della massima competizione calcistica europea torna a Monaco di Baviera per la prima volta dal 2012, quando il Chelsea si è aggiudicato il trofeo ai danni del Bayern ai calci di rigore.

Completata il 30 aprile 2005, la Munich Football Arena si trova in Werner-Heisenberg-Allee e appartiene al Bayern München. Ha ospitato quattro partite di UEFA EURO 2020 e, poiché è stato anche sede di alcune gare di UEFA EURO 2024, è diventato il primo stadio nella storia a ospitare partite di due edizioni consecutive degli Europei UEFA. La sua capienza per quel torneo era di 66.000 posti.

Scopri qui come guardare la finale di Champions League nella tua nazione.

Se il risultato è in parità alla fine dei tempi regolamentari, si giocano due tempi supplementari di 15 minuti ciascuno. Se una delle due squadre segna più gol dell'altra durante i tempi supplementari, viene dichiarata vincitrice. Se il punteggio rimane in parità dopo i tempi supplementari, il trofeo verrà assegnato ai calci di rigore.

Finale Europa League 2025: San Mamés Stadium, Bilbao, Spagna

Finale Conference League 2025: Stadion Wrocław, Breslavia, Polonia

Finale Women's Champions League 2025: Estádio José Alvalade, Lisbona, Portogallo

La squadra vincitrice riceverà il trofeo ufficiale della UEFA Champions League, alto 73,5 cm e pesante 7,5 kg.

I vincitori del 2024/25 guadagnano anche un posto nella fase campionato della UEFA Champions League 2025/26, se non già qualificati attraverso il proprio campionato. I campioni guadagneranno inoltre il diritto di giocare contro i vincitori della UEFA Europa League 2024/25 nella Supercoppa UEFA 2025.

La leggendaria rock band dei LINKIN PARK sarà sul palco prima della sfida più attesa della stagione e sarà headliner dell'UEFA Champions League Final Kick Off Show 2025 offerto da Pepsi®.

