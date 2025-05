Il Paris conquista la Champions League: conosciamo i vincitori del 2024/25

Per la prima volta, il Paris Saint-Germain ha inciso il suo nome sulla Coppa dei Campioni battendo l'Inter nella finale di Monaco di Baviera.

Alex Clementson, reporter di UEFA.com, traccia il profilo dei vincitori della UEFA Champions League 2024/25!

Il cammino trionfale

Monaco sembrava ben lontana nella fase campionato, in cui il Paris è stato a dir poco altalenante. Mentre le vittorie contro Girona e Salisburgo ne hanno ribadito la competitività, tutto è diventato più pericoloso dopo una rocambolesca sconfitta casalinga nel finale contro l'Atletico alla quarta giornata. Gli uomini di Luis Enrique non hanno avuto problemi a creare occasioni, ma concretizzarle è stato il loro cruccio fino alla straordinaria rimonta contro il Manchester City.

Dopo una schiacciante vittoria sui connazionali del Brest agli spareggi per la fase a eliminazione diretta, la poca concretezza si è manifestata anche nella sconfitta per 1-0 all'andata degli ottavi di finale contro il Liverpool. La squadra ha però recuperato ad Anfield, vincendo 1-0 e trionfando ai rigori grazie alle prodezze di Gianluigi Donnarumma.

Il portiere è stato decisivo anche ai quarti, compiendo diversi miracoli nella sconfitta per 3-2 sul campo dell'Aston Villa dopo la vittoria per 3-1 al Parco dei Principi. Un gol di Ousmane Dembélé in apertura è stato sufficiente per battere l'Arsenal nella semifinale di andata a Londra, mentre al ritorno il PSG ha completato l’opera vincendo 2-1 ed è tornato in finale dopo cinque anni. Con un affiatamento sempre maggiore, la squadra ha poi dato sfogo a tutta la sua classe in finale, travolgendo l'Inter.

Perché ha vinto

Perché era la squadra più in forma d'Europa. Gli uomini di Luis Enrique hanno conquistato in fretta il titolo in Ligue 1 e sono stati altrettanto incontenibili in Europa dopo il 3-0 sul Salisburgo alla sesta giornata. Contro il Liverpool agli ottavi si è visto di tutto, ma alla fine la vittoria è stata giustificata. Quella sera, i giocatori del PSG hanno lasciato Anfield convinti di aver finalmente trovato la formula giusta per vincere la Champions League. Le vittorie successive contro Aston Villa e Arsenal hanno rafforzato questa convinzione, il trionfo sull'Inter l'ha confermata.

I leader della squadra Capocannoniere: Ousmane Dembélé (8)

Maggior numero di assist: Ousmane Dembélé (6)

Distanza percorsa: João Neves (184,3 km)

Velocità massima: Achraf Hakimi (36,9 km/h)

Maggior numero di minuti: Willian Pacho (1542)

Miglior giocatore Fantasy: Achraf Hakimi (101)

Come ha giocato

Creare occasioni non è mai stato un problema per il Paris, ma il suo punto debole era trasformarle in gol. Risolto il problema, Luis Enrique è riuscito a creare una delle squadre più poliedriche d'Europa. Oltre a metronomi di centrocampo in grado di ripulire ogni pallone e trovare spazi anche contro le difese più chiuse, i parigini hanno potuto contare sui giocatori atletici ed esplosivi che il calcio moderno pretende. I meno appariscenti Marquinhos, Willian Pacho e Nuno Mendes hanno offerto solide basi difensive ai compagni che avanzavano.

Allenatore: Luis Enrique

Quando guidava i blaugrana, l'ex giocatore di Barcellona e Real Madrid ha vinto nove trofei in tre anni, tra cui due campionati e la Champions League 2014/15. Ha portato la Spagna in semifinale a EURO 2020 e in finale in Nations League 2021, prima di subentrare a Christophe Galtier al Paris Saint-Germain nel 2023. Dopo aver vinto i due titoli nazionali e raggiunto la semifinale di Champions League alla sua prima stagione, ha fatto ancora meglio nel 2024/25, vincendo l'ambita Champions League e completando il triplete.

Lo sapevi?

Il Paris è la terza squadra francese a raggiungere la finale della Coppa dei Campioni/UEFA Champions League più di una volta, dopo il Reims (1955/56, 1958/59) e il Marseille (1990/91, 1992/93). Come l'OM, ha vinto al secondo tentativo.