Chi ha vinto più di una delle attuali competizioni UEFA per club? Chi si è aggiudicato Champions League, Europa League e Conference League?

Kepa Arrizabalaga, Noni Madueke e Declan Rice dell'Arsenal hanno l'occasione di aggiungere un nuovo trofeo UEFA alla loro collezione vincendo la finale di UEFA Champions League a Budapest.

Questi tre giocatori, infatti, diventerebbero gli ultimi a entrare nel prestigioso club dei calciatori che hanno vinto più di una delle attuali tre competizioni UEFA per club: Arrizabalaga ha vinto la UEFA Europa League 2018/19 col Chelsea, mentre Madueke (Chelsea 2024/25) e Rice (West Ham 2022/23) hanno vinto la UEFA Conference League.

Lucas Hernández del Paris Saint-Germain è entrato a far parte del club dei plurivincitori la scorsa stagione, quando ha aggiunto una medaglia di vincitore della UEFA Champions League a quella dell'Europa League conquistata con l'Atlético de Madrid nella stagione 2017/18.

Tre giocatori sono già diventati plurivincitori nella stagione 2025/26. Grazie alla vittoria dell'Aston Villa in Europa League, infatti, Jadon Sancho ha vinto il suo secondo trofeo diverso in altrettante stagioni, dopo aver conquistato la Conference League con il Chelsea nel 2024/25. Il trionfo del Crystal Palace in Conference League ha permesso a Daichi Kamada e Yeremy Pino di entrare a far parte dello stesso club; Kamada ha vinto l'Europa League con il Frankfurt nel 2021/22, mentre Pino l'ha vinta con il Villarreal nel 2020/21.

Nessun giocatore ha ancora giocato nella squadra vincitrice in tutte e tre le finali, anche se un paio ci sono andati vicini.

Il terzino sinistro brasiliano Emerson era in campo nella finale di Europa League 2018/19 vinta dal Chelsea ma è rimasto in panchina quando i Blues si sono aggiudicati la finale di Champions League 2020/21. Ha poi giocato la finale di Conference League 2022/23 vinta dal West Ham.

Henrikh Mkhitaryan ha vinto la UEFA Europa League con il Manchester United nel 2016/17 e la Conference League con la Roma nel 2021/22, ma ha perso con la maglia dell'Inter la finale di Champions League contro il Paris.

Declan Rice dopo aver vinto la Conference League 2022/23 con il West Ham Getty Images

Chi ha vinto più di una competizione UEFA per club nelle attuali vesti?*

Chi ha vinto la UEFA Champions League e la UEFA Europa League?

César Azpilicueta (UCL: 2020/21, UEL: Chelsea 2012/13, 2018/19)

Gary Cahill (UCL: Chelsea 2011/12, UEL: Chelsea 2012/13)

Petr Čech (UCL: 2011/12, UEL: Chelsea 2012/13)

Andreas Christensen (UCL: 2020/21, UEL: Chelsea 2018/19)

Ashley Cole (UCL: 2011/12, UEL: Chelsea 2012/13)

Thibaut Courtois (UCL: Real Madrid 2021/22, 2023/24, UEL: Atlético de Madrid 2011/12)

David Luiz (UCL: Chelsea 2011/12, UEL: Chelsea 2012/13, 2018/19)

Jorginho (UCL: Chelsea 2020/21, UEL: Chelsea 2018/19)

N'Golo Kanté (UCL: Chelsea 2020/21, UEL: Chelsea 2018/19)

Mateo Kovačić (UCL: Chelsea 2020/21, UEL: Chelsea 2018/19)

Frank Lampard (UCL: Chelsea 2011/12, UEL: Chelsea 2012/13)

Juan Mata (UCL: Chelsea 2011/12, UEL: Chelsea 2012/13, Manchester United 2016/17)

Pedro (UCL: Barcelona 2008/09, 2010/11, 2014/15, UEL: Chelsea 2018/19)

Ivan Rakitić (UCL: Barcelona 2014/15, UEL: Sevilla 2013/14, 2022/23)

Fernando Torres (UCL: Chelsea 2011/12, UEL: Chelsea 2012/13, Atlético de Madrid 2017/18)

Chi ha vinto UEFA Champions League e UEFA Conference League?

Reece James (UCL: Chelsea 2020/21, UECL: Chelsea 2024/25)

Chi ha vinto UEFA Europa League e UEFA Conference League?

Emerson (UEL: Chelsea 2018/19, UECL: West Ham 2022/23)

Vicente Iborra (UEL: Sevilla 2015/16, UECL: Olympiacos 2023/24)

Daichi Kamada (UEL: Frankfurt 2021/22, UECL: Crystal Palace 2025/26)

Henrikh Mkhitaryan (UEL: Manchester United 2016/17, UECL: Roma 2021/22)

Yeremy Pino (UEL: Villarreal 2020/21, UECL: Crystal Palace 2025/26)

Jadon Sancho (UEL: Aston Villa 2025/26, UECL: Chelsea 2024/25)

Chris Smalling (UEL: Manchester United 2016/17, UECL: Roma 2021/22)

Kepa Arrizabalaga ha vinto l'Europa League con il Chelsea nella stagione 2018/19 Chelsea FC via Getty Images

* For the purposes of these stats, winning means featuring for the victorious team in the final; current incarnations means the Champions League since it replaced the European Champion Clubs' Cup in 1992/93, the Europa League since it replaced the UEFA Cup in 2009/10 and the Conference League since its inception in 2021/22

* Ai fini di queste statistiche, "vincere" significa aver giocato con la squadra vincitrice in finale; "attuali vesti" indica la Champions League dopo aver sostituito la Coppa dei Campioni nel 1992/93, l'Europa League dopo aver sostituito la Coppa UEFA nel 2009/10 e la Conference League dalla sua nascita nel 2021/22