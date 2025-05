I LINKIN PARK presentano un nuovo brano allo UEFA Champions League Final Kick Off Show by Pepsi®

I LINKIN PARK si preparano per un'esibizione "extra speciale" allo UEFA Champions League Final Kick Off Show by Pepsi® 2025.

I LINKIN PARK sono una delle band di maggior successo del 21° secolo con oltre 100 milioni di dischi venduti in tutto il mondo. Come spiega il cofondatore e cantante Mike Shinoda, però, l'esibizione alla Munich Football Arena prima della finale tra Paris e Inter del 31 maggio sarà un'esperienza completamente nuova.

"È la prima volta in assoluto che partecipiamo a un evento del genere, quindi è un po' come ripartire da zero", commenta. "Siamo emozionati di vedere i tifosi e per l'evento in sé".

Il bassista Dave Farrell aggiunge: "Il fatto che sia in Germania è perfetto: i nostri fan tedeschi sono incredibili, quindi non vedo l'ora di suonare prima della finale e soprattutto davanti a loro".

Per l'occasione, la band ha prodotto un remix del loro grande successo Numb. A proposito della sua creazione, Shinoda racconta: "Volevamo dargli un tocco personale e creare qualcosa che avesse a che fare con i suoni del calcio".

"Il brano si basa sul suono del piede che colpisce la palla, della palla che finisce in rete e dei tifosi che saltano sugli spalti. Sono questi gli elementi musicali che più ti colpiscono di una partita".

Farrell si autoproclama il più grande appassionato di calcio del gruppo ed è stato ispirato dalle sue tre figlie: "Ho avuto la possibilità di allenarle, ma non so se sia stato un vantaggio o uno svantaggio! Questo, però, ha rinvigorito la mia passione per questo sport e vederle divertirsi è stato speciale".

L'attesa per il concerto di Monaco è sempre più grande e la cantante Emily Armstrong conclude: "Sentire quell'energia sarà un'esperienza unica".

Trasmesso in oltre 200 paesi, il Kick Off Show sarà visibile sulle emittenti locali, su UEFA.com e sul canale YouTube ufficiale della UEFA.