Dove guardare la finale di UEFA Champions League: TV e streaming

Il grande fascino della UEFA Champions League si riflette nella sua copertura televisiva, con partner in Europa e in tutto il mondo che trasmettono la competizione in Africa, Asia, America Latina, Nord America, Medio Oriente, Oceania e non solo.

Scopri in questo elenco qui sotto dove guardare la finale nella nazione in cui ti trovi.

Dove guardare la finale: emittenti partner

Europa

Albania: Tring

Armenia: Fast Media

Austria: Sky Austria, Canal+,

Azerbaigian: CBC Sport

Bielorussia: Okko

Belgio: DPG Media, RTL Belgium, Proximus, Telenet

Bosnia-Erzegovina: Arena Sport

Bulgaria: bTV

Croazia: HRT, Arena Sport

Cipro: CYTA

Cechia: TV Nova

Danimarca: Viaplay

Estonia: TV3

Finlandia: Telia

Francia: Canal+

Georgia: Setanta, Silknet

Germania: DAZN, ZDF*

Gibilterra: Gibtelecom

Grecia: Cosmote TV, AlterEgo

Ungheria: RTL, Sport 1

Islanda: Syn, Viaplay

Israele: The Sports Channel

Italia: Sky, Amazon Prime

Kazakistan: Quest Media, Qaz Sport

Kosovo: RTK

Lettonia: TV3

Liechtenstein: blue, Sky Austria, DAZN

Lituania: TV3

Lussemburgo: DPG Media, RTL, DAZN

Malta: PBS, Melita

Moldavia: Setanta, Jurnal TV

Montenegro: Arena Sport

Paesi Bassi: Ziggo Sport

Macedonia del Nord: Arena Sport

Norvegia: TV2 Norway

Polonia: Canal+

Portogallo: Sport TV, DAZN

Repubblica d'Irlanda: RTE, Saran Media, Virgin Media

Romania: DIGI, Clever Media

Russia: Okko

Serbia: Arena Sport

Slovacchia: TV Nova

Slovenia: Pro Plus, Sportklub

Spagna: Telefonica

Svezia: Viaplay

Svizzera: blue,SRG

Turchia: TRT

Ucraina: Megogo

Regno Unito: TNT Sports, BBC*

*Solo diritti per gli highlights

Africa e Medio Oriente

Medio Oriente/Nord Africa: beIN

Africa subsahariana: SuperSport, New World TV, Canal+

Americhe

Brasile: TNT Sports, SBT

Canada: DAZN

Caraibi: CPSL (Flow Sports & SportsMax), S&T

America Centrale: ESPN

Repubblica Dominicana: Televideo

Haiti: Canal+

Messico: Max, Caliente TV

Sud America (escluso il Brasile): ESPN

Suriname: ATV

Stati Uniti d'America: Paramount+, TUDN

Asia e Pacifico

Australia: Stan Sport

Bangladesh: Sony, TAPMAD

Brunei: beIN

Cambogia: beIN

PR Cina: iQIYI

Hong Kong SAR: beIN

Subcontinente indiano: Sony

Indonesia: beIN

Giappone: WOWOW, Fuji TV **, NTV**

Kirghizistan: Quest Media

Laos: beIN

Macau SAR: TDM

Malesia: beIN

Mongolia: Premier Sports Network

Myanmar: Canal+

Nuova Zelanda: DAZN

Isole del Pacifico: Digicel

Pakistan: Sony, TAPMAD

Filippine: beIN

Repubblica di Corea: SPO TV

Singapore: beIN

Taiwan/Cinese Tapei: Elta

Tagikistan: Quest Media

Thailandia: beIN

Turkmenistan: Quest Media

Uzbekistan: Quest Media, Z'Or TV

Vietnam: VTVCab, Viettel



Diritti in volo e in nave: Sport24

** diritti solo per le clip