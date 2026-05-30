La Coppa dei Campioni fu disputata per la prima volta nel 1955/56, riunendo i migliori club del continente per provare a vincere l'ambito trofeo. La competizione è stata ribattezzata UEFA Champions League nel 1992/93.

Ad oggi, 24 squadre provenienti da dieci nazioni diverse sono state incoronate campioni d'Europa. Il Real Madrid è la squadra che ha collezionato il maggior numero di successi.

Quali squadre hanno vinto più Coppe dei Campioni o Champions League?

Il nome del Real Madrid è sinonimo di questa competizione: il club spagnolo ha sollevato il trofeo per ben 15 volte, più del doppio rispetto ai sette successi del Milan, la squadra più vicina per numero di vittorie.

I Blancos dominarono le prime cinque edizioni della Coppa dei Campioni tra il 1956 e il 1960, stabilendo un record ancora imbattuto di vittorie consecutive. Inoltre, sono anche l’ultima squadra ad aver conquistato tre titoli di fila, trionfando nelle finali dal 2016 al 2018.

Alle spalle del Real Madrid troviamo il Milan, con sette successi, mentre Liverpool e Bayern Monaco seguono con sei trofei ciascuno. L'ultima squadra entrata in questo prestigioso club è il Paris Saint-Germainy, che ha alzato la coppa nel 2025 e nel 2026.

15 Real Madrid (18 finali)

7 AC Milan (11)

6 Liverpool (10)

6 Bayern München (11)

5 Barcelona (8)

4 Ajax (6)

3 Inter (7)

3 Manchester United (5)

2 Chelsea (3)

2 Juventus (9)

2 Benfica (7)

2 Nottingham Forest (2)

2 Paris Saint-Germain (3)

2 Porto (2)

1 Borussia Dortmund (3)

1 Celtic (2)

1 Amburgo (2)

1 Marsiglia (2)

1 Steaua Bucarest (2)

1 Aston Villa (1)

1 Crvena Zvezda (1)

1 Feyenoord (1)

1 PSV Eindhoven (1)

1 Manchester City (2)

La lista completa di tutti i campioni

Quali squadre hanno vinto più volte la Champions League?

Il Real Madrid detiene il record con nove titoli nell’era Champions League. Incredibilmente, i Blancos hanno sollevato il trofeo in ogni finale disputata da quando la Coppa dei Campioni è stata rinominata Champions League nel 1992.

Il Barcelona segue in classifica con quattro successi su cinque finali giocate, mentre Milan e Bayern München hanno conquistato l’ambito trofeo in tre delle loro sei finali.

Il Paris Saint-Germain è diventato solo il secondo club a difendere il titolo nell'era della Champions League e si unisce a club inglesi – Chelsea, Liverpool e Manchester United – tra quelli che hanno vinto la Champions League più di una volta.

A chiudere il gruppo ci sono sette squadre che hanno trionfatto una volta sola, provenienti da cinque paesi: Italia, Paesi Bassi, Germania, Portogallo e Inghilterra.

9 Real Madrid (9 finali)

4 Barcellona (5)

3 AC Milan (6)

3 Bayern München (6)

2 Chelsea (3)

2 Liverpool (5)

2 Manchester United (4)

2 Paris Saint-Germain (3)

1 Juventus (6)

1 Ajax (2)

1 Borussia Dortmund (3)

1 Internazionale Milano (3)

1 Marseille (1)

1 Porto (1)

1 Manchester City (2)



Quali squadre hanno vinto sia la Coppa dei Campioni sia la Champions League?

Undici club di sette diversi Paesi hanno avuto l’onore di vincere sia la Coppa dei Campioni (prima del 1992) sia la Champions League (dopo il 1992). Non sorprende che queste squadre figurino tra le più titolate delle rispettive nazioni, avendo dimostrato nel tempo la capacità di primeggiare sia in patria che in Europa.

Le tre italiane, Juventus, Inter e Milan, occupano i primi tre posti nella classifica dei club più vincenti d’Italia. Lo stesso vale per le due spagnole, Real Madrid e Barcelona, e per le due inglesi, Liverpool e Manchester United, tutte protagoniste assolute nei rispettivi campionati.

A completare l’elenco troviamo il Porto, l'unica squadra ad aver conquistato sia la Coppa dei Campioni che la Champions League senza essere la più titolata nel proprio campionato nazionale (Benfica).

Lista completa

Real Madrid

Barcelona

AC Milan

Bayern München

Liverpool

Manchester United

Juventus

Ajax

Inter

Porto

Albo d'oro Coppa dei Campioni/UEFA Champions League per nazioni

La Spagna guida la classifica con 20 vittorie complessive in Coppa dei Campioni/Champions League, tutte ottenute grazie a Real Madrid (15) e Barcelona (5).

Al secondo posto si trova l’Inghilterra, con 15 successi totali, ma con la più ampia varietà di club vincitori, ben sei squadre diverse: Liverpool (6), Manchester United (3), Chelsea (2), Nottingham Forest (2), Aston Villa (1) e Manchester City (1).

Tre club rappresentano l’Italia (Milan, Inter e Juventus), la Germania (Bayern München, Amburgo e Borussia Dortmund) e i Paesi Bassi (Ajax, Feyenoord e PSV Eindhoven). Infine, Portogallo e Francia contano due vincitori ciascuno: per i lusitani Benfica e Porto, per i francesi Marsiglia e Paris Saint-Germain.

20 Spagna ﻿(31 finali)

15 Inghilterra ﻿(27)

12 Italia ﻿(30)

8 Germania ﻿(19)

6 Paesi Bassi ﻿(8)

4 Portogallo ﻿(9)

3 Francia ﻿(9)

1 Romania ﻿(2)

1 Scozia ﻿(2)

1 Jugoslavia/Serbia ﻿(2)

Albo d'oro UEFA Champions League per nazioni

Le 13 Champions League conquistate da squadre spagnole sono divise solo tra due club: il Real Madrid con nove successi e il Barcelona con quattro. L’Inghilterra segue con sette vittorie, ripartite tra quattro club: Liverpool (2), Manchester United (2), Chelsea (2) e Manchester City (1).

In Italia, il Milan ha conquistato tre dei cinque trofei complessivi delle squadre italiane, mentre in Germania il Bayern è autore di tre dei quattro successi totali ottenuti dai club tedeschi. La Francia, infine, può vantare sia i primi vincitori dell’era Champions League, con il Marsiglia nel 1993, sia gli ultimi, grazie al Paris Saint-Germain nel 2025 e nel 2026.

13 Spagna ﻿(18 finali)

7 Inghilterra ﻿(17)

5 Italia ﻿(15)

4 Germania ﻿(10)

2 Francia ﻿(5)

1 Paesi Bassi ﻿(2)

1 Portogallo ﻿(1)

Nota: due squadre della stessa nazione in finale contano come due presenze