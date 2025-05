Finale Champions League: i precedenti di Paris Saint-Germain e Inter

A Monaco di Baviera, il Paris Saint-Germain disputerà la finale di UEFA Champions League per la seconda volta in sei stagioni, mentre l'Inter farà la sua settima apparizione nella gara decisiva di Coppa dei Campioni/Champions League.

Ripercorriamo le precedenti finali di Paris e Inter nella massima competizione europea per club, come quella persa per un soffio dal PSG nel 2020 e quella vinta dai nerazzurri con José Mourinho.

Avvicinamento alla finale

2020: Paris - Bayern 0-1

(Coman 59')

Il gol di Kingsley Coman contro il suo ex club risolve una finale combattuta a Lisbona. Il Paris di Thomas Tuchel sembra aver preso le misure della squadra di Hansi Flick quando Manuel Neuer deve intervenire su Neymar e Kylian Mbappé nel primo tempo. Nella ripresa, però, il cross invitante di Joshua Kimmich sul secondo palo permette a Coman a battere Keylor Navas di testa, poi Neuer nega il pareggio a Marquinhos.

Highlights finale 2020: Paris - Bayern 0-1

1964: Inter - Real Madrid 3-1

(Mazzola 43' 76', Milani 61'; Felo 70')

Helenio Herrera, ex allenatore del Barcellona, batte i suoi vecchi rivali del Madrid con un'Inter costruita su solide basi, come il libero Armando Picchi e il terzino Giacinto Facchetti. Tra le altre stelle nerazzurre ci sono lo spagnolo Luis Suárez, il brasiliano Jair e Sandro Mazzola. A rubare la scena è proprio Mazzola (soprattutto con il primo gol da 20 metri), che con la squadra alza la coppa per la prima volta al Praterstadion di Vienna.

1965: Inter - Benfica 1-0

(Jair 43')

A San Siro, l'Inter diventa la terza squadra a difendere il titolo grazie a un rasoterra di Jair che buca Costa Pereira. Mazzola colpisce un legno dopo l'intervallo, ma i nerazzurri hanno già fatto abbastanza e tengono a bada il leggendario Eusébio grazie alla marcatura a uomo del centrocampista Gianfranco Bedin.

I tre trionfi dell'Inter in Coppa dei Campioni

1967: Celtic - Inter 2-1

(Gemmell 63', Chalmers 84'; Mazzola 7' rig.)

A Lisbona, Mazzola sale di nuovo in cattedra e porta in vantaggio l'Inter, ma la squadra di Jock Stein rimonta e porta il trofeo in Gran Bretagna per la prima volta. La vittoria arriva a sei minuti dalla fine, quando il tiro di Bobby Murdoch dal limite dell'area viene deviato da Steve Chalmers alle spalle di Giuliano Sarti.

1972: Ajax - Inter 2-0

(Cruyff 47' 76')

Con un doppietta di Johan Cruyff a Rotterdam, l'Ajax del tecnico rumeno Ștefan Kovács (che aveva sostituito Rinus Michels) vince il secondo dei suoi tre titoli consecutivi.

2010: Bayern - Inter 0-2

(Milito 35' 70')

Dopo 45 anni di attesa, l'Inter torna a trionfare grazie a Mourinho e Diego Milito. Il tecnico portoghese vince due scudetti consecutivi nel 2009 e nel 2010, ma la ciliegina sulla torta arriva quando la doppietta di Milito a Madrid suggella uno storico triplete.

2023: Manchester City - Inter 0-1

(Rodri 68')

Il portiere del City, Ederson, nega il gol a Lautaro Martínez pochi minuti prima della rete decisiva di Rodri, che regala alla squadra di Pep Guardiola il suo primo titolo in Champions League. L'undici di Simone Inzaghi ha altre occasioni, ma il colpo di testa di Federico Dimarco termina sulla traversa ed Ederson interviene d'istinto su Romelu Lukaku negli ultimi secondi di gioco.

Highlights finale 2023: Man City-Inter 1-0