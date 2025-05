I temi della finale di UEFA Champions League tra Paris e Inter

Paris e Inter si affrontano per la prima volta in UEFA Champions League nella finale del 2025.

Ecco i principali spunti di discussione in vista della sfida del 31 maggio alla Munich Football Arena.

Avvicinamento alla finale

Una prima per il Paris, una seconda per Enrique

Un primo trionfo permetterebbe alla squadra francese di vincere il premio che insegue da anni e che ha sfiorato con la finale del 2020, ma anche di completare un potenziale triplete: il 24 maggio, il Paris affronterà infatti il Reims nella finale di Coppa di Francia.

Il tecnico Luis Enrique ha già vinto il triplete con il Barcellona nel 2015 e, con un altro trionfo, sarebbe il secondo dopo Pep Guardiola a compiere l'impresa due volte. Enrique potrebbe anche diventare il settimo allenatore a vincere la Coppa dei Campioni con più squadre dopo Carlo Ancelotti, Ernst Happel, Jupp Heynckes, Ottmar Hitzfeld, José Mourinho e Guardiola.

Il deja-vu dell'Inter nel 2010

L'ultima coppa europea vinta dall'Inter risale al 2010, sotto la guida del già citato Mourinho. Come ha osservato il nostro reporter Paolo Menicucci dopo il successo in semifinale, ci sono molte somiglianze tra quella stagione e questa, soprattutto per come i nerazzurri hanno eliminato i blaugrana.

Quindici anni fa, Júlio César ha compiuto una serie di prodezze tra i pali, esattamente come Yann Sommer quest'anno, mentre il terzino Maicon ha segnato un gol decisivo nella gara di andata. Denzel Dumfries lo ha addirittura superato totalizzando due gol e tre assist nella sfida di questa stagione.

Barcellona - Inter: tutti i gol dell'epica semifinale

Martínez o Dembélé saranno decisivi?

Quando il gioco si fa duro, i duri iniziano a giocare: non si dice così? Il proverbio è particolarmente adatto alla finale di Champions League, che negli anni è stata decisa da grandi campioni come Lionel Messi e Cristiano Ronaldo. La domanda è: quale giocatore salirà in cattedra stavolta? Lautaro Martínez, finora autore di nove gol, o Ousmane Dembélé (otto)?

Entrambi hanno dato un grande contributo in semifinale. Martínez, miglior marcatore di tutti i tempi dell'Inter in Champions League/Coppa dei Campioni, ha segnato il primo gol nell'epico 4-3 del ritorno contro il Barcellona, mentre la rete di Dembélé contro l'Arsenal all'andata ha spianato la strada al passaggio del turno.

Il migliore in campo sarà un portiere?

Per brillare, però, gli attaccanti dovranno trovare il modo di superare portieri altrettanto forti. Gianluigi Donnarumma e Yann Sommer sono stati eccezionali per tutta la stagione ma si sono addirittura superati in semifinale.

Grandi parate: Donnarumma eroico in semifinale

Il portiere azzurro ha dato il meglio di sé sulle conclusioni di Martin Ødegaard e Bukayo Saka, mentre lo svizzero ha effettuato parate da urlo su Lamine Yamal: pare proprio che entrambi riservino le loro migliori prodezze per gli avversari più importanti.

Grandi parate: guarda le prodezze di Sommer in semifinale

Oliver Kahn del Bayern è stato votato Player of the Match nella finale nel 2001 a San Siro a Milano: vedremo forse un inversione di ruoli, con un portiere dell'Inter che vince il premio a Monaco?